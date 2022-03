Mutmacher zum Wochenende: Diese guten Nachrichten gab es diese Woche aus dem Allgäu

Trotz Krieg und Corona gibt es sie: Gute Nachrichten aus dem Allgäu und der Welt. Das waren die schönsten Momente, Erlebnisse und Erfolge in dieser Woche.

04.03.2022 | Stand: 20:42 Uhr

Krieg in der Ukraine, Corona, Mord: An Nachrichten, die den Leser an die schlechten Ereignisse der letzten Zeit erinnern, mangelt es nicht. Doch bei all dem sind Meldungen über gute und schöne Begebenheiten schnell vergessen. Genau diese positiven Nachrichten will unsere Redaktion in diesem Artikel in Erinnerung rufen.

Welche schönen Momente, Erlebnisse und Erfolge in dieser Woche im Allgäu und in der Welt geschehen sind, gibt es hier im Rückblick.

Nachrichten: Welche guten Meldungen gab es diese Woche aus dem Allgäu?

Allgäu: Eine Welle der Solidarität und Anteilnahme haben die Menschen im Allgäu nach Putins Angriff mit der Ukraine gezeigt. Und tun es immer noch: So sind am Wochenende einige Friedensdemos in der Region geplant. Und nicht nur bleibt es bei Gesten: Zahlreiche Allgäuer Menschen stehen aktuell den Menschen aus der Ukraine aktiv zur Seite.

Ebenfalls eine gute Nachricht aus der Region: Auf dem Allgäuer Arbeitsmarkt geht es weiter bergauf. Immer weniger Menschen sind derzeit arbeitslos. Und: nach der Corona-Zwangspause vergangenes Jahr werden dieses Jahr in vielen Orten im Allgäu die traditionellen Funkenfeuer wieder entzündet. Eine Übersicht, wo die Holztürme am Wochenende entzündet werden.

Endlich mal wieder geselliges Zusammensein und den Alltag vergessen: Am Wochenende finden mehrere Funken im Allgäu statt. Bild: Ralf Lienert (Archiv)

Kaufbeuren: Endlich! Das Tänzelfest in Kaufbeuren findet nach zwei Jahren Pause im Juli wieder statt. Das hat der Verein entschieden. Ohne Einschränkungen geht es aber nicht.

Marktoberdorf: Babyglück bei Anna Hofbauer: Laut mehreren Medienberichten bestätigte die Musicaldarstellerin (unter anderem bekannt aus "Ludwig2" und "Evita") nun offiziell ihre Schwangerschaft. Für die gebürtige Marktoberdorferin ist es bereits das zweite Kind mit Schauspieler Marc Barthel.

Schauspieler Marc Barthel und seine Freundin Anna Hofbauer werden wieder Eltern. Die gebürtige Marktoberdorferin erwartet nun das zweite Kind, wie sie diese Woche offiziell bekannt gab. Bild: Britta Pedersen, dpa (Archiv)

Welche guten Nachrichten gab es diese Woche aus der Welt?

Politik: Clubs dürfen öffnen und es gibt Erleichterungen für Ungeimpfte: Über diese weiteren Lockerungen der Corona-Regeln dürfen sich die Menschen in Bayern seit Freitag, den 4. März, freuen.