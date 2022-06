Wie der DWD prognostiziert hatte: Am Pfingstsonntag zogen Unwetter über das südliche Allgäu. Örtlich war Hagel dabei - im Westallgäu gab es winterliche Szenen.

05.06.2022 | Stand: 17:18 Uhr

Update Sonntag, 17.14 Uhr: Unterführungen in Kaufbeuren laufen voll

Kein Hagel, aber viel Regen: Das vorhergesagte Unwetter hat die Kaufbeuren und Teile des nördlichen Ostallgäus vor allem mit heftigen Regenschauern getroffen. In der Füssener Straße stürzte offenbar wegen des starken Windes ein Baum auf die Straße und den Gehweg. Zudem liefen Unterführungen und Keller voll. Weitere Infos lesen Sie hier.

Update Sonntag, 16.45 Uhr: Polizei zieht kurzes Fazit nach erstem Unwetter

Glücklicherweise sind bei der ersten Unwettern am Sonntagnachmittag nach Auskunft der Polizei im Allgäu keine Menschen verletzt worden. "Das Oberallgäu und das Westallgäu ist derzeit übers Gröbste weg", so ein Polizeisprecher gegenüber unserer Redaktion. In einem Haus bei Schwangau habe der Blitz eingeschlagen, im südlichen Allgäu stürzten Bäume um. Allerdings besteht für den Abend weiter die Gefahr von schweren Gewittern in der Region. Einen genauen Überblick über Schäden durch das Unwetter kann die Polizei derzeit noch nicht geben. "Dafür ist es noch zu früh", so der Sprecher.

Derweil sind Feuerwehren aus dem ganzen Westallgäu alarmiert worden, um nach dem heftigen Hagel ihre Kollegen in Weiler zu unterstützen. Teilweise steht der Hagel ein Meter hoch im Keller“, sagt Kreisbrandrat Wolfgang Endres. Die Straßenmeisterei ist im Einsatz, um den Hagel, der zentimeterhoch auf den Straßen liegt, zu beseitigen.

Auch im Zugverkehr im Allgäu kam es am Sonntagnachmittag wegen des Unwetters teilweise zu Verspätungen - umgestürzte Bäume blockerte Gleise.

In Immenstadt beseitigten Einsatzkräfte umgestürzte Bäume. Bild: Benjamin Liss

Update Sonntag, 16 Uhr: Hagel sorgt für kurzzeitige Brückensperrung

Der Hagel fiel am Sonntagnachmittag im Raum Weiler so stark, dass der Verkehr staute: Gegen 15 Uhr liefen die Hagelmassen auf der Brücke über den zur Rothach fließenden Bach Weiß von beiden Seiten zusammen und lagen so hoch, dass kein Durchkommen mehr war. Der Verkehr staute sich in beide Richtungen - bis weit in den Ort hinein und Richtung Siebers/ Bregenz bis weit auf die Staatsstraße. Anwohner, Feuerwehr und Landwirte begannen sofort, die weißen Massen mit Schaufeln, Traktoren und Baggern beiseite zu räumen. Nach über einer halben Stunde war die Brücke wieder frei.

Update Sonntag, 15.47 Uhr: Hagel teils zentimeterhoch auf Straßen im Westallgäu

Ein Gewittersturm mit Orkanböen, Hagel und Starkregen ist über den Landkreis Lindau hinweggezogen. In Scheidegg und Weiler-Simmerberg beispielsweise lag zentimeterhoch Hagel auf Straßen und Wiesen. Klohäuschen und Bauzäune kippten um, teils war der Verkehr durch Geröll auf den Fahrbahnen und durch überflutete Straßen behindert. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz, um Keller auszupumpen oder Gebäude zu sichern, beispielsweise in Lindau, Weiler-Simmerberg, Röthenbach Scheidegg und in Opfenbach. Über große Schäden wurden zunächst aber nichts bekannt.

Wie im Winter sah es auf einigen Straßen im Westallgäu aus. Bild: Etienne le Maire

Update Sonntag, 15.26 Uhr: Polizei spricht von "vielen Wettereinsätzen"

Das heftige Gewitter zieht am Sonntagnachmittag übers Allgäu: "Wir haben derzeit viele Wettereinsätze", sagt ein Polizeisprecher gegenüber unserer Redaktion. Besonders betroffen ist das Oberallgäu, das Ostallgäu und teilweise auch die Stadt Kempten. Bei Füssen gab es einen Blitzeinschlag mit Rauchentwicklung, nähreres konnte die Polizei noch nicht sagen. An einigen Orten im südlichen Allgäu stürzten Bäume um. Für eine Schadensbilanz sei es aber noch viel zu früh, hieß es von der Polizei. Am Bodensee mussten die Einsatzkräfte einige Gekenterte retten. Verletzte habe es aber glücklicherweise keine gegeben.

Vorsichtshalber ist derzeit das Ikarus-Festival in Memmingen unterbrochen.

Update Sonntag, 15.10 Uhr: Hagel nahe Weiler im Westallgäu

Ein heftiger Hagelschauer hat am Sonntanachmittag Bremenried bei Weiler getroffen. "Keine Chance mehr, das Garagentor zu öffnen, um das Auto reinzufahren", schreibt unser Reporter vor Ort. Bilder zeigen Szenen wie im Winter: Der Ort ist weitgehend weiß, der Hagel liegt mehrere Zentimeter hoch.

In Teilen des Allgäus kann es am heute am Sonntagmittag und Sonntagnachmittag schwere Gewitter geben. Das berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD). Unwetterwarnungen (Stufe 3 von 5) gibt es für:

Landkreis Ostallgäu

Landkreis Unterallgäu

Stadt Kempten

Landkreis Lindau

Bei den angekündigten Gewittern könne es Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 20 l/m² pro Stunde sowie Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h und kleinkörnigen Hagel geben, so der Deutsche Wetterdienst weiter.

Grund für die Gewitter ist polare Meeresluft, die aktuell nach Bayern fließt und tagsüber zunehmend labil geschichtet ist. Gewitter kann es bis in den Sonntagabend hinein geben, so die Meteorologen weiter.

Warnung: Schwere Gewitter im Allgäu heute erwartet

Erst vor einigen Tagen waren schwere Unwetter über das Allgäu gezogen. Besonders traf es den Raum Füssen, wo Hagel und Starkregen wüteten. Keller und Tiefgaragen liefen dabei voll, sogar ein Supermarkt und mehrere Hotels mussten zwischenzeitlich evakuiert werden. Die Feuerwehr verzeichnete rund 160 Einsätze, die entstandenen Sachschäden sind enorm.

Mehr zum Wetter im Allgäu und die 7-Tage-Vorschau für die Region lesen Sie hier.