25 Jahre: Schiller startet "Illuminate"-Tour in Big Box in Kempten

Warm-Up-Show in Big Box: Der Elektro-Romantiker "Schiller" alias Christopher von Deylen probt seine „Illuminate“-Show in Kempten ein und startet Arena-Tour.

18.04.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Seit 25 Jahren gibt es das Projekt „Schiller“, hinter dem sich der Musiker Christopher von Deylen verbirgt. Der Elektro-Romantiker, der auch mit Klassik-Stars wie Lang Lang und Anna Netrebko zusammenarbeitete, startet seine Jubiläums-Tour am Montag, 1. Mai, in der Big Box Allgäu in Kempten.

Der 41-köpfige Schiller-Tross wird einige Tage vorher mit drei Bussen und drei Trucks anreisen, sagt Big-Box-Sprecherin Ramona Kloos. An zwei Probentagen soll die Show ihren Feinschliff bekommen. Die Halle mit angegliedertem Hotel biete für Tour-Vorbereitung und „Warm-Up“ gute Rahmenbedingungen, heißt es aus dem Schiller-Lager.

Der Musiker, Komponist und Produzent Christopher von Deylen (Jahrgang 1970) rief 1998 das Projekt Schiller ins Leben. 2001 gelang ihm mit dem Album „Weltreise“ der Durchbruch. Zum 25-jährigen Bestehen seine Musikprojekts Schiller veröffentlichte er das Doppelalbum „Illuminate“, das er nun live mit Band und zwei Sängerinnen vorstellt.

Anfang des Jahres reiste von Deylen in die Ukraine und drehte in Kiew Musikvideos zu den Songs „Empire of Light“ und „Quiet Love“. Beide Lieder finden sich auf dem Jubiläums-Doppelalbum „Illuminate“. Die Dreharbeiten mit einem ukrainischen Künstlerkollektiv um den Regisseur und Choreograph Igor Kuleshyn waren für den 52-jährigen deutschen Profi-Musiker eine ganz besondere Erfahrung - nicht nur, weil dem oftmals Strom- und Internetausfall zu schaffen machte. Gedreht wurde in einem leerstehenden Museum und in einem Keller, den sich die Natur schon wieder zurückerobert hatte. Was Christopher von Deylen aber besonders beeindruckte war, dass die mitmachenden ukrainischen Künstler-Kolleginnen und -Kollegen mit unglaublicher Freude bei der Sache dabei waren – und hinterher wie selbstverständlich wieder an die Front zum Kämpfen gingen.

Karten für die Warm-up-Show von Schiller in der Big Box Allgäu in Kempten am Montag, 1. Mai, um 20 Uhr gibt es bei unserer Zeitung (0831/206 55 55, www.azshop.de) und der Big Box (0831/570 55 1000, www.bigboxallgaeu.de).