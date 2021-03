Für die Nachfolge von Bundesentwicklungsminister Gerd Müller gibt es bei der CSU viele Bewerber, doch der Wunschkandidat hat abgewunken.

25.03.2021

Während der schwersten Krise in der deutschen Nachkriegsgeschichte werden viele politische Weichen gestellt. Das Superwahljahr 2021 hat begonnen und die Union legte in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz einen klassischen Fehlstart hin. Dazu kommt die unsägliche Maskenaffäre, in deren Zentrum schwäbische CSU-Politiker stehen. Für christsoziale Kandidaten, die heuer BundestagsWahlkampf machen müssen, ist das eine schwere Hypothek.