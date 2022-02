Wie steht es um den Nachwuchs in der Pflege? Auf der Schülerstation haben die Azubis das Sagen

Durch die Praxiserfahrung auf der Schülerstation soll die Ausbildung zur Pflegefachkraft attraktiver werden – denn im Allgäu gibt es Nachwuchssorgen.

Mit einer langen Pinzette hebt Antonia Fackler einen Wattebausch aus einer Schale mit Flüssigkeit. Dann drückt sie ihn vorsichtig auf die wunden Stellen am Bein des Patienten. Die 18-Jährige ist im dritten Jahr der Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegefachkraft. Eine Wunde zu reinigen und neu zu verbinden ist für sie keine große Herausforderung. Besonders ist allerdings, dass auf ihrer Station im Immenstädter Klinikum ausschließlich Auszubildende arbeiten. Mit der sogenannten Schülerstation soll die Ausbildung zur Pflegefachkraft attraktiver werden. Der Fachkräftemangel ist in Allgäuer Kliniken schon länger ein Thema.

Auf den drei Zimmern der Immenstädter Station „B0“ liegen insgesamt sechs Patienten. Verwaltung und Pflege stemmen die sieben Auszubildenden in Eigenregie. So sollen die jungen Menschen auf den Berufsalltag vorbereitet werden. Wenn es mal brennt, kommen ihnen Bereichsleiter Stephan Ettensperger oder ausgebildete Pflegefachkräfte aus den direkt angrenzenden Stationen zu Hilfe. Schülerstationen gibt es auch in den Kliniken in Kempten und in der Unterallgäuer Kreisstadt Mindelheim.

Was die Pflege-Azubis auf der Immenstädter Schülerstation dürfen - und was nicht

Die größte Herausforderung auf der Schülerstation ist laut den Auszubildenden Antonia Fackler und Sabrina Huber nicht die Fachkenntnis, sondern die Verwaltung – zum Beispiel die Organisation der verschiedenen Schichten, der Krankheitsausfälle beim Personal oder das Umgehen mit der digitalen Akte. Dennoch gibt es auch fachliche Aufgaben, bei denen eine ausgebildete Pflegefachkraft gefragt ist. So wird nach Angaben des Bereichsleiters zum Beispiel kontrolliert, ob der Nachwuchs die Medikamente korrekt bereitgestellt hat. „Die Dosierung ändert sich teils alle zwei Tage“, erläutert Ettensperger.

Außerdem sind Fachkräfte dabei, wenn Patienten von der Intensiv- auf die Schülerstation kommen oder sie nach einer Narkose abgeholt und verlegt werden. Laut Stephan Ettensperger besteht dabei das Risiko, dass die Patienten Atemaussetzer oder Kreislaufschwierigkeiten bekommen. „Ansonsten haben die Auszubildenden eine sehr lange Leine“, betont der Bereichsleiter.

Fachkräftemangel in der Pflege: Allgäuer Kliniken sorgen sich um Nachwuchs

Bereits seit mehreren Jahren mache sich der Fachkräftemangel in der Pflege im Klinikverbund Allgäu bemerkbar, sagt Sprecherin Laura Jocham. In die Ausbildung will der Verbund viel Praxis einbinden. So werde in der Schule zum Beispiel mit Laienschauspielern und digitalen Trainingspuppen geübt. Außerdem gebe es Praxiseinheiten in den Krankenhäusern. Der Klinikverbund Allgäu fordert laut Jocham allerdings von der Politik bessere Rahmenbedingungen in der Pflege.

Auch im Klinikverbund Ostallgäu-Kaufbeuren herrscht Sorge um den Nachwuchs. Laut Sprecherin Gabriele Apfelbacher hat es in den vergangenen Jahren generell nicht genügend Auszubildende gegeben. Für das kommende Schuljahr erwarte der Verbund zusätzlich einen „deutlichen Rückgang“ der Bewerbungen. Dazu kommt: Direkt nach dem Abschluss bleibe zwar der überwiegende Teil vorerst im Beruf, aber nach den ersten Jahren orientierten sich viele noch mal um. (Lesen Sie auch: Bayern bekennt sich zu Teil-Impfpflicht: "Bleiben rechtstreu")

Ausbildung in der Pflege: Wie Quereinsteiger in den Beruf schnuppern können

Ob die niedrigen Ausbildungszahlen auf die Pandemie zurückzuführen sind, kann Apfelbacher nicht sagen. Über Programme, in denen Schüler sich gegenseitig anleiten, oder über das Angebot eines Aufenthalts im Ausland soll die Ausbildung ansprechend gestaltet werden. Quereinsteiger können zudem an der Berufsfachschule in Buchloe eine einjährige Ausbildung zur Pflegefachhilfe absolvieren. Das sei oft ein Sprungbrett in die dreijährige Ausbildung zur Fachkraft.

„Wie war’s jetzt von den Schmerzen her?“, fragt die Auszubildende Antonia Fackler. Soeben hat sie die Kompressen um das Bein des Patienten gewickelt und mit einem Pflaster befestigt. „Einwandfrei“, antwortet der Mann. Er sei schon in vielen Krankenhäusern gewesen, aber er habe sich noch nie so gut aufgehoben gefühlt wie auf der Schülerstation. Dort kann Fackler selbst über die Pflegetherapie entscheiden. „Wenn das dann funktioniert – das ist Wahnsinn“, sagt die 18-Jährige.

