Nächste Öffnungsschritte in ganz Bayern auf Eis gelegt - Astrazeneca-Impfungen sollen in Deutschland wieder starten

Freitag, 19. März, 6.05 Uhr: Zahl der Corona-Neuinfektionen und Inzidenz steigen erneut stark an

Erneut ist die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner stark angestiegen: Die Sieben-Tage-Inzidenz lag laut Robert Koch-Institut (RKI) am Freitagmorgen bundesweit bei 95,6. Am Donnerstag hatte sie noch bei 90, am Mittwoch bei 86,2 gelegen. Außerdem meldeten die Gesundheitsämter in Deutschland binnen eines Tages 17 482 Corona-Neuinfektionen - das sind etwa 5000 mehr als vor genau einer Woche. Die Daten geben den Stand des RKI-Dashboards von 05.20 Uhr wieder, nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen sind möglich.

Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 226 weitere Todesfälle registriert. Vor genau einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 12 834 Neuinfektionen und 252 neue Todesfälle verzeichnet.

Vor vier Wochen, am 19. Februar, hatte die Inzidenz noch bei 56,8 gelegen. Die Zahl der neuen Ansteckungen in Deutschland war im Januar und Februar über Wochen deutlich zurückgegangen. Zuletzt stieg sie jedoch wieder an, was auch an der Verbreitung ansteckenderer Varianten liegen könnte.

Der Höchststand von 1244 neu gemeldeten Todesfällen war am 14. Januar erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33 777 am 18. Dezember der höchste Wert erreicht worden - er enthielt jedoch 3500 Nachmeldungen.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 2 629 750 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 2 401 700 an. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 74 358.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Donnerstagabend bei 1,12 (Vortag 1,06). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 112 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

Donnerstag, 18. März, 22 Uhr: Holetschek will in Bayern rasch wieder mit Astrazeneca impfen

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) will nach der neuen positiven Astrazeneca-Bewertung durch die EMA das Impfen mit dem Vakzin so schnell wie möglich wieder aufnehmen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Donnerstag, 18. März, 21.50 Uhr: Sieben-Tage-R-Wert steigt von 1,06 auf 1,12

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Donnerstagabend bei 1,12 (Vortag 1,06). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 112 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

Donnerstag, 18. März, 21.30 Uhr: CSU-Abgeordneter Zech legt Bundestagsmandat und Parteiämter nieder

Der CSU-Bundestagsabgeordnete Tobias Zech legt wegen möglicher "Interessenkollisionen" sein Mandat und seine Parteiämter nieder. Warum das nichts mit der Masken-Affäre zu tun hat, lesen Sie hier.

Der CSU-Bundestagsabgeordnete Tobias Zech legt wegen möglicher «Interessenkollisionen» sein Mandat und seine Parteiämter nieder. Bild: David Hutzler, dpa

Donnerstag, 18. März, 21 Uhr: Bayerns Fußball-Verband enttäuscht über ausbleibende Öffnungen

Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) ist enttäuscht: Weil die Corona-Zahlen wieder steigen, gibt es am Montag keine weiteren Öffnungsschritte aus dem Lockdown. Wie die Fußballer reagieren, lesen Sie hier.

Donnerstag, 18. März, 20.45 Uhr: Astrazeneca-Impfstoff soll auch in Spanien wieder gespritzt werden

Spanien will die Corona-Impfungen mit dem Präparat von Astrazeneca voraussichtlich ab kommenden Dienstag wiederaufnehmen. Das habe das Gesundheitsministerium den Regionen nach der Einsatzempfehlung der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA für den Impfstoff vorgeschlagen, berichtete die Zeitung "El País" am Donnerstagabend. Voraussichtlich solle der Impfstoff auch für Menschen über 55 Jahre freigegeben werden. Allerdings werde auf Grundlage der EMA-Empfehlung noch geprüft, ob bestimmte Personengruppen mit einem erhöhten Risiko ausgenommen werden sollten.

