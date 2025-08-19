BRK-Motorradstreife „Wie kann das nur passieren?“ Vorfall an Tankstelle wird dieser Retter niemals vergessen

Peter Pohl zählt zu den Gründungsmitgliedern der BRK Motorradstreife im Allgäu. Er hat viel erlebt auf Allgäuer Straßen. Eine Begegnung machte ihn sprachlos.