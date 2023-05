Junge Menschen stehen auf "Napfnahrung" - Fünf Allgäuer Gerichte zum Löffeln

Mehr als die Hälfte der Deutschen unter 24 mag keinen Spargel. Der Grund dafür ist überraschend. Wir haben die besten Allgäuer Gerichte zum Löffeln gesammelt.

31.05.2023 | Stand: 15:55 Uhr

Manche erwarten die alljährliche Spargelsaison voller Freunde, für andere spielt sie kaum eine Rolle. Traditionell dauert die Saison bis zum 24. Juni an. Bis dahin landet der weiße und auch grüne Stängel schwimmend in Sauce Hollandaise, frittiert oder mit Käse überbacken auf vielen deutschen Tellern. Weniger aber bei den Jüngeren, denn die bevorzugen praktischeres Essen.

Spargel ist bei jungen Erwachsenen nicht mehr so beliebt

Das ergab jedenfalls eine Yougov-Umfrage im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur. Denn: Spargel ist unpraktisch zu essen. Wer kennt es nicht: ein Stängel lässt sich so schlecht schneiden, dass die Idee, direkt abzubeißen, nicht ganz fern liegt. Das beobachtete auch der Regensburger Kulturwissenschaftler Gunther Hirschfelder, berichtet der Bayerische Rundfunk.

Junge Menschen stehen auf "Napfnahrung": Junge Menschen essen lieber mit dem Löffel

Ursache für die Entwicklung sei laut Hirschfelder, dass junge Menschen lieber mit dem Löffel essen - anstatt wie beim klassischen Spargelgericht, zu Messer und Gabel greifen zu müssen. Immer mehr junge Menschen spielten während des Essens am Handy. Gerichte wie Bowls eigneten sich daher besser. Alle Zutaten werden in mundgerechten Stücken in eine Schale gegeben und können herausgelöffelt werden - sogenannte Napfnahrung.

Diese Allgäuer Gerichte können mit dem Löffel gegessen werden

Ordentliches Essen am großen Tisch bei guten Gesprächen scheint bei Jüngeren deshalb inzwischen eher die Ausnahme zu sein. Nach schneller Zubereitung wird die Speise in einen tiefen Teller gekippt und dann ab auf die Couch, Youtube oder Netflix an, das Handy griffbereit daneben. Und um zu zeigen, dass "Napfnahrung" auch auf Allgäuerisch geht, haben wir haben fünf Allgäuer Gerichte gesammelt, die sich ideal dafür eignen.

Salatbowl mit Allgäuer Bergkäse

Eine sommerliche Salatbowl mit gebratenem Bergkäse ist schnell zubereitet. Alle Zutaten miteinander vermengt, ergibt sich eine tolle Mischung aus leichtem Salat mit sättigendem Allgäuer Käse. So geht's:

Für die Salatbowl mit Allgäuer Bergkäse für vier Personen benötigen Sie:

400 Gramm Bergkäse, gestückelt

250 Gramm Rucola

250 Gramm Cocktailtomaten

Frühlingszwiebel, in Scheiben geschnitten

1 Knoblauchzehe, in Scheiben geschnitten

Nüsse

Granatapfelkerne

Honig

1 EL Essig

Dressing:

4 EL Balsamico-Essig

4 EL Öl

50 Mililiter Apfelsaft

1 EL Senf

Petersilie

Zuerst den Rucola waschen und auf vier Schalen verteilen. Anschließend die geschnittenen Frühlingszwiebeln und den Knoblauch kurz in einer Pfanne anbraten. Dann die halbierten Cocktailtomaten ebenso kurz mitbraten. Etwas Honig dazugeben und mit einem Esslöffel Essig ablöschen.

Für das Dressing alle Zutaten in einem hohen Becher vermixen. Dann über den Rucola geben. Anschließend die Tomaten samt Knoblauch und Frühlingszwiebeln darüber verteilen.

Zuletzt eine Pfanne erhitzen, dann die Käsestücke von jeder Seite etwa 30 Sekunden anbraten. Anschließend direkt auf den Salat geben. Mit etwas Honig beträufeln und Nüsse und Granatapfelkerne darüber streuen.

Die Salatbowl mit Allgäuer Bergkäse ist ein leichtes Sommeressen. Bild: dpa-tmn | Pala Verlag (Symbolbild)

Allgäuer Käsesuppe

Zwiebelsuppe, Brotsuppe, Käsesuppe - deftige Suppen gibt es im Allgäu zu genüge. Diese lassen sich prima in einer Schale servieren. Nicht einmal große Kauarbeit muss dabei geleistet werden. Auch Varianten mit Lauch und Hackfleisch sind in der Käsesuppe möglich.

