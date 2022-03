Einmal gute Laune bitte: Diese guten Nachrichten gab es diese Woche im Allgäu und der Welt

Ein unglaubliches Jubiläum, herzergreifende Aktionen unter Allgäuern und ein großes Sportevent: Unsere guten Nachrichten aus dem Allgäu und der Welt.

18.03.2022 | Stand: 06:35 Uhr

Angesichts der aktuellen Nachrichtenlage fällt es schwer, nicht immer nur die schlechten Ereignisse vor Augen zu haben. Das wollen wir in unserer wöchentlichen "Good News"-Serie ändern und unseren Lesern die Meldungen in Erinnerung rufen, die beweisen: Trotz Corona und Krieg gibt es sie, die guten Nachrichten aus dem Allgäu und in der Welt.

Gute Nachrichten aus dem Allgäu: Das sind die Good News zum Wochenende

Allgäu: "Hätte nie gedacht, dass ich so alt werde": Jahrzehntelang war Richard Müller als Bergführer unterwegs – in den Allgäuer Bergen, in den Dolomiten, den Westalpen, in Nepal, am Kilimandscharo in Afrika oder am japanischen Fujiyama. In dieser Woche feierte der Oberstdorfer seinen 80. Geburtstag. Er ist damit der wohl älteste noch aktive Bergführer im Allgäu - und hat bei Touren schon manch brenzlige Situation überstanden.

Der damals noch angehende Bergführer beim Trägerdienst aufs Waltenbergerhaus in den 1960er-Jahren. Heute ist Richard Müller aus Oberstdorf der wohl älteste noch aktive Bergführer im Allgäu. Bild: Archiv Müller

Altstädten: Oberallgäuer Ehepaar sammelt 80.000 Euro für todkranke Kinder: Ludwig und Ursula Maul aus Altstädten haben mit selbst gedrechselten Holzarbeiten eine Riesen-Summe für das Kinderhospiz in Bad Grönenbach zusammengetragen. "Man kann auch im Kleinen Großes bewirken", sagen die Mauls. Das Ehepaar will das Kinderhospiz noch viele Jahre unterstützen. "Die 100.000 Euro machen wir auf jeden Fall noch voll."

Ursula und Ludwig Maul verkaufen selbst gedrechselte Schmuckstücke, vor allem auf Weihnachtsmärkten. Den kompletten Erlös spenden sie an das Kinderhospiz in Bad Grönenbach. Bild: Tobias Schuhwerk

Kaufbeuren: Aktion "Zusammen kriegen wir es gebacken": Nach den Friseuren bedanken sich nun auch Bäcker beim Personal der Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren für deren Einsatz in der Pandemie – mit Gratisgebäck. 14 Innungsbetriebe beteiligen sich an der Aktion, backten am Donnerstag für die Klinikangestellten süßes Gebäck und verteilten dieses in Krankenhäusern.

„Sie kämpfen für uns an vorderster Front und leisten Außerordentliches. Sie verdienen Hochachtung und Anerkennung. Ohne Sie ginge nichts. Sie sind unsagbar wichtig für uns und unsere Gesellschaft“, heißt es in einem Aushang der Bäckerinnung.

Auch Auszubildende Celina Körber aus Körbers Backstube in Kaufbeuren sagte dem Klinikpersonal am Donnerstag danke. Bild: Mathias Wild

Oberstdorf: Am Wochenende vom 18. bis 20. März findet das Skifliegen in Oberstdorf 2022 statt. Nach zwei Jahren Pause starten die Springer mit einem Doppel-Weltcup von der Heini-Klopfer-Skiflugschanze beim Freibergsee. Beim Skiflug-Weltcup sind trotz Corona 7000 Zuschauer zugelassen - und es gibt noch Tickets.

Der Allgäuer Karl Geiger wird auch beim aktuellen Skifliegen in Oberstdorf dabei sein. Nach zwei Jahren Pause findet das Skifliegen vom 18. bis 20 März 2022 wieder im Allgäu statt. Bild: Ralf Lienert (Archiv)

Welche guten Nachrichten gab es diese Woche aus der Welt?

Politik: Anti-Kriegs-Protest im Fernsehen: Mit einem spektakulären Auftritt im russischen Staatsfernsehen hat eine Frau den Krieg von Kremlchef Putin gegen die Ukraine verurteilt. Der Kreml wirft Marina Owssjannikowa "Rowdytum" vor. Weltweit bekommt sie dagegen Lob für ihren Mut.

In Russland ist es Medien verboten, den russischen Einmarsch in die Ukraine als «Krieg» oder «Invasion» zu benennen - Marina Owssjannikowa tat in einer Nachrichtensendung jedoch genau das. Bild: Social Media (Archiv)

Wirtschaft: Erstmals seit den Höchstständen der vergangenen Tage sind die Preise am Donnerstag für Diesel und Benzin wieder deutlich gesunken. "Natürlich gibt es momentan durch den Krieg eine Sondersituation - aber in den Preisen an der Tankstelle ist derzeit noch viel Luft nach unten", sagte Kraftstoffmarkt-Experte Jürgen Albrecht vom ADAC. "Der aktuelle Rückgang muss weitergehen. Autofahrer können dies durch ihr Fahr- und Tankverhalten unterstützen."