Nach Aus beim "Bachelor": Ist Memmingerin Lara in "Bachelorette"-Kandidat verliebt?

Die Memmingerin Lara Honner zeigt sich nach dem Aus beim "Bachelor" beim Skifahren in den Allgäuer Alpen. An ihrer Seite ist dabei kein Unbekannter.

08.03.2022 | Stand: 12:51 Uhr

Ja wer ist denn da zusammen unterwegs? Ein neues Instagram-Video sorgt für Aufsehen bei Bachelor- und Bachelorette-Fans: Lara Honner aus Memmingen, Kandidatin der aktuellen Bachelor-Staffel, zeigt sich mit Max Adrio beim Skifahren. Auch er ist vielen bekannt: Der Stuttgarter schaffte es im vergangenen Sommer bei „Die Bachelorette“ sogar bis ins Finale. Die letzte Rose von Maxime Herbord konnte er jedoch nicht ergattern.

Auf dem Reel-Video ist zu sehen, wie die beiden gemeinsam beim Skifahren in den Allgäuer Alpen sind. Blauer Himmel, schneebedeckte Berge, Sonnenschein und strahlende Gesichter. "Beautiful skiiing day in Oberstdorf", schreibt die Memmingerin nur dazu.

Das Besondere: Auch Max hat das Video auf seinem Instagram-Kanal gepostet. Dort zeigt sich der tattoowierte Stuttgarter sonst eigentlich ohne weibliche Begleitung.

Instagram: Weitere Einblicke vom Ski-Tag am Fellhorn

Auch in den Instagram-Stories der beiden gibt es noch ein paar weitere Einblicke vom Ski-Tag am Fellhorn: Gemeinsame Pause vor einer Hütte in der Sonne, Mittagessen mit Hirschgulasch, weitere Jause mit Kaiserschmarrn. Max schreibt als Resümee des Tages: "Der Tag war mal wieder anstregend, stand seit 8 auf den Skiern. Aber liebe ja sowas."

Was in den Stories aber auch zu sehen ist: Die Memmingerin war nicht allein mit Max unterwegs. Auch ein Freund von Max war dabei. Im Reel-Video ist dieser aber nicht zu sehen.

Fans freuen sich für Lara und Max: "Seid ihr zusammen?"

Die Fans freuen sich jedenfalls über das gemeinsame Video der beiden TV-Sternchen und spekulieren: "Seid ihr zusammen?" Eine andere Nutzerin schreibt, dass Lara und Max gut zusammenpassen würden. Und eine weitere ergänzt: "Ihr zwei. Das wäre Balsam für meine Augen."

Ob es also zwischen Max und Lara gefunkt hat? Das lassen beide offen und äußern sich nicht zu den Fragen der Nutzer.

Lara beim "Bachelor" 2022: Große Liebe nicht gefunden

Klar ist auf jeden Fall: In der laufenden "Bachelor"-Staffel hat Lara die Liebe nicht gefunden. In Folge 6 bekam sie keine Rose mehr von Bachelor Dominik. Ganz traurig über ihr Aus schien sie nicht gewesen zu sein: "Eine große Last fällt von mir ab", sagte sie nach dem Ausscheiden aus der Sendung. Und auch den Zuschauern war nach dem ersten Näher-Kommen mit Dominik schnell klar, dass es zwischen Lara und Dominik irgendwie nicht ganz so gut passt (eine andere Allgäuerin, Chiara aus Kaufbeuren, kämpft allerdings noch um das Herz des Bachelors und da funkt es schon ganz schön - alle Infos hier).

Es wäre ihr zu wünschen, dass es stattdessen vielleicht mit dem Bachelorette-Kandidaten Max klappt.