Donnerstag, 18. März, 20.20 Uhr: Astrazeneca-Impfungen sollen in Deutschland wieder starten

Die zunächst ausgesetzten Corona-Impfungen mit dem Präparat von Astrazeneca sollen in Deutschland wieder aufgenommen werden, aber mit einem neuen Warnhinweis. Wann Bundesgesundheitsminister Jens Spahn damit beginnen will, lesen Sie hier.

Donnerstag, 18. März, 20 Uhr: Allgäuer erkrankt trotz Impfung an Corona

Ein Mensch, der mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer geimpft worden war, ist positiv auf Corona getestet worden. Wie das das Robert-Koch-Institut erklärt, erfahren Sie hier.

Trotz Impfung mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer ist ein Mensch im Landkreis Lindau an Corona erkrankt. Bild: Matthias Bein, dpa

Donnerstag, 18. März, 19.45 Uhr: Mediziner: Astrazeneca-Impfstoff für Freiwillige freigeben

Nach der Empfehlung der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA zum Fortsetzen der Corona-Impfungen mit dem Produkt von Astrazeneca schlagen Intensivmediziner vor, Ausnahmen von der Impfreihenfolge zu machen. "Das Vertrauen in den Impfstoff hat jetzt leider stark gelitten. Es wäre daher sicher eine gute Möglichkeit, Astrazeneca für Freiwillige zur Verfügung zu stellen, die keine Angst haben und in der Impfreihenfolge aber noch gar nicht berücksichtigt werden", erklärte der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), Gernot Marx, am Donnerstagabend. Es müsse nun jede Impfdosis so schnell wie möglich eingesetzt werden.

Donnerstag, 18. März, 19.30 Uhr: Infektiologe: Astrazeneca-Einsatz bei Frauen vor Menopause prüfen

Nach der Empfehlung der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA zum Fortsetzen der Corona-Impfungen mit Astrazeneca rät ein deutscher Infektiologe bei einer bestimmten Gruppe zum genauen Abwägen der Risiken. "Bei Frauen vor der Menopause, die ein sehr geringes Risiko für Covid-19-Komplikationen haben, sollte man derzeit überlegen, ob die Impfung mit Astrazeneca erfolgen sollte", sagte Bernd Salzberger, Professor vom Uniklinikum Regensburg, der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstagabend. Für einen 80-jährigen Mann mit hohem Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf hingegen sehe das Risiko-Nutzen-Verhältnis ganz anders aus in Anbetracht der dritten Welle.

Die bisher 13 bekannten Fälle von Blutgerinnseln in Hirnvenen in zeitlichem Zusammenhang zu Impfungen in Deutschland betreffen fast ausschließlich Frauen. Salzberger betonte, dass noch offen sei, ob etwa bestimmte Medikamente oder etwa genetische Veranlagung eine Rolle spielen könnten. Die weitere Klärung werde wohl Wochen dauern.

Die EMA-Entscheidung wertete Salzberger als erwartbar, insgesamt überwiege klar der Nutzen der Impfung. Die EMA habe sich offensichtlich die Fälle genau und ernsthaft angeschaut. "Es sind ungewöhnliche, seltene Ereignisse", betonte Salzberger mit Blick auf die berichteten Hirnvenenthrombosen. Er begrüßte, dass die EMA einen Warnhinweis in die Patienten- und Fachinformation aufnehmen wolle. "Das Verfahren insgesamt zeigt, dass das Netzwerk der Arzneimittelsicherheit funktioniert."

Donnerstag, 18. März, 19.15 Uhr: Schulen im Allgäu durften teils in Präsenz unterrichten: Ändert sich jetzt schon wieder alles?

Allgäuer Schulen durften wieder in den Wechselunterricht. Aber es bahnt sich schon wieder eine Rückkehr zum Home-Schooling an. Welche Kritik es dazu gibt, lesen Sie hier.

Donnerstag, 18. März, 18.40 Uhr: Ostallgäuer Hausarzt: „Ärzte können doppelt so schnell impfen“

Der Mediziner Dr. Michael Wanner ist überzeugt, dass die Corona-Impfungen durch Hausärzte schneller vorangehen. Wenn da nur nicht die bürokratischen Hürden wären. Was der Facharzt für Innere Medizin aus Marktoberdorf dazu sagt, lesen Sie in unserem Interview.

