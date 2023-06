Münchner Symphoniker: Kinderkonzerte in Big Box mit 6500 Schülern

Kinderkonzerte in Bog Box Allgäu: Münchner Symphoniker und Moderatorin Sylvia Schreiber bringen Smetanas „Moldau“ 6500 Allgäuer Schulkindern spielerisch näher.

19.06.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Die Münchner Symphoniker haben sich vorgenommen, bei Kindern das Interesse an klassischer Musik zu wecken. Schon etliche Jahre ist ihr Konzept, ganze Schulklassen aktiv in das musikalische Geschehen einzubeziehen, erfolgreich. Nun gaben die Orchestermusiker aus München wieder drei Kinderkonzerte in der Big Box Allgäu. 6500 Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1 bis 6 hatten mit ihren Eltern viel Spaß.

