Auf diesen Motorrad-Strecken im Allgäu passieren besonders viele Unfälle

Mit dem Sommer steigt auch wieder die Zahl der Motorrad-Unfälle. Das sind die Strecken im Allgäu, auf denen Motorradfahrer besonders vorsichtig sein sollten.

06.07.2022 | Stand: 12:13 Uhr

Eine Serie schlimmer Motorrad-Unfälle im Allgäu hat das letzte Wochenende überschattet. Bei Immenstadt raste ein 21-Jähriger gegen mehrere Bäume und starb . Auch am Riedbergpass gab es erneut einen schweren Motorrad-Unfall - der Pass musste gesperrt werden.

Oft überschätzen sich Motorradfahrer an den besonders kurvigen und engen Strecken laut Polizei am meisten. Genau dann passieren immer wieder schwere Unfälle. Im vergangenen Jahr waren es nach Polizeiangaben rund 445 Unfälle in der Region, an denen Motorräder beteiligt waren. Leider endeten einige davon auch tödlich. Deshalb sollte man sowohl als Motorrad- aber auch als Autofahrer in den engen Kehren der Pässe besonders aufmerksam sein, warnt die Polizei.

Die wichtigsten Nachrichten aus dem Allgäu, kommentiert von Redaktionsleiter Uli Hagemeier und seinem Team: Mit unserem "Weitblick"-Newsletter werden Sie einmal pro Woche schnell und kostenlos per E-Mail informiert. Abonnieren Sie den "Weitblick"-Newsletter hier.

Das sind die beliebtesten Motorrad-Strecken im Allgäu und Österreich

Beliebte Motorradstrecken im Allgäu sind der Jochpass bei Bad Hindelang und der Riedbergpass zwischen Balderschwang und Obermaiselstein, an denen es immer wieder zu Unfällen kommt. Aber auch im angrenzenden Tannheimer Tal in Österreich gehören Strecken wie der Gaichtpass, Namlostal und das Hahntennjoch zu viel befahrenen Strecken.

In den letzten Jahren wurde zwar mit bestimmten Baumaßnahmen wie Unterfahrschutz für Leitplanken, Geschwindigkeitsbergrenzungen auf 60 Stundenkilometer und Fahrverboten für bestimmte Strecken versucht, gegen die hohe Zahl an Zweiradunfällen vorzugehen.

Lesen Sie auch

Tote und Verletzte Serie schlimmer Motorrad-Unfälle überschattet das Wochenende - Betroffenheit im Allgäu

Allerdings sind laut Polizei auch dort oft die Grenzen des Machbaren schon erreicht.

Mehr Nachrichten aus dem Allgäu lesen Sie hier.