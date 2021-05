Nach angeküdigten Öffnungen: Allgäuer Touristiker verunsichert

Den Gastgebern fehlen konkrete Regeln, um sich vorbereiten zu können. Was noch unklar ist und wann die Branche mit Vorgaben des Freitstaates rechnet.

05.05.2021 | Stand: 18:05 Uhr

In die Freude bei Allgäuer Touristikern über die angekündigten Öffnungen ab 21. Mai mischt sich Unsicherheit. Denn konkrete Regeln für den Betrieb von Hotels oder Gaststätten sind noch nicht bekannt. Das drückt auf die Stimmung. Öffnungen gibt es bei einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100.

„Die Gefühle sind gemischt. Auf der einen Seite herrscht große Freude, auf der anderen Seite gibt es viele Fragezeichen bei der Umsetzung“, sagt der Füssener Tourismusdirektor Stefan Fredlmeier. Beispielsweise sei das Vorgehen bei Tests noch völlig unklar: Welche Corona-Tests werden anerkannt, wer darf sie durchführen, wie oft müssen sie gemacht werden? Welche Nachweise müssen Geimpfte und Genesene erbringen?

"Wir sitzen wie Kaninchen vor der Inzidenzschlange."

Und auch die Fokussierung auf die Inzidenzwerte sorgt für Unsicherheit, sagt Fredlmeier. Noch sei nicht festgelegt, wann ein Wert als „stabil“ gilt und wie schnell nach einem Über- oder Unterschreiten der 100er-Marke die entsprechenden Maßnahmen greifen. Was ist, wenn ein Landkreis immer knapp über oder unter dem Grenzwert liegt? Oder wenn es in einer Firma im Kreis mehrere Infizierte gibt, die den Inzidenzwert nach oben treiben? Müssen dann alle Gäste Hals über Kopf abreisen? „Wir sitzen wie ein Kaninchen vor der Inzidenz-Schlange“, sagt Fredlmeier.

Wann der Freistaat konkrete Regeln bekannt gibt, nach denen sich die Gastgeber richten können, ist noch ungewiss. Fredlmeier hofft, dass es schnellstmöglich, aber spätestens Anfang der kommenden Woche Klarheit gibt: Die Hotels bräuchten einen gewissen Vorlauf. „Die Konzepte aus München müssen klar, transparent, sicher und vor allem praxisnah sein.“ Es dürfe kein „administratives Monster“ entstehen, sagt Fredlmeier. Nichtsdestotrotz freuten die Gastgeber sich über die Öffnungsperspektive, auch die Stammgäste stünden in den Startlöchern. „Ich würde mir aber wünschen, dass Ankündigungen seitens der Politik erst gemacht werden, wenn es schon eine gewisse belastbare und planungssichere Grundlage gibt.“

Schlaflose Nächte

„Wir sind hocherfreut, die Vorbereitungen für eine Öffnung laufen, aber die noch unklaren Regelungen bereiten einem schon schlaflose Nächte“, sagt Armin Gross, Inhaber des Hotels Prinz-Luitpold-Bad in Bad Hindelang. Um den Gästen einen Aufenthalt so unkompliziert wie möglich zu gestalten, habe sich das Haus als Testzentrum zertifizieren lassen. Jetzt gelte es, das Personal zu aktivieren, Dienstpläne zu schreiben und Ware zu bestellen.

„Wir wissen eigentlich noch gar nichts“, sagt auch Heidrun Müller vom Campingpark Gitzenweiler Hof in Lindau. Sie verweist darauf, dass die zuständigen Ministerien dem Ministerrat erst einmal ein Konzept für die Öffnungen vorschlagen werden. Mit konkreten Regeln rechnet sie erst kurz vor dem 21. Mai. „Ich werde in meine Glaskugel schauen und zunächst im Blindflug überlegen, wie wir vorgehen“, sagt sie ironisch. Auch sei es kaum möglich, Buchungen anzunehmen, weil völlig unklar ist, wie die Inzidenzwerte aussehen, wenn die Gäste tatsächlich anreisen.

Die Nachfrage ist groß

Im Parkhotel Frank in Oberstdorf steht das Telefon seit Dienstag nicht mehr still. „Wir freuen uns definitiv auf eine baldige Öffnung und hoffen, dass es mit dem Inzidenzwert im Oberallgäu klappt“, sagt Geschäftsführer Robert Frank. Auch er setzt darauf, dass die Politik rasch Vorgaben formuliert. Unsicherheit bestehe beispielsweise auch in Bezug auf den Wellnessbereich.

Bei den „Gastgebern mit Herz“, einer Vereinigung von 140 privat und familiär geführten Vermieterbetrieben, melden sich ebenfalls viele Kunden. „Bei mir schwanken die Gefühle zwischen Freude und Wut“, sagt Vorsitzende Margret Hohberger. Sie moniert, dass – stabile Inzidenzwerte vorausgesetzt – „alle Tourismusbetriebe auf einmal wieder aufmachen können“. Ihre Forderung: „Man sollte das unbedingt entzerren.“ Ferienwohnungen, die nicht so langen Vorlauf wie Hotels bräuchten, könnten ihrer Meinung nach bereits ab 15. Mai öffnen. Die Nachfrage sei da.

Viel Interesse gibt es auch an den Angeboten des Immenstädter Outdoor-Unternehmens „faszinatour Adventure & Sports“. „Die Leute wollen nach vielen Monaten Homeoffice endlich wieder etwas gemeinsam erleben“, sagt Inke Scholz. Bei Firmen- und Teamevents erwartet sie einen Ansturm für Juli, August und September. Voraussetzung sei, dass die Unternehmen Planungssicherheit bei den Übernachtungsmöglichkeiten haben.

