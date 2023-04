Trifft der Streik morgen bei Bus und Bahn auch das Allgäu?

Verdi ruft am 26. April 2023 erneut zum Streik auf: Bus und Bahn im Nahverkehr sind morgen betroffen - auch im Allgäu?

25.04.2023 | Stand: 13:30 Uhr

Bahn-Reisende in Deutschland müssen sich erneut auf einen Streik einstellen. Am Mittwoch, 26. April 2023, sollen laut Verdi Mitarbeiter die Arbeit niederlegen, für die der Eisenbahn-Tarifvertrag (ETV) gilt. Sie würden nicht vom Tarifabschluss im Öffentlichen Dienst profitieren, so Verdi. Wo wird gestreikt - und was fordert die Gewerkschaft?

Streik am 26. April 2023 im Nahverkehr: Ist das Allgäu betroffen?

Zunächst die gute Nachricht für Allgäuer Pendler: Wer sich am Mittwoch in unserer Region bewegt, dürfte vom Streik nicht betroffen sein. In Bayern wird laut Verdi nur die Kahlgrund-Verkehrs-Gesellschaft (KVG) in Aschaffenburg bestreikt.

Bedeutet gleichzeitig: Auch wer mit der Bahn nach München oder Augsburg fährt, dürfte die Auswirkungen kaum spüren.

ÖPNV-Streik am 26. April 2023: Wo wird gestreikt

Wer allerdings in Teile von

Baden-Württemberg,

Niedersachsen,

Nordrhein-Westfalen,

Schleswig-Holstein ,

oder an die bayerisch/hessische Grenze bei Aschaffenburg

reist, der muss sich am Mittwoch bei den betroffenen Betrieben auf Ausfälle und Verspätungen bei Bus und Bahn einstellen. Verdi spricht von "massiven Beeinträchtigungen."

Unterdessen teilt das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus mit, dass am 26. April 2023 regulärer Unterricht in Bayern stattfindet. Wenn Schüler und Schülerinnen durch den Nahverkehr-Streik nicht zur Schule kommen, könnten sie dem Präsenzunterricht ausnahmsweise fernbleiben. Die Schule muss dann allerdings unverzüglich informiert werden. Auch die am Mittwoch beginnenden Abi-Prüfungen im Fach Deutsch sollen stattfinden.

Verdi-Streik im Nahverkehr am Mittwoch: Was fordert die Gewerkschaft?

Die Gewerkschaft fordert für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im ETV ver.di eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 550 Euro monatlich - bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Die Auszubildendenvergütung soll um 250 Euro steigen, teilt Verdi mit. Das Angebot des Arbeitgeberverbands Deutsche Eisenbahnen e.V. (AGVDE) sei zu niedrig - deshalb nun der Warnstreik.