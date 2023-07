Wo Allgäuer altes Speisefett abgeben können - und wie es dann zu Biodiesel wird

Bürgerinnen und Bürger können Reste von Speiseöl an Allgäuer Sammelstellen abgeben. Dann wird es wiederverwertet. Welche Regeln zu beachten sind.

08.07.2023 | Stand: 06:00 Uhr

Speisefette und Speiseöle werden zum frittieren, backen und braten benutzt – und landen dann oft im Abfluss. Mit der Folge, dass verstopfte Rohre schlimmstenfalls ausgetauscht werden müssen. Auch in der Kanalisation und der Kläranlage verursachen die Öle und Fette Probleme.

„Die Reinigung des Abwassers nimmt mehr Zeit in Anspruch und wird teurer“, heißt es seitens der Abfallwirtschaftsberatung Unterallgäu. Dabei können alte Speiseöle und -fette sinnvoll genutzt werden.

Vor acht Jahren startete das Projekt "Öli" des Zweckverbandes für Abfallwirtschaft Kempten - so läuft es ab

Von einem erfolgreichen Beispiel berichtet Renate Jeni, Abfallberaterin beim Zweckverband für Abfallwirtschaft Kempten (ZAK), der auch fürs Oberallgäu zuständig ist. Dort startete vor acht Jahren das Projekt „Öli“. Für einen Euro kann man an den Wertstoffhöfen einen 3-Liter-Eimer samt Deckel und für fünf Euro einen 25-Liter-Eimer kaufen. In den gelben Behältnissen können die Reste gesammelt und dann wieder vor Ort abgegeben werden.

Solche Eimer können Bürger in Kempten und dem Oberallgäu nutzen, um darin alte Speisefette und -öle zu sammeln. Bild: ZAK

Insgesamt rund 100 Tonnen kommen so beim ZAK pro Jahr zusammen. „Knapp 50 Prozent machen dabei kleine Pommesbuden der Region aus“, sagt Jeni. Großmengen aus der Gastronomie ab etwa 100 Liter werden gesondert von Entsorgungsfirmen angenommen.

In Innsbruck wird das Fett gereinigt und weiterverkauft, um Biodiesel draus herzustellen

In Chargen von jeweils etwa zwölf Tonnen bringt der ZAK das alte Speiseöl zu einer Kläranlage nahe Innsbruck. Dort werden die Eimer geleert und kommen gesäubert zurück nach Kempten. In der Kläranlage wird das Fett zum Beispiel von Schnitzel- oder Pommesresten gereinigt und an eine deutsche Firma verkauft, die daraus Biodiesel herstellt.

„Aus einem Liter gereinigtem Altspeiseöl wird etwa ein Liter Biodiesel“, erklärt Renate Jeni. Das sei ein Beitrag zur Klimawende, heißt es seitens der Deutschen Bundesstiftung Umwelt – die CO2-Bilanz von Biodiesel sei über 90 Prozent besser als die von Mineraldiesel. So werde aus Abfall der Treibstoff beispielsweise für Autos, Lastwagen, Landmaschinen oder Schiffe gemacht.

Motor- oder Getriebeöl sowie Körperpflegeöle müssen anderweitig entsorgt werden

Speiseöle und Speisefette können auch in Biogasanlagen zur Wärme- und Stromerzeugung genutzt werden, ergänzt das Landratsamt Unterallgäu. Dort werden jährlich etwa 60 Tonnen Speisefette und -öle an den insgesamt 24 Wertstoffhöfen in der Region gesammelt. Privatleute können sie dort kostenlos abgeben – abgefüllt in Blechdosen oder Kunststoffgefäßen. Altes Motor-, Mineral- oder Getriebeöl gehört hingegen zurück zum Verkäufer und nicht an den Wertstoffhof. Körperpflegeöle müssen über die Restmülltonne entsorgt werden.

Das Konzept schont nicht nur Abflüsse und Umwelt, sondern bringt den Entsorgern auch noch Geld, sagt Renate Jeni. „Wir machen mit den Altspeisefetten und -ölen einen Gewinn.“

"Der Klima-Check": Eine Serie der Allgäuer Zeitung

Bayern will bis 2040 klimaneutral werden. Manche Allgäuer Kommune hat sich sogar noch ehrgeizigere Ziele gesetzt. Um diese zu erreichen und in der Region nachhaltig etwas zu verändern, sind viele Aspekte wichtig. Vom Bau neuer Windräder über den Umgang mit Abfall bis zum Pflanzen von Bäumen. In unserer Serie „Der Klima-Check“ greifen wir jeden Samstag einen Gesichtspunkt auf, informieren über den Stand der Dinge – und zeigen auf, was noch getan werden muss.

