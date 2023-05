Als im Allgäu der gesprächige Mafia-Killer mit dem Engelsgesicht verhaftet wurde

Vor 25 Jahren, am 2. Mai 1998, wurde in Kempten ein Killer der 'Ndrangheta verhaftet. Giorgio Basile soll 30 Menschen getötet haben. Dann wurde er Kronzeuge.

Mit der Operation "Eureka" ist der Polizei am Mittwochmorgen ein großer Schlag gegen die berüchtigte 'Ndrangheta in ganz Europa gelungen - auch in Bayern wurden Mafiosi festgenommen. Die 'Ndrangheta gilt derzeit als die gefährlichste Mafia-Gruppierung in Deutschland. Im Allgäu hat sie schon eine lange Geschichte. Genau vor 25 Jahren wurde am Bahnhof in Kempten einer der berüchtigtsten Mafia-Killer festgenommen. Das haben wir zum Anlass genommen, einen Artikel zu dem Fall nochmal zu veröffentlichen. Der Artikel erschien ursprünglich am 27. September 2005 im Hauptteil der Allgäuer Zeitung.

Als Andreas Ulrich den Anruf auf seinem Handy entgegennimmt, kann er den Namen seines Gesprächspartners nicht gleich zuordnen. "Giorgio Basile." Erst als der Anrufer seinen Namen wiederholt und sagt: "Sie haben schon einmal über mich geschrieben", macht es bei dem Journalisten klick: Er spricht mit dem Mafia-Killer Giorgio Basile, genannt "das Engelsgesicht"; ein Mann, der rund 30 Menschen getötet haben soll.

Am 2. Mai 1998 wurde er im Bahnhof von Kempten festgenommen. 15.000 Mark wollte er bei einem Schuldner im Allgäu eintreiben - dann landete er in Haft. Ein erfahrener Ermittler des bayerischen Landeskriminalamtes (LKA) brachte ihn daraufhin zum Reden, überzeugte ihn, das heilige Schweigegelübde der Mafia, die berüchtigte Omertá, zu brechen. Seine Aussagen als Kronzeuge haben seither bereits viele Mafiosi ins Gefängnis gebracht.

Mafia-Killer Giorgio Basile: Aussagen geben laut Polizei seltenen Einblick in Mafia-Strukturen

Und Basile will weiter reden. Mit dem Journalisten Ulrich, der vor Jahren bereits eine Reportage geschrieben hat über die 'Ndrangheta, der kalabrischen Variante der Mafia. Dem ersten Handy-Anruf im Frühjahr dieses Jahres folgen weitere, intensive Gespräche.

Das "Engelsgesicht": Mit diesem Fahndungsfoto suchte die Polizei damals nach dem 'Ndrangheta-Killer Giorgio Basile. Bild: Polizei

Über einen Zeitraum von mehreren Wochen telefonieren die beiden täglich mehrere Stunden, wie Ulrich sagt. Der Profi-Killer legt seine Lebensbeichte ab. Und der Journalist zeichnet sie auf. Macht nach eigenen umfangreichen Recherchen ein Buch daraus. In ihm schildert Ulrich nicht nur den Aufstieg Basiles vom Gastarbeiterkind aus dem Ruhrgebiet in den Führungskader der Mafia, sondern beschreibt zudem präzise das Innenleben der Verbrecherorganisation.

Die Lebensgeschichte des Giorgio "Engelsgesicht" Basile

Giogio Basile, Jahrgang 1960, wächst in ärmlichen Umständen in Mülheim an der Ruhr auf. Als seine Mutter ein Verhältnis mit einem Mann aus ihrem süditalienischen Heimatdorf Corigliano Calabro beginnt, kommt Basile über seinen Stiefvater de Cicco nach und nach in Kontakt mit der kalabrischen Mafia.

Im Gefolge de Ciccos baut Basile in Mülheim ein kriminelles Netzwerk auf. 1986 wird er im Zusammenhang mit einem Raubmord verurteilt und nach Verbüßung der Strafe nach Italien abgeschoben. Das Verhältnis zu seinem Stiefvater ist mittlerweile zerrüttet. Basile hasst de Cicco und beschließt, ihn umzubringen.

Der Aufstieg des Killers beginnt mit dem Mord an seinem Stiefvater

Mit dem Mord an seinem Stiefvater beginnt der rasante Aufstieg in der 'Ndrangheta: Basile baut einen internationalen Drogenhandel auf und räumt gnadenlos Gegner um Gegner aus dem Weg. Zum Zeitpunkt seiner Verhaftung steht er mit an der Spitze des kalabrischen Carelli-Clans.

Seine Festnahme 1998 gilt als einer der spektakulärsten Schläge gegen die italienische Mafia. Auch weil Basile ein Tabu bricht: Er packt aus. Vier Morde räumt Giorgio Basile ein. Dafür wird er in das italienische Zeugenschutzprogramm für aussagebereite Mafia-Mitglieder aufgenommen.

