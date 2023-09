Nach 25 Jahren: Gebhard Kaiser hört als Vorsitzender beim Allgäuer Hilfsfonds auf

Nach 25 Jahren als Vorsitzender beim Allgäuer Hilfsfonds gibt Gebhard Kaiser das Ehrenamt ab. Den früheren Oberallgäuer Landrat haben viele Schicksale berührt.

27.09.2023 | Stand: 05:15 Uhr

Dieses Ehrenamt lag dem früheren Oberallgäuer CSU-Landrat Gebhard Kaiser immer besonders am Herzen: 25 Jahre lang war er Vorsitzender des Allgäuer Hilfsfonds. Der Verein kümmert sich um Menschen, die unverschuldet in Not gekommen sind. Drei Monate vor seinem 75. Geburtstag hört Kaiser nun als Vorsitzender auf, bleibt dem Hilfsfonds aber verbunden.

„Mich haben viele Schicksale sehr berührt. Bewegt hat mich auch, wie hilfsbereit die Allgäuer sind. Jede Spende zählt. Egal ob es 5 Euro oder 50.000 Euro sind“, sagt Kaiser. Insgesamt wurden 3,5 Millionen Euro an Bedürftige weitergeleitet. Jährlich helfe der Hilfsfonds in etwa 140 Fällen.

„Jeder Einzelfall ging über meinen Schreibtisch“, erzählt Kaiser. Zum Beispiel, wenn nach einem Hausbrand eine neue Wohnungseinrichtung finanziert werden muss. Oder wenn Eltern für ein behindertes Kind ein rollstuhlgerechtes Auto anschaffen müssen, ihnen das Geld dazu aber fehlt. Der Hilfsfonds springe schnell und unbürokratisch ein, wo es gesetzliche Lücken im Versorgungssystem gebe.

Allgäuer Hilfsfonds: Gebhard Kaiser gingen viele Schicksale nahe

So erinnert sich Kaiser an das bewegende Schicksal einer Familie. Die junge Mutter verstarb nach schwerer Krankheit im Krankenhaus. Die Haushaltshilfe, die dem Vater bei der Betreuung der Kinder unterstützte, wurde von der Krankenkasse allerdings nur bis zum Todestag der Mutter übernommen. „Da kann man doch nicht tatenlos zusehen“, sagt Kaiser. Der Hilfsfonds habe damals für ein Jahr die Hilfe finanziert, damit sich die Hinterbliebenen wieder neu sortieren konnten.

Die Arbeit eines Weggefährten in all den Jahren hebt Kaiser besonders hervor: „Ohne Simon Gehring wäre es nicht gegangen“, sagt er über den Schatzmeister, der wie Kaiser sowie Kassenprüfer Herbert Seger von Anfang an dabei ist. Gegründet wurde der Allgäuer Hilfsfonds am 26. Mai 1998 von acht Personen. Damaliger Anlass: Beim Allgäu Grand Prix in Oberstaufen wurde ein Allgäu-Song vorgestellt. Der Erlös aus dem CD-Verkauf sollte an Hilfsbedürftige ausgeschüttet werden.

(Lesen Sie auch: Allgäuer Hilfsfonds sammelt Spenden nach Hangrutsch in Pfronten)

Der neue Verein übernahm die Aufgabe getreu dem Motto „Hilfe von der Region für Menschen in der Region“. Mittlerweile hat der Hilfsfonds 350 Mitglieder – und viele weitere Unterstützer. Musiker, wie das Euregio-Blasorchester, veranstalten Benefizkonzerte. Firmen oder Privatleute rufen bei Jubiläen oder Geburtstagen zu Spenden auf. Kaiser selbst ging mit bestem Beispiel voran: Zu seinem 60. und 70. Geburtstag wünschte er sich keine Geschenke, sondern Spenden. 40.000 Euro kamen zusammen.

Wichtig war Kaiser stets ein kurzer Draht zu Gemeinden, Städten und Sozialämtern der Landkreise. „In 90 Prozent der Fälle wird im Zeitraum von nur einer Woche entschieden“, sagt der scheidende Vorsitzende. Aus dem Vorstandsteam stehe eine Nachfolge bereit, kündigt er vor der Jahresversammlung am Mittwoch an.