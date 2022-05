Warme Dusche dank Pferdemist - Nahwärme im Allgäu

Können sich Allgäuer Gemeinden mit Nahwärme unabhängiger machen? Beispiele aus der Region zeigen: Das Potenzial ist begrenzt. Wo ein Experte Chancen sieht.

23.05.2022 | Stand: 18:02 Uhr

Ein möglicher Einfuhrstopp von russischem Gas und die hohen Energiepreise haben die Diskussion um Wärmeversorgung im Allgäu angeheizt.

Nahwärme scheint bei vielen Gemeinden ein erster Schritt hin zu mehr Unabhängigkeit zu sein, wenn sie mit regionalen Rohstoffen erzeugt wird. Doch welche Erfahrungen haben Allgäuer Kommunen bisher mit Nahwärme-Versorgung gemacht?

Nahwärme-Netz in Irsee (Ostallgäu): Bürgermeister zieht positive Bilanz

„Wir sparen circa 350.000 Liter Heizöl im Jahr“, sagt Andreas Lieb, Bürgermeister von Irsee. Die Ostallgäuer Gemeinde heizt bereits seit über zehn Jahren Teile der Ortschaft mit Abwärme aus den Biogasanlagen von Landwirt Mathias Satzger. Bisher sind die Irseer Schule, das Bürgerhaus, Gaststätten und der ganze Klosterbereich ans Netz angeschlossen, erklärt Lieb. 100 Haushalte sollen bald dazukommen – ebenso wie die Nachbargemeinde Baisweil.

„157 Abnehmer haben wir schon bei 205 Feuerstellen im Ort“, sagt Mathias Satzger über das Projekt in Baisweil. Seine Biogasanlagen liefen zu 25 Prozent mit Mais. Den Rest fülle er mit Gülle, Grassilage und dem Mist von 500 Pferden aus der Umgebung auf. „Mais ist heute viel zu teuer“, sagt der Landwirt. Über das Ergebnis zeigt sich Bürgermeister Andreas Lieb – die Gemeinde ist Hauptabnehmer von Satzgers Wärme – sehr erfreut: „Ich ziehe eine sehr positive Bilanz.“

Bürgermeister Lieb: Luft in Irsee reiner seit Nahwärme-Anschluss

Ab und an müssten Lkw durch die Gemeinde fahren, um Silage zur Biogasanlage zu fahren. Doch daran hätten sich die Bürger gewöhnt. „Für die Fahrzeuge braucht man auch wieder Diesel“, sagt Lieb mit Blick auf die Ökobilanz der Versorgung. Auf der anderen Seite komme seit dem Anschluss an Satzgers Nahwärmenetz nur noch vereinzelt Rauch aus den Schornsteinen. „Das macht sich tatsächlich in der Luft bemerkbar“, sagt Bürgermeister Lieb. Außerdem ist für die Verbraucher das Heizen mit Nahwärme aktuell deutlich günstiger als mit Heizöl oder Gas.

Die Biogasanlage von Mathias Satzger Oggenried bei Irsee. Bild: Mathias Wild

Auch in Immenstadt sind die Erfahrungen mit der Nahwärmeversorgung gut. „Wir können zahlreiche öffentliche Gebäude wie unseren Kindergarten, das Schulzentrum, die Grund- und Mittelschule und unser Hallenbad, zahlreiche Wohnhäuser sowie das Grüne Zentrum mit einem großen Anteil an CO2-neutraler Wärme versorgen“, sagt Immenstadts Bürgermeister Nico Sentner.

Die Wärme stammt hier von einem Biomasse-Heizkraftwerk, das mit Hackschnitzeln und Holzresten aus der Region befeuert wird. Dadurch spart sich die Stadt nach eigenen Angaben etwa 590.000 Liter Heizöl pro Jahr. Weil die Nahwärmeversorgung, die in Immenstadt seit 1996 läuft, so einen Anklang findet, steckt die Stadt 450.000 Euro in ein neues Biomasse-Heizkraftwerk und die Erweiterung des Netzes. Unter anderem soll ein Neubaugebiet angeschlossen werden.

Immenstadt will mehr Nahwärme-Anschlüsse - Energie-Experte sieht Potenzial bei Biogas- und Hackschnitzelanlagen begrenzt

Nahwärme ist bei modernen Häusern laut Martin Sambale, Geschäftsführer des Energie- und Umweltzentrum Allgäu (Eza), allerdings oft nicht geeignet – „weil der Wärmebedarf sehr niedrig ist“. Neue Häuser seien häufig energieeffizient gebaut und die Nahwärme müsste dann über weite Strecken transportiert werden. „Am sinnvollsten sind Nahwärmenetze in Ortskernen, Stadtmitten oder dicht besiedelten Gebieten“, sagt der Eza-Chef.

Nur sieht Sambale bei biomasse- und hackschnitzelbetriebenen Anlagen kein großes Potenzial mehr, denn es gebe in der Region nicht unbegrenzt Betriebsmittel. „Das ist eine Frage der Verfügbarkeit“, sagt der Ingenieur. Chancen lägen beispielsweise in der Solarthermie. Dabei wird Flüssigkeit durch Solarkraft erhitzt und kann anschließend transportiert werden. „Freiflächenanlagen liefern hier bereits einen guten Ertrag.“

