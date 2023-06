Musikerin Paul Carolina aus Sonthofen singt auf großen Festivals

Inspiriert von Neuer Deutscher Welle rockt Paula Carolina über Festivalbühnen. Zuvor machte die Sonthoferin verträumten Indie-Pop. Ruhe findet sie im Allgäu.

11.06.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Mit verspiegelter Sonnenbrille und in rockig, kurzer Jeansjacke tanzt Paula Carolina durch den Garten ihrer Eltern in Sonthofen. Im Hintergrund dröhnt ihr Song „Schreien“. Kratzige Gitarren, mehr gesprochene als gesungene Textzeilen über das Leben in Berlin, Männer in Kleidern und das Comeback des Vokuhilas; auch Paula Carolina selbst trägt die Frisur. Die 23-jährige Musikerin aus Sonthofen sagt: „Nach Hause ins Allgäu fahr’ ich, wenn ich meine Ruhe haben will.“ Dafür dürfte in diesem Jahr zwischen Festivals, Konzerten und erster eigener Tour aber wohl eher wenig Zeit bleiben.

