Wohin mit dem Motorrad am Wochenende? Das sind die schönsten Touren

Das Allgäu ist ein Mekka für Motorradfahrer. Aber wo sind die schönsten Strecken? Drei Tourenempfehlungen, um das schöne Wetter optimal auszunutzen.

07.07.2023 | Stand: 19:17 Uhr

Das Allgäu mit seinen vielen Hügeln und den kurvigen Straßen bietet sich perfekt für Motorradtouren an. Bei Temperaturen von über 30 Grad kommt man auf dem Zweirad zwar wohl ins schwitzen, trotzdem gibt es nichts besseres als an einem schönen Sommertag einige Kehren unter die Reifen zu nehmen. Wer noch nicht genau weiß, wo er im Allgäu denn hinfahren soll, für den haben wir hier drei Halbtagestouren mit schönen Zwischenstopps zusammen geschrieben.

Motorradtour Nummer 1: Das Westallgäu entdecken

Länge: 150 km Dauer: 3-4 Stunden

Von Kempten aus geht es über kleine Dörfer bis nach Immenstadt im Allgäu. Vorbei am Alpsee immer Richtung Westen nach Lindenberg. Von dort aus schlängelt sich die Alpenstraße mit engen Kehren und anspruchsvollen Kurven bis nach Lindau. Nach einer Pause am Ufer des Bodensees geht es weiter über Wangen im Allgäu bis nach Isny. Nachdem man hinter Isny abgebogen ist, geht es über Dörfer wieder zurück nach Kempten.

Motorradtour Nummer 2: Allgäuer Pässe

Länge: 130 km Dauer: 2-3 Stunden

Diesmal starten wir direkt neben der A7 in Oy-Mittelberg. Richtung Süden geht es über Wertach immer weiter nach oben bis nach Oberjoch. Von dort aus schlängelt sich der Oberjochpass hinunter bis nach Bad Hindelang und vorbei am Grünten bis nach Sonthofen. Weiter geht es nach Fischen im Allgäu in Richtung des Riedbergpasses mit seinen anspruchsvollen Kurven.

In Balderschwang angekommen, geht es ein kurzes Stück durch Österreich über Hittisau und Unterlitten. Dort bietet es sich an, seinen Tank zu füllen. Zurück in Deutschland vorbei an Oberstaufen und dem Alpsee nach Immenstadt im Allgäu. Dort wartet das letzte Highlight der Tour. Hinter Kranzegg führt die Straße entlang am Rottachspeicher über Petersthal wieder zurück nach Oy-Mittelberg und auf die A7.

Motorradtour Nummer 3: Königlich durchs Ostallgäu

Länge: 150 km Dauer: 3-4 Stunden

Startpunkt ist Kaufbeuren. Über die kurvige Straße durch den Sachsenrieder Forst fährt man bis nach Altenstadt. Weiter geht es nach Bernbeuren von wo aus man einen Abstecher auf den Auerberg machen sollte. Auf der Straße, auf der jedes Jahr das legendäre Auerbergrennen stattfindet, kommen Kurvenliebhaber voll auf ihre Kosten.

Zurück auf der Route fährt man durch Lechbruck am See in Richtung Roßhaupten. Entlang am Foggensee, vorbei am Festspielhaus mit Blick auf Schloss Neuschwanstein geht es nach Füssen. Vorbei am Weißensee bis nach Nesselwang. Entlang am Grünten und dem Grüntensee fährt man über kurvige Straßen durch Görisried, Unterthingau und Friesenried. Im Günzthal angekommen folgt man der Straße bis nach Obergünzburg. Von da aus geht es über Ebersbach wieder zurück nach Kaufbeuren.

Wer einfach drauf los fährt, wird nicht enttäuscht

Wer kein Fan von festgelegten Routen ist, der kann sich auch einfach treiben lassen. Grundsätzlich gilt: Fast jede Straße im Allgäu ist fahrenswert. Wer abseits der Touristenrouten unterwegs sein möchte, sollte nach kleinen Nebenstraßen suchen. Diese sind zwar oft schmal und weniger gut in Schuss, aber dafür auch deutlich ruhiger. Dennoch sollte man immer die Augen offen halten. Hinter jeder Kurve kann einem ein großes landwirtschaftliches Gerät entgegenkommen. Für die Motorradfahrer bleibt zu sagen, sitzen bleiben und immer daran denken: Erst anhalten, dann absteigen.