Bild: Daniel Karmann, dpa (Symbolbild)/Montage: AZ

Donnerstag, 18. März, 18.25 Uhr: So will Gesundheitminister Holetschek dem Image-Schaden von Astrazeneca entgegentreten

Wie kann man dem Image-Schaden des Corona-Impfstoffs von Astrazeneca entgegentreten? Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek hat dazu etwas vor.

Donnerstag, 18. März, 18.20 Uhr: Darum ist der Lockdown ein Glücksfall für das Schloss Neuschwanstein

Weil keine Besucher die Handwerker behindern, geht die Sanierung der Prunkräume zügiger voran als geplant. Unseren Blick hinter die geschlossenen Tore sehen Sie hier - mit Bildergalerie.

Donnerstag, 18. März, 18 Uhr: Gesundheitsministerium: Nächste Öffnungsschritte in ganz Bayern auf Eis

Angesichts wieder steigender Corona-Zahlen wird es in Bayern am kommenden Montag keine weiteren Öffnungsschritte geben: Theater, Kinos, Konzertsäle und die Außengastronomie müssen damit landesweit geschlossen bleiben. Mehr dazu lesen Sie hier.

Donnerstag, 18. März, 17.30 Uhr: EU-Arzneimittelbehörde gibt grünes Licht für Astrazeneca-Impfstopp - aber mit Warnhinweis

Der Corona-Impfstoff von Astrazeneca ist aus Sicht der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) sicher. Das teilte die Behörde am Donnerstag in Amsterdam mit. Mehr dazu lesen Sie hier.

Donnerstag, 18. März, 17.15 Uhr: Trauer- und Gedenkfeier im Bayerischen Landtag am Dienstag

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat anlässlich der Trauer- und Gedenkfeier im Bayerischen Landtag für die Verstorbenen der Corona-Pandemie für Dienstag, 23. März, die Trauerbeflaggung aller staatlichen Dienstgebäude angeordnet. Auch die Stadt Füssen beteiligt sich an der Beflaggung. Die Stadt hat bis dato 16 Tote zu beklagen.

Donnerstag, 18. März, 17.10 Uhr: Italien gedenkt der Corona-Toten

Im März 2020 war die Stadt Bergamo das Epizentrum der Corona-Krise in Europa. Schockierende Bilder von Lastwagen voller Särge gingen um die Welt. Ein Jahr danach am ersten Gedenktag für die Opfer kämpft das Land gegen die dritte Welle - und hat noch viel Arbeit vor sich.

Emilio Del Bono (Mitte), Bürgermeister von Brescia, nimmt an einer Gedenkveranstaltung für die Opfer der Corona-Pandemie in Italien auf dem Piazza della Loggia teil. Bild: Matteo Biatta, ZUMA Wire, dpa

Donnerstag, 18. März, 17 Uhr: Bundesländer wollen Impfstoffproduktion ankurbeln und über Export-Stopp nachdenken

Die EU exportiert Impfstoff, während er in Deutschland und Europa knapp ist. Die Bundesländer wollen das nicht länger hinnehmen. Und einige Regierungschefs schauen gen Osten - wegen Sputnik V. Mehr dazu lesen Sie hier.

Donnerstag, 18. März, 16.40 Uhr: Das Parktheater in Kempten wird zum Schnelltest-Zentrum

Die Diskothek Parktheater in Kempten wird ab Freitag zum Corona-Schnelltest-Zentrum umfunktioniert. Parktheater-Chef Hannes Palmer und sein Team wollen mithelfen, "die Pandemie in den Griff zu bekommen". Was Oberbürgermeister Thomas Kiechle ankündigt, lesen Sie hier.

Kempten Parktheater Beethovenstraße Club Corona Testzentrum Schnelltests? Bild: Ralf Lienert

Donnerstag, 18. März, 16.30 Uhr: Biergärten und Kinos in Kaufbeuren öffnen am Montag

Kinos und Biergärten in Kaufbeuren dürften ab Montag wieder öffnen. Warum das Kino Corona und die meisten Gaststätten trotzdem weiterhin geschlossen bleiben, lesen Sie hier.