Für die Allgäuer Käsesuppe für vier Personen benötigen Sie:

2 Scheiben Toastbrot

750 Mililiter Hühnerbrühe

200 Gramm Schmelzkäse mit Kräutern

2 Eigelb

2 Bund gemischte Kräuter wie Petersilie und Schnittlauch

4 EL Weißwein oder Zitronensaft

Worcestersauce

1 EL Öl

Salz

Pfeffer

Zuerst das Toastbrot würfeln und in heißem Öl rösten. Dann die Hühnerbrühe zusammen mit dem Wein oder Zitronensaft zum Kochen bringen. Den Käse mit einer Gabel zerdrücken und unter ständigem Rühren im Topf schmelzen lassen. Die Eigelb separat mit etwas Flüssigkeit von der Suppe verquirlen und dann zur restlichen Suppe geben. Die gehackten Kräuter hineinrühren und mit Salz, Pfeffer und Worcestersauce abschmecken. Zuletzt mit den Brotwürfeln bestreuen.

Mit nur wenigen Zutaten kann man die Allgäuer Käsesuppe zubereiten. Bild: imageBROKER/Katharina Hild

Allgäuer Nudelauflauf

Ein Gericht, das Sommer wie Winter schmeckt: Nudelauflauf. In vielerlei Kombination können Zutaten zu den mit Käse überbackenen Nudeln gegeben werden. Benutzt man dabei kleine Nudeln, wie Hörnchen-Nudeln oder wie in unserem Rezept Mini Penne, kann man den Auflauf ohne großes Werkzeug genießen.

Für den Allgäuer Nudelauflauf für vier Personen benötigen Sie:

500 Gramm Mini Penne

4 Zwiebeln

6 EL Butter

700 Gramm Hackfleisch

200 Gramm Tomatenmark

250 Milliliter Rotwein

2 Zweige Rosmarin

2 Lorbeerblätter

4 Zehen Knoblauch

300 Gramm Bergkäse

Salz

Pfeffer

Paprika

Muskat

Zuerst die Nudeln kochen. Währenddessen die Zwiebeln würfeln und in einer Pfanne mit Butter glasig dünsten. Anschließend das Hackfleisch dazugeben und scharf anbraten. Dann kommen Tomatenmark und Pfeffer, Salz, Paprika und Muskat hinzu. Das Ganze mit Rotwein ablöschen, dann den Rosmarin, Lorbeerblätter und klein gehackten Knoblauch dazugeben und etwa zehn Minuten kochen lassen.

Die Nudeln in eine gefettete Auflaufform geben und das Hackfleisch darüber verteilen (Rosmarinzweige und Lorbeerblätter zuvor entfernen). Dann den geriebenen Bergkäse über Nudeln und Hackfleisch reiben und bei 180 Grad in den Backofen geben. Wenn der Käse eine knusprige Oberfläche hat, ist der Auflauf fertig.

Allgäuer Bergkäse darf beim Nudelauflauf nicht fehlen. Bild: imago stock&people

Allgäuer Brennter

Ein traditionelles Allgäuer Rezept, das der ein oder andere nur noch von den Großeltern kennt. Früher galt Brennter als nahrhafte einfache Speise, die viel Kraft geben soll. Brennter kann auch ohne Kartoffeln und Käse, dafür mit zerlassener Butter, Zucker und Apfelmus als Süßspeise serviert werden.

Für den Allgäuer Brennter für vier Personen benötigen Sie:

750 Milliliter Wasser

100 Gramm Butter

200 Gramm grobes Brenntermehl

1 kleine Zwiebel

150 Gramm Bergkäse

4-5 gekochte Kartoffeln

Salz und Pfeffer

Für die Zubereitung zunächst die Butter in einer Pfanne zerlassen. Anschließend das Mehl hinzugeben und goldbraun anrösten. Dann kommt das Mehl in eine Schüssel und das Wasser wird hinzugeben. So für maximal 40 Minuten quellen lassen.

Währenddessen die Kartoffeln schälen und grob hobeln. Anschließend die gehobelten Kartoffeln in die Pfanne geben und in Butter anbraten. Hinzu kommt die gewürfelte Zwiebel.

Den Bergkäse reiben und zur Mehlmasse geben. Außerdem salzen und alles vermischen. Zuletzt die Masse zu den Kartoffeln in die Pfanne geben und nochmals nachwürzen.

Der Allgäuer Brennter ist vielen gar nicht mehr bekannt - ein traditionelles Gericht. Bild: Christine King

Allgäuer Milchreis

Als Haupt- oder Nachspeise ist Milchreis das ideale Gericht zum Löffeln. Ausgefallene Zutaten sind dafür nicht nötig. Eine Speise, die man auch ohne große Kochkünste zaubern kann. Dazu werden heiße Kirschen oder auch Zwetschgen-Kompott gereicht.

Für den Allgäuer Milchreis für vier Personen benötigen Sie:

250 Gramm Milchreis

1 Liter Milch

2 Eier

100 Gramm Zucker

Salz

Rosinen, Zimtzucker, geriebene Schokolade oder Kompott

Die Milch zusammen mit einer Prise Salz zum Kochen bringen. Anschließend kann der Reis und - wer will - Rosinen zur Milch gegeben werden. Die Temperatur reduzieren und mit dem Deckel auf dem Topf für etwa 25 Minuten quellen lassen. Wenn der Reis erkaltet ist, kommen Zucker und die zwei Eigelb hinzu. Aus den zwei Eiweiß schlägt man einen Eischnee, diesen dann auch unterheben. Zuletzt nach Belieben Zimtzucker, Schokolade oder auch ein Früchtekompott auf das Reismus geben.