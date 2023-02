Allgäuer Abgeordneter: Beim Rappenalptal noch Fragen offen

Der Rappenalpbach soll in seinen Urzustand zurückversetzt werden. Wer das bezahlt? Unklar. Doch für einen Allgäuer Abgeordneten sind noch mehr Fragen offen.

03.02.2023 | Stand: 14:40 Uhr

Die Grünen-Fraktion im Landtag hatte beantragt, die Vorgänge im Rappenalptal im Naturschutzgebiet „Allgäuer Hochalpen“, lückenlos aufzuklären. Deshalb kam Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) in den Umweltausschuss des Landtags und bezeichnete den Eingriff in den Rappenalpbach „als einen Naturfrevel in einem hochgeschützten Gebiet, der kein Versehen war“.

Glauber habe laut einer Pressemitteilung der Grünen erklärt, dass der ursprüngliche Zustand des Rappenalpbachs im Frühjahr wieder hergestellt werden soll – begleitet von der Unteren Naturschutzbehörde und Fachbüros. Noch nicht klar ist bislang, wer die Kosten für die Rückbauarbeiten tragen muss.

Rappenalptal: Es gibt einen Management-Plan für das Schutzgebiet - den habe aber niemand beachtet

Für den Oberallgäuer Abgeordneten Thomas Gehring (Die Grünen) sind aber noch weitere Fragen offen: So wundert er sich, dass für das Naturschutzgebiet Allgäuer Hochalpen ein Managementplan bestehe, „den bei dieser Maßnahme wohl niemand aus der Schublade gezogen hat.“

Zudem müssten sich sowohl Alpbesitzer als auch die Behörden der Frage nach ihrer Verantwortung und ihren Fehlern stellen. Für Gehring steht fest: Künftig brauchen die Alpbesitzer einen klaren Ansprechpartner als Kümmerer, „damit nicht mehr so viel schiefläuft, wie im Rappenalptal.“

Thomas Gehring ist einer der Vizepräsidenten des Bayerischen Landtags und Allgäuer Abgeordneter für die Grünen. Er kommt aus Blaichach (Oberallgäu). Bild: Ralf Lienert (Archivbild)