Donnerstag, 18. März, 16.25 Uhr: Söder fordert vor Bund-Länder-Beratungen "harte Notbremse"

Angesichts wieder rasch steigender Corona-Zahlen fordert Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) vor den nächsten Bund-Länder-Beratungen am Montag eine einheitliche Durchsetzung einer "harten Notbremse". "Ich möchte aus einer im Moment sehr flexiblen Notbremse eine harte Notbremse machen", sagte Söder am Donnerstag nach einer digitalen Länderkonferenz in München. Was Söder damit meint, lesen Sie hier.

Donnerstag, 18. März, 16.10 Uhr: Müller und Söder für Zulassung des russischen Impfstoffs Sputnik V

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) machen sich für eine rasche Zulassung des russischen Corona-Impfstoffs Sputnik V stark. "Wir brauchen jeden Impfstoff, den wir kriegen können", sagte Müller am Donnerstag nach einer Video-Schalte der Länderchefs.

Diese hätten mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen als Gast der Schalte darüber gesprochen, dass für das Vakzin wie für andere auch eine ordentliche Zulassung beantragt und diese geprüft werden müsse. "Aber selbstverständlich, wenn wir die Chance haben, auf diesen Impfstoff zurückgreifen zu können, selbstverständlich wollen und werden wir diese Chance dann auch ergreifen", so Müller, der Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz ist.

Die EU müsse zudem frühzeitig Kontakt herstellen mit den Herstellern des Vakzins. "Mein dringender Appell: Nicht wieder eine Chance verpassen", sagte Söder.

Donnerstag, 18. März, 16 Uhr: Corona-Pilotstudie: Gurgeln bald alle Grundschüler in Ostbayern?

Nach ersten positiven Erfahrungen will der Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge weiter Gurgeltests an Grundschulen durchführen. Die Tests könnten eine Lösung für Schulöffnungen trotz hoher Corona-Infektionszahlen in Ostbayern sein, meinte Landrat Peter Berek (CSU) am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Kirchenlamitz. Mehr dazu lesen Sie hier.

Donnerstag, 18. März, 15.45 Uhr: Söder für Astrazeneca-Impfangebote notfalls auf eigenes Risiko

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will auch ohne eine offizielle Zulassung am Einsatz des Corona-Impfstoffs von Astrazeneca festhalten. "Ich würde es auch nicht wegschmeißen, auch wenn es nicht zugelassen wird", sagte der CSU-Chef am Donnerstag nach der digitalen Länderkonferenz in München. Auch ohne eine Zulassung der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) müsse geprüft werden, ob dann Impfungen "auf eigenes Risiko" möglich wären.

Söder betonte, er mache sich große Sorgen, wie sehr Astrazeneca auch im Falle einer Wiederzulassung noch gewollt werde. Es habe ja schon vor der Aussetzung in dieser Woche viel Skepsis gegenüber dem Vakzin gegeben. Sollte die EMA Astrazeneca wieder zulassen, sei er daher in jedem Fall für eine größtmögliche Flexibilität. Über die Hausärzte könnte der Impfstoff dann schnell und auch mit der notwendigen individuellen Beratung sowie Nachsorge verabreicht werden.

Donnerstag, 18. März, 15.20 Uhr: Wegen Corona bleiben die Renten im Westen gleich

Es hatte sich angedeutet - nun steht es fest: Rentner im Westen Deutschlands werden in diesem Sommer erstmals seit Jahren keine Rentenerhöhung bekommen. Im Osten gibt es nur einen kleinen Anstieg. Grund ist die Corona-Krise. Mehr über die Hintergründe lesen Sie hier.

Nach jahrelangen Rentensteigerungen fällt die sonst im Sommer übliche Erhöhung der Altersbezüge in diesem Jahr wegen der Corona-Krise im Westen Deutschlands aus. Bild: Jens Kalaene, dpa (Symbolbild)

Donnerstag, 18. März, 15.10 Uhr: Sicherheitslücke machte Corona-Befunde abrufbar

Durch eine Sicherheitslücke konnten Unbefugte auf Befunde von Corona-Tests zugreifen. Der Chaos Computer Club (CCC) geht davon aus, dass 136.000 Ergebnisse von mehr als 80.000 Betroffenen sowie persönliche Daten frei einsehbar waren, wie er am Donnerstag mitteilte. Aufgefallen war die Sicherheitslücke Mitgliedern der Gruppe Zerforschung nach dem Besuch in einem Berliner Testzentrum.

