Noch im Juli rollen wieder Bagger im Rappenalptal

Die Renaturierung des geschützten Wildbaches in Oberstdorf soll bald beginnen. Warum die Staatsanwaltschaft weiter gegen die Alpgenossenschaft ermittelt.

19.07.2023 | Stand: 07:21 Uhr

Der Rechtsstreit ist beendet, jetzt soll im Rappenalptal möglichst schnell die Renaturierung des Wildbaches beginnen, der im September 2022 bei Baggerarbeiten beschädigt worden war. Was ist in dem Vergleich zwischen der Alpgenossenschaft und dem Freistaat festgehalten? Was ist jetzt konkret im Rappenalptal geplant und welche Hürden gibt es noch bei der Umsetzung? Die Antworten auf die wichtigsten Fragen:

Was sind die nächsten Schritte?

Noch im Juli sollen die Arbeiten im Rappenalptal beginnen. Im ersten Schritt soll die Alpgenossenschaft auf eigene Kosten unter fachlicher Weisung der Behörden mit dem Bagger Wasserbausteine und sogenannte „Raubäume“ einbauen. Das sind Bäume, die so gefällt werden, dass sie im Bach zum Liegen kommen. Das soll einen Beitrag dazu leisten, das Gewässer zu beleben. Die Arbeiten dauern voraussichtlich vier Wochen lang.

Welche Pflichten hat der Freistaat?

Der Freistaat lässt eine Konzeptionsplanung erarbeiten. Dabei geht es darum, die Form und die Dynamik des Wildbaches vor dem Eingriff wiederherzustellen. Zudem zahlt der Freistaat für die Dammöffnung und die Drohnenvermessung im Dezember. Das Landratsamt verpflichtet sich, ohne rechtlich zwingenden Grund keine weiteren Anordnungen in der Sache zu erlassen. Wie das Gerichtsurteil im Fall Rappenalptal ausgefallen ist, lesen Sie hier.

Drohen der Alpgenossenschaft weitere rechtliche Konsequenzen?

Die strafrechtlichen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Kempten wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Naturschutzgesetz dauern noch an. Der Vergleich vor dem Verwaltungsgericht hat darauf keine Auswirkungen. Ob Anklage erhoben wird, ist noch nicht entschieden. Derzeit wird ein aufwendiges Gutachten erstellt. Die dafür notwendigen Feststellungen vor Ort sollten bereits getroffen worden sein, teilt die Staatsanwaltschaft mit. „Auf etwaige Renaturierungsarbeiten sollten unsere Ermittlungen keinen Einfluss haben.“

Wie soll verhindert werden, dass sich der Vorfall wiederholt?

Für künftige Hochwasser-Ereignisse verpflichten sich die Beteiligten, die Situation vor Ort zu beurteilen und die zuständigen Behörden einzubeziehen.

Welche Fehler sollen in Zukunft vermieden werden?

Das Verwaltungsgericht sieht ein wesentliches Versäumnis darin, dass vor den Baggerarbeiten 2022 weder die für den Gewässerunterhalt zuständige Gemeinde Oberstdorf noch das Wasserwirtschaftsamt einbezogen wurden. Damals hatten sich ein Mitarbeiter der Unteren Naturschutzbehörde und ein Vertreter der Alpgenossenschaft zu einem Ortstermin getroffen. Was damals besprochen wurde, konnte im Zuge des Verfahrens nicht aufgeklärt werden. „Es waren zwei Menschen mit völlig unterschiedlichen Wahrnehmungen“, sagte Richterin Verena Hueck. „Wie ein Ehepaar, das die gleiche Geschichte erzählen will.“