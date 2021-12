Herz sah sich nach einer Corona-Demo-Teilnahme scharfer Kritik ausgesetzt. Nun distanzierte er sich von Querdenkern - aber nicht von einer anderen Sache.

24.12.2021 | Stand: 04:45 Uhr

Der Landtagsabgeordnete Dr. Leopold Herz (Freie Wähler) hat sich von „ Querdenkern“ distanziert. Er hatte an einer nicht angemeldeten Demo bei Pfronten teilgenommen, die nach Informationen unserer Redaktion auch „Querdenker“ besucht haben. Er habe ein Zeichen gegen die „Spaltung der Gesellschaft“ setzen wollen, sagte Herz. Er wurde jedoch aus der Landtagsfraktion seiner Partei scharf kritisiert. Mit seinem Verhalten sei Herz in der Fraktion „absolut isoliert“, sagte der Bezirkschef der Freien Wähler ( FW), Alexander Hold. Gegenüber der Oberallgäuer FW-Kreistagsfraktion, der er ebenfalls angehört, hat sich Herz nun von „Querdenkern“ distanziert.

Oberallgäuer Landtagsabgeordneter Leopold Herz (Freie Wähler) distanziert sich von Querdenkern

Er habe sich klar gegen „extreme Querdenker, rassistisches Gedankengut und extremistische Gruppierungen ausgesprochen“, sagte Herz gegenüber unserer Redaktion. Er betonte aber auch, dass er wieder zu der Demo gehen würde: Er werde sich auch weiter gegen eine Spaltung der Gesellschaft aussprechen.

Die Oberallgäuer Landrätin und Herz’ FW-Kollegin Indra Baier-Müller bezeichnete dessen Teilnahme an der Demo dagegen als „unglücklich“. Die Idee, sich gegen eine Spaltung der Gesellschaft zu stellen, sei zwar gut. An Veranstaltungen wie der in Pfronten nähmen jedoch auch Gruppierungen teil, „die eine antidemokratische Haltung haben“. Sie appelliere an alle Teilnehmenden, „bei diesen Veranstaltungen nach links und rechts zu schauen und sich zu vergegenwärtigen, neben wem man da steht“. Sie könne die scharfen Reaktionen aus der Landtagsfraktion verstehen, sagte Baier-Müller. (Lesen Sie auch: AfD-Abstimmung: Abgeordneter Herz aus Wertach irritiert Kollegen)

Landrätin Indra Baier-Müller sieht Corona-Demo kritisch

Auch in Sonthofen war es kürzlich vor dem Landratsamt zu einer unangemeldeten Kundgebung gekommen, an der wie in Pfronten Geimpfte mit roten und Ungeimpfte mit weißen Kerzen teilnahmen. Solche Veranstaltungen sehe sie sehr kritisch – auch wegen der unterschiedlichen Kerzen, sagte Baier-Müller: „Hier nehmen die Demonstrierenden die Spaltungen, gegen die sie sich doch stellen wollen, selbst sichtbar vor.“ Sie sei mit einem „kritischen Blick“ selbst dort gewesen, sagte Baier-Müller, „weil ich sehen wollte, was direkt vor meinem Landratsamt passiert“.

Ein anderer FW-Kollege von Herz, der Unterallgäuer Landrat Alex Eder, wollte sich zu der Diskussion nicht äußern. Er war „bei der Demonstration nicht dabei“ und könne deshalb die Veranstaltung bei Pfronten nicht beurteilen, ließ der Kommunalpolitiker über eine Sprecherin mitteilen.

Lesen Sie auch

Oberallgäuer Landtagsabgeordneter Leopold Herz (Freie Wähler) demonstriert mit "Querdenkern" Corona-Pandemie

Lesen Sie auch: Abgeordneter aus dem Allgäu geht den falschen Weg - ein Kommentar.