Donnerstag, 18. März, 15 Uhr: Gesundheitsämter nutzen Software für Kontaktverfolgung oft nicht

Wegen technischer Defizite nutzen viele Gesundheitsämter in Bayern eine neue Software zur Corona-Kontaktnachverfolgung noch nicht. Zwar sei das Programm "Sormas" bei allen Gesundheitsämtern im Freistaat installiert, verwendet werde es aber nur bei "schätzungsweise mindestens 19", teilte das bayerische Gesundheitsministerium am Donnerstag mit. Der Bayerische Rundfunk hatte zuvor berichtet, die Software werde bei rund einem Drittel der 76 Ämter verwendet. Mehr dazu lesen Sie hier.

Donnerstag, 18. März, 14.45 Uhr: Behörden erwarten EMA-Einschätzung zu Astrazeneca-Impfstopp

Heilsbringer oder Substanz mit tödlichen Risiken? Die Einschätzung der EU-Behörde EMA zum Impfstoff von Astrazeneca könnte den gesamten weiteren Verlauf der Corona-Pandemie beeinflussen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Die Bundesregierung bereitet sich auf die mit Spannung erwartete Einschätzung der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) zum Corona-Impfstopp von Astrazeneca vor. Bild: Ronny Hartmann, dpa

Donnerstag, 18. März, 14.15 Uhr: 7-Tage-Inzidenz: Oberallgäu und Landkreis Lindau auch über 100

Nach einer Datenpanne hat das Robert-Koch-Institut nun die aktuellen Zahlen für das Allgäu veröffentlicht: Neben dem Ost- und Unterallgäu sind nun auch die Sieben-Tage-Inzidenz-Werte in den Landkreisen Oberallgäu und Lindau über die 100er Marke geklettert. Die Stadt Kempten ist nun den dritten Tag in Folge über 50. Memmingen bleibt dagegen unter 50. Die aktuellen Zahlen finden Sie hier.

Donnerstag, 18. März, 13.38 Uhr: Astrazeneca-Impfstopp: Inzwischen 13 Vorfälle gemeldet

Nach dem vorsorglichen Stopp der Corona-Impfungen mit dem Mittel des Herstellers Astrazeneca sind weitere Vorfälle in Deutschland bekannt geworden. Inzwischen gebe es 13 gemeldete Fälle von Blutgerinnseln (Thrombosen) in Hirnvenen in zeitlichem Zusammenhang zu Impfungen, wie das Bundesgesundheitsministerium am Donnerstag mitteilte. Drei Patienten seien gestorben. Insgesamt handele es um zwölf Frauen und einen Mann zwischen 20 und 63 Jahren.

Angesichts derartiger Vorfälle sind die Impfungen mit Astrazeneca am Montag vorsorglich ausgesetzt worden - damals gab es sieben Fälle. Trotz der hohen Zahl von mehr als 1,6 Millionen Impfungen mit Astrazeneca ist dies demnach überdurchschnittlich viel. Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) will am Donnerstag voraussichtlich eine Einschätzung zum weiteren Vorgehen abgeben.

Donnerstag, 18. März, 13 Uhr: Schulbehörde untersagt Nutzung der vom Bund gelieferten Masken

Die Hamburger Schulbehörde hat die Nutzung der vom Bund zur Verfügung gestellten KN95-Masken für das Schulpersonal untersagt. Grund sei der unzureichende Qualitätsstandard der rund

300.000 Corona-Schutzmasken, heißt es in einem Schreiben der Behörde an die Schulen, das der Deutschen Presse-Agenur vorliegt.

Nachdem das Bundesgesundheitsministerium noch im Januar mitgeteilt habe, "dass diese Masken in einem mehrstufigen Verfahren geprüft wurden, hat die Bundesregierung nun zu unserer Überraschung kurzfristig den KN95-Masken aus ihren eigenen Lieferungen die Zulassung als medizinische Maske entzogen". Zuvor habe es Berichte über schadhafte einzelne Masken sowie Rückrufaktionen einzelner Fabrikate und Modelle geben.

