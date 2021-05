Nach Bombendrohung gegen Impfzentren: Diese Strafe droht dem Täter jetzt

Eine Bombendrohung gegen Unterallgäuer Impfzentren hat am Freitagabend einen Großeinsatz ausgelöst. Wie die Polizei jetzt ermittelt und was dem Täter droht.

08.05.2021 | Stand: 08:17 Uhr

Eine Bombendrohung gegen zwei Impfzentren im Unterallgäu hat am Freitagabend zu Großeinsätzen der Polizei geführt. Letztlich erwies sich die Drohung als falscher Alarm - auch wenn die Polizei weiter wachsam bleibt. Klar ist: Dem Täter droht, wenn er gefasst wird, eine empfindliche Strafe.

Auch falsche Bombendrohungen sind eine Straftat

Über die Hotline der Impfzentren im Unterallgäu war am Freitagabend gegen 19 Uhr ein Anruf gekommen. Eine unbekannte Person hatte mit männlicher, verzerrter Stimme gedroht, dass sie "mit einem explosiven Gegenstand auf dem Weg zum Impfenzentrum" sei. Unklar war, ob die Person dabei das Impfzentrum in Memmingen oder das in Bad Wörishofen meinte.

Als der Bombenalarm einging, waren im Impfzentrum Memmingen rund 35 Personen - Mitarbeiter und Impfwillige. In Bad Wörishofen befanden sich etwa 50 Menschen. Beide Impfzentren wurden geräumt. Erst gegen 22 Uhr gab die Polizei dann Entwarnung.

Nach Bombendrohung auf Impfzentren "erhöhte Präsenz" der Polizei

Ein Großteil der Impfdosen konnte dank einer schnellen Reorganisation der Verantwortlichen noch vor Ort an die Patienten verabreicht werden. Für die nächste Zeit werde der Wachschutz verstärkt und man zeige "erhöhte Präsenz an den Impfzentren und im näheren Umfeld", so die Polizei.

Lesen Sie auch

Gebäude in Memmingen und Bad Wörishofen werden überwacht Bombendrohung gegen Impfzentren im Unterallgäu - Polizei: "Keine Gefahr"

Wer hinter dem Drohanruf steckte, war am Samstagmorgen noch unklar. Die Ermittlungen dauern an. In solchen Fällen wird von der Polizei regelmäßig versucht zurückzuverfolgen, von welchem Anschluss aus der Anruf kam. Die Fahnder nehmen in solchen Fällen auch mit den Telefongesellschaften Rücksprache.

Bilderstrecke

Bombendrohung gegen das Impfzentrum Memmingen

1 von 7 2 von 7 3 von 7 4 von 7 5 von 7 6 von 7 7 von 7 Bombendrohung am Freitagabend: Die Impfzentren in Memmingen und in Bad Wörishofen wurden evakuiert. Das Impfzentrum Memmingen in der Buxacher Straße in der Alten Realschule ist weiträumig abgesperrt. Die Polizei durchsucht das Gebäude. Bild: Ralf Lienert Bombendrohung am Freitagabend: Die Impfzentren in Memmingen und in Bad Wörishofen wurden evakuiert. Das Impfzentrum Memmingen in der Buxacher Straße in der Alten Realschule ist weiträumig abgesperrt. Die Polizei durchsucht das Gebäude. Bild: Ralf Lienert 1 von 7 Memmingen - Impfzentrum in der alten Realschule an der Buxacher Straße - Bombendrohung - Polizei sperrt Gebäude ab und durchsucht - Corona COvid 19 - Impfen Bild: Ralf Lienert Memmingen - Impfzentrum in der alten Realschule an der Buxacher Straße - Bombendrohung - Polizei sperrt Gebäude ab und durchsucht - Corona COvid 19 - Impfen Bild: Ralf Lienert

Selbst wenn der Drohanruf nur ein schlechter Scherz gewesen sein sollte, drohen dem oder den Tätern ernste juristische Konsequenzen. Falsche Bombendrohungen werden in der Regel als "Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten", verfolgt. Das ist eine Straftat laut Paragraf 126 des Strafgesetzbuches.

Sollten der oder die Täter gefasst werden, droht ihnen eine Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren. Fälle aus der Vergangenheit zeigen, dass die Gerichte in solchen Fälen keinen Spaß verstehen.

Im Januar 2021 wurde ein 52-Jähriger zu einem Jahr und zehn Monaten Freiheitsstrafe veruteilt, weil er eine telefonische Bombendrohung gegen die Arbeitsagentur Landau ausgesprochen, und damit für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt hatte.

Im März 2020 wurde in Sachsen ein 57-Jähriger zu einem Jahr Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt, weil er Drohanrufe gegen ein Rathaus und mehrere Banken verübt hatte.

2016 wurde ein 39-Jähriger zu einer einjährigen Freiheitsstrafe verurteilt, weil er telefonisch eine Bombendrohung gegen die Geburtstagsfeier des Altkanzlers Gerhard Schröder (SPD) ausgesprochen hatte.

In vergleichbaren Fällen mussten die Täter außerdem die Kosten der Großeinsätze bezahlen. Diese können sich schnell auf fünfstellige Beträge summieren, vor allem dann, wenn eine Vielzahl von Beamten im Einsatz ist.

Im Fall der Bombendrohung gegen die Impfzentren im Unterallgäu am Freitag wären rund 50 Polizisten vor Ort.