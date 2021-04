Tyler Spurgeon feierte seinen 35. Geburtstag und verlängerte seinen Vertrag beim ESVK. Wie der Kapitän die Chancen auf den Verbleib von John Lammers einschätzt.

12.04.2021 | Stand: 16:00 Uhr

Am vergangenen Samstag feierte Tyler Spurgeon seinen 35. Geburtstag, am selben Tag gab der ESVK die Vertragsverlängerung des Kapitäns bekannt. Der Kanadier hat mit den Joker noch einiges vor – und würde auch den Verbleib seines Landsmannes John Lammers in Kaufbeuren begrüßen.