Nach Polizistenmord in Rheinland-Pfalz: Wie schützen sich Allgäuer Beamte bei Kontrollen?

Die Polizei aus dem Allgäu äußert sich zu dem Mord zweier Polizisten. Warum eine schwerere Ausrüstung unerwünscht ist und Bodycams nicht immer helfen.

01.02.2022 | Stand: 18:44 Uhr

Eine allgemeine Verkehrskontrolle: Plötzlich zieht die Person im Fahrzeug eine Waffe und schießt ohne Vorwarnung auf die Polizisten. In Rheinland-Pfalz wurden auf diese Weise zwei junge Polizeibeamte getötet. „Die Nachricht ging mir und allen Kollegen sehr nahe. Eine allgemeine Verkehrskontrolle gehört bei uns zum absoluten Standard. Sie findet tagtäglich wahrscheinlich 1000-fach in unserem Gebiet statt“, sagt Holger Stabik, Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West. Aber wie können sich die Polizistinnen und Polizisten im Alltag besser schützen?

„Zwar ist jede Beamtin und jeder Beamte mit einer Schutzweste ausgerüstet, aber die bieten auch keinen allumfassenden Schutz“, sagt Stabik. Ob die Polizistinnen und Polizisten die Westen tragen, sei ihnen freigestellt. Für Einsätze, bei denen vorher klar ist, dass eine Gefahr bestehen könnte, gebe es noch zusätzliche, besser schützende Westen und auch Helme, erklärt Holger Stabik. Doch diese nun auch bei allgemeinen Verkehrskontrollen zu tragen, sei keine Option: „Das würde nicht das Bild abgeben, das wir vermitteln wollen.“ Die Polizei sei froh, sich so bürgernah wie möglich zeigen zu können. Eingehüllt in Schutzausrüstung und mit schweren Waffen ausgestattet, sei das jedoch nicht mehr möglich.

Bei Überraschungsangriff helfen auch keine Bodycams mehr

Die sogenannten Bodycams – Kameras, die die Beamten am Körper tragen können – stehen der Polizei ebenfalls zur Verfügung. „Wir haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht“, sagt Stabik. Dabei sollen die Geräte in erster Linie zum Schutz der Beamten dienen. In Situationen, die zu eskalieren drohen, können die Polizisten ihre Kamera – gut sichtbar für jeden – einschalten. So mancher Randalierer habe auf diese Weise wieder beruhigt werden können, sagt Stabik. Allerdings, schränkt der Polizeisprecher ein, seien bei jemandem, der eine Schusswaffe gegen Beamten einsetze, schon „geistige Barrieren gefallen“. Da helfe auch eine Bodycam nicht mehr. Zwar könnten Aufnahmen der Kamera auch als Beweismittel verwendet werden. Aber dennoch müssten die Beamten das Gerät vorher erst einschalten. Bei einem Überraschungsangriff sei das kaum möglich.

Polizisten lernen, sich deeskalierend zu verhalten

Neben den technischen Schutzmöglichkeiten gibt es laut Stabik noch polizeitaktische Aspekte, die die Beamten vor Gefahren – auch bei allgemeinen Verkehrskontrollen – schützen sollen. „Im Rahmen der Ausbildung lernen die Beamten, wie sie mit Zwangsmitteln umgehen. Im Extremfall auch mit der Pistole“, sagt Stabik. Außerdem werde ihnen beigebracht, wie sie sich möglichst deeskalierend verhalten können. An eine Verkehrskontrolle sollten die Beamten immer mit einer „gewissen Grundaufmerksamkeit“ herangehen, sagt Stabik. Aber man könne nicht jedes Mal damit rechnen, dass das Gegenüber eine Waffe zieht. „Und bei einem überraschenden Angriff – so wie es in Rheinland-Pfalz womöglich war – hilft das beste Training und das vorbildlichste Verhalten nichts.“

Lesen Sie auch: Mord an jungen Polizisten in der Pfalz: Das soll das Motiv gewesen sein

Lesen Sie auch