Drei Stunden vor der Premiere müssen die Bregenzer eine Oper absagen – weil ein Sänger positiv auf Covid-19 getestet wurde. Doch ein Hoffnungsschimmer bleibt.

17.08.2021 | Stand: 17:00 Uhr

Keine drei Stunden vor dem großen Moment kam die große Enttäuschung: Als am späten Montagnachmittag das positive Ergebnis eines PCR-Tests bei einem Mitglied des Solistenensembles vorlag, sagten die Bregenzer Festspiele nicht nur die Premiere der Rossini-Oper „Die Italienerin in Algier“ in Kornmarkttheater ab, sondern nahmen auch alle weiteren Aufführungen vom Spielplan.