"Deshalb dürfen ab sofort die von der BSB gelieferten KN95-Masken in der Schule nicht mehr genutzt werden", heißt es in dem Schreiben der Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB). "Verwenden Sie bitte bis auf Weiteres in ihrer Schule aus dem von der Schulbehörde gelieferten Maskenkontingent nur die (blaugrünen) OP-Masken oder anderweitig beschaffte KN95-, CPA- oder FFP2-Masken." Die Schulbehörde bemühe sich mit Hochdruck um Ersatz.

Donnerstag, 18. März, 11.45 Uhr: Popularklage gegen Schließungen von Kultureinrichtungen eingelegt

Prominente Musiker wie die Stargeigerin Anne-Sophie Mutter und der Bariton Christian Gerhaher haben eine Popularklage gegen die coronabedingten Schließungen kultureller Einrichtungen erhoben. Man habe die Klage am Donnerstag beim Bayerischen Verfassungsgerichtshof eingereicht, teilte die Initiative "Aufstehen für die Kunst" der Deutschen Presse-Agentur in München mit.

Die Künstler wenden sich gegen eine entsprechende Regelung in der 12. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. Das darin enthaltene Verbot von Kulturveranstaltungen sei rechtswidrig und verletze die von der Bayerischen Verfassung geschützten Rechte auf Kunstfreiheit und freie Berufsausübung, argumentierten sie.

Stellvertretend für die Initiative haben neben Mutter und Gerhaher auch Wolfgang Ablinger-Sperrhacke, Kevin Conners, Hansjörg Albrecht und Thomas Hengelbrock geklagt.

Donnerstag, 18. März, 11.05 Uhr: EMA trifft Entscheidung zu Astrazeneca-Impfstoff

Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA trifft am Nachmittag ihre Entscheidung, wie es mit dem Astrazeneca-Impfstoff weitergeht. Bleibt der Impfstopp bestehen, oder werden die Impfungen für bestimmte Personengruppen wieder aufgenommen? Was ein Experte prognostiziert, erfahren Sie hier.

Donnerstag, 18. März, 10.37 Uhr: 17.504 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz nun bei 90

Bis zum Vormittag hat es gedauert, ehe das RKI die aktualisierten Corona-Zahlen bekanntgegeben hat (warum das so lange dauerte hier). Nun steht fest: Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner hat erneut einen großen Sprung nach oben gemacht: Die Sieben-Tage-Inzidenz lag laut Robert Koch-Institut (RKI) am Donnerstag bundesweit bei 90 - und damit erneut deutlich höher als am Vortag (86,2). Vor einer Woche (11.03.) hatte sie noch bei 69,1 gelegen. Einen Wert von 90 hatte es zuletzt am 2. Februar gegeben. Danach war die Inzidenz noch einige Zeit gesunken, ein Tiefstand wurde mit 56,8 am 19. Februar erreicht. Seither geht es mit dem Wert wieder merklich aufwärts.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 17.504 Corona-Neuinfektionen - gut 3.000 mehr als am Donnerstag der Vorwoche. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 272 weitere Todesfälle verzeichnet. Das Infektionsgeschehen schlägt sich stets verzögert in den Todeszahlen nieder, weil zwischen Nachweis der Infektion und dem Tod häufig mehrere Wochen liegen. Die Daten geben den Stand von 09.40 Uhr wieder, nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen sind möglich. Vor einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 14.356 Neuinfektionen und 321 neue Todesfälle verzeichnet.

Der Höchststand von 1.244 neu gemeldeten Todesfällen war am 14. Januar erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33.777 am 18. Dezember der höchste Wert erreicht worden - er enthielt jedoch 3.500 Nachmeldungen.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 2.612.268 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 74.132.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Mittwochabend bei 1,06 (Vortag 1,06). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 106 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

Donnerstag, 18. März, 8.25 Uhr: Dänische Studie: Wiederholte Corona-Infektionen selten, aber möglich

Eine Infektion mit dem Coronavirus bietet den meisten Menschen in den Folgemonaten Schutz vor einer Neuansteckung. Zu diesem Ergebnis kommt eine großangelegte Studie in Dänemark, die nun in der Fachzeitschrift "The Lancet" vorgestellt wurde. Bei älteren Menschen über 65 Jahren tritt eine wiederholte Infektion allerdings häufiger auf als bei jüngeren.

