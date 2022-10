Polizei erklärt: Wie können Eltern ihre Kinder vor Übergriffen schützen?

Zuletzt wurden im Allgäu vermehrt Kinder von fremden Männern angesprochen. Ein Polizeisprecher gibt Eltern Tipps, wie sie ihre Kinder sensibilisieren können.

20.10.2022 | Stand: 18:46 Uhr

In den vergangenen Wochen haben in der Region vereinzelt fremde Männer Kinder angesprochen. Dominik Geißler, Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, erklärt, was Eltern zur Vorsorge tun können.

Wie kann man Kinder für gefährliche Situationen sensibilisieren?

Geißler: Wichtig ist ein gesundes Selbstvertrauen. Kinder sollten wissen, dass sie immer sagen können, wenn jemand ihre Grenzen überschreitet. Weglaufen oder um Hilfe zu fragen ist nicht feige. Das Motto ist: Der Täter ist allein – du nicht. Konkrete Verhaltensregeln für Kinder sind: Gehe nicht mit Fremden mit, nimm keine Geschenke an. Gehe auf dem Schulweg am besten mit Freunden oder Klassenkameraden und benutze möglichst gleiche Wege – so kennst Du dich aus und weißt, wo du im Notfall Hilfe finden kannst. Hol dir Hilfe, wenn du dich unwohl fühlst, zum Beispiel beim Busfahrer oder bei anderen Erwachsenen in der Nähe.

Sollte man eingreifen, wenn man sieht, wie jemand Kinder anspricht?

Geißler: Wenn sie selbst Zeuge davon werden, wenn Kinder von Fremden angesprochen werden, reagieren sie bitte sofort: Kennzeichen und eine Personenbeschreibung, sowie die Namen der betroffenen Kinder notieren und die Polizei informieren. Allerdings bekommen wir auch oft Falschmeldungen. Eltern teilen veraltete oder falsche Warnungen in Handy-Gruppen. Das schürt unnötige Ängste. Der Polizei geht durch Falschmeldungen wertvolle Zeit verloren, weil wir jede Meldung ernst nehmen und überprüfen.

Gibt es Situationen, die eine besondere Gefahr darstellen?

Geißler: Das lässt sich leider nicht klar eingrenzen. Übergriffe kommen dort vor, wo sich Kinder aufhalten, zum Beispiel auf Schulwegen oder Spielplätzen. Das heißt aber natürlich nicht, dass man Kinder von Spielplätzen fernhalten sollte. Wichtig ist, dass Kinder nicht auf Einladungen von Fremden eingehen und sich trauen, Nein zu sagen und Hilfe zu holen. Insgesamt sind Übergriffe von Fremden auf Kinder extrem selten.