Diese Erkenntnisse zeigen nach Ansicht der Forscher, dass Maßnahmen zum Schutz älterer Menschen, wie Abstandhalten, auch für diejenigen von grundlegender Bedeutung sind, die bereits Covid-19 gehabt haben. Ihre Analyse lege weiterhin nahe, dass auch Menschen geimpft werden sollten, die sich bereits mit dem Coronavirus angesteckt hatten. Auf den natürlichen Schutz lasse sich besonders bei den Älteren nicht vertrauen.

Donnerstag, 18. März, 8.05 Uhr: Umfrage: Jeder Dritte hat zu Hause fast täglich Internetprobleme

Seit Beginn der Corona-Pandemie ist für viele Menschen eine stabile Internetverbindung zu Hause besonders wichtig – doch mehr als ein Drittel der Deutschen ärgert sich mehrmals wöchentlich bis sogar täglich über Internetverzögerungen. Wie eine repräsentative Online-Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag des Internetknoten-Betreibers DE-CIX ergab, erleben 33,5 Prozent der Deutschen mehrfach wöchentlich bis sogar täglich Verzögerungen bei der heimischen Internetnutzung. Nur 11,6 Prozent der Befragten haben der Umfrage zufolge nie Probleme damit.

Am häufigsten nahmen demnach junge Erwachsene, Berufstätige in Heimarbeit und Familien mit Kindern diese Internetprobleme wahr. Nicht nur im Arbeits- oder Bildungskontext sei ein stockendes Netz für viele Menschen ein Störfaktor: Auch bei Video-Streamings (44 Prozent), Live-Streamings beispielsweise von Sportveranstaltungen (25,4 Prozent) und Online-Spielen (12 Prozent) frustriere es viele.

Die Mehrheit der Nutzer sieht laut der Studie den mangelhaften regionalen Ausbau der Netz-Infrastruktur (57 Prozent) und die Überlastung des Netzes (53 Prozent) als Ursachen.

Donnerstag, 18. März, 7.05 Uhr: Kultusminister beraten über Corona-Situation an Schulen

Die Kultusminister der Länder beraten an diesem Donnerstag über die Corona-Lage und die Situation an den Schulen. Vor dem Hintergrund steigender Ansteckungszahlen sind die Pläne, auch für ältere Schüler wieder Unterricht an den Schulen anzubieten, regional zum Teil ins Stocken geraten.

Donnerstag, 18. März, 6.27 Uhr: Neue Corona-Regeln ab heute im Oberallgäu

Mehr Corona-Fälle, andere Regeln: Ab Donnerstag gelten im Oberallgäu die Corona-Maßnahmen der Inzidenzphase 50 bis 100. Das hat Auswirkungen auf den Einzelhandel. Alle Regeln für das Oberallgäu hier im Überblick.

Donnerstag, 18. März, 6.15 Uhr: Knapp ein Viertel aller Ostallgäuer Corona-Fälle in Marktoberdorf

In der Stadt Marktoberdorf sind aktuell 81 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das macht knapp ein Viertel aller Corona-Fälle im Landkreis (329 Fälle insgesamt laut RKI am Mittwoch) aus. Nach Auskunft von Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell ist allerdings in der Stadt kein Hotspot erkennbar, der für diese Häufung verantwortlich gemacht werden könnte. Hell spricht daher von einem „diffusen Geschehen“. Alle Hintergründe hier.

Donnerstag, 18. März, 6 Uhr: Noch keine RKI-Zahlen da

Guten Morgen vom Digitalteam der Allgäuer Zeitung. Die aktuellen Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) zu den neuen Corona-Infektionen liegen noch nicht vor. Das Dashboard des RKI wird derzeit aktualisiert. Wir informieren, sobald der aktuelle Stand vorliegt.