Die Dichte der gemeldeten Wohnsitze von Menschen in Bayern, die in Verbindung zur italienischen Mafia stehen. Die Karte wurde im Lagebild zur Organisierten Kriminalität in Bayern 2021 veröffentlicht. Bild: Polizei Bayern

"Es ist absolut außergewöhnlich, dass ein Mann dieses Kalibers so komplett mit seinem Leben bricht", sagt Ernst Wirth, Kriminalhauptkommissar vom bayerischen LKA. Er ist der Mann, der den Mafia-Killer nach seiner Festnahme in Gesprächen weich kochte. Der 50-jährige Wirth gilt als der Mafia-Jäger beim LKA, seit Mitte der 80er Jahre beschäftigt er sich ausschließlich mit italienischen Kriminellenorganisationen und deren Kontakte nach Bayern.

Der Mafia-Jäger des Bayerischen Landeskriminalamts bringt Basile zum Reden

"Man muss das Phänomen Mafia verstehen, um deren Verbrechen aufzudecken", sagt Wirth. Um zu begreifen, müsse man wissen, dass die Mafia historisch gewachsen ist aus Geheimbünden, die sich als Gegenmacht zu den jeweils Herrschenden begriffen. Bedingungslose Unterordnung, Treue und die Omertá, das Schweigegebot, sicherten das Überleben der Geheimbünde. Auf den Ehrenkodex berufen sich noch heute die Mafia-Clans. Wer dagegen verstößt, verliert seine Ehre und ist dem Tod geweiht. "Gott vergibt, die Mafia nie. Sie verzeiht keinen Fehler, und sie vergisst nie", heißt es.

Giorgio Basile hat dennoch ausgesagt. Warum er das tat? Ernst Wirth glaubt an drei Gründe. Erstens: Basile wurde über Jahre von den Ermittlern verfolgt. "Und zum Zeitpunkt seiner Verhaftung war der Mann einfach erschöpft." Zudem sei es gelungen, in den Gesprächen eine Atmosphäre des Vertrauens aufzubauen, sagt Wirth. Und drittens: die Liebe. Hätte er geschwiegen, wäre Basile zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Seine Frau und Kinder hätte er kaum mehr gesehen. Nach Geständnis und Aufnahme in ein zeitlich befristetes Zeugenschutzprogramm lebt er nun mit seiner Familie zusammen, wird beschützt ­ und erhält Geld für seinen Lebensunterhalt vom italienischen Staat.

'Ndrangheta-Killer in Kempten verhaftet: Die zwei Seiten des "Engelgesichts"

Der Mafia-Killer als Familienmensch. In den stundenlangen Telefonaten hat der Autor Andreas Ulrich die beiden Seiten Basiles kennen gelernt. Giorgio Basile ist der kaltblütige Mörder, der ohne jede Gefühlsregung den Stiefvater erschießt, der es fertig bringt, einem unzuverlässigen Clan-Mitglied mit einer Eisenstange den Schädel zu Matsch zu schlagen. "Ihm fehlt das Angst-Gen. Und er zeigt in seinen Schilderungen über die Morde absolut kein Mitgefühl", beschreibt Ulrich seine Eindrücke. Basile hält sich auch weiterhin für einen Ehrenmann ­ weil er nach den ehernen Regeln der Mafia lebte und handelte. Das ist die eine Seite. Der andere Basile führte stets ein bürgerliches Leben, war unauffällig mit seinem "Durchschnittsgesicht", dessen Züge sich nur schwer einprägen und das ihm den Spitznamen "das Engelsgesicht" eintrug. "Ein sympathischer, intelligenter Mensch und ein lustiger Kerl dazu." Einer, den man mögen würde, wäre er kein mehrfacher Mörder, sagt Ulrich.

Basile spricht die Wahrheit - und sagt auch gegen 'Ndrangheta-Mitglieder im Allgäu aus

Dass die Angaben des Italieners der Wahrheit entsprechen, haben laut Ulrich inzwischen Mafia-Experten der deutschen und italienischen Polizei bestätigt. Seit seiner Festnahme und dem Geständnis 1998 haben die Fahnder immer wieder mit Basile gesprochen. Aufgrund seiner Aussagen hat es nicht nur in Italien, sondern auch in Deutschland zahlreiche Festnahmen gegeben. Ermittlungen wurden nach LKA-Angaben auch gegen im Allgäu lebende Italiener eingeleitet. Schließlich war Basile am Tag seiner Festnahme auf dem Weg zu einem Ort unweit von Kempten, um Schulden einzutreiben. Gegenüber Ulrich behauptete der Mafiosi, über diesen Allgäuer Ort wären viele Jahre lang Drogen-, Waffen- und Falschgeldgeschäfte abgewickelt worden. Während die Staatsanwaltschaft Kempten hierzu keine Stellung beziehen will, ist Andreas Ulrich überzeugt: "Kempten und Umgebung spielen für die Mafia noch immer eine Rolle."

Die Mafia lebt - und vergisst nicht. Giorgio Basile hat mit seinen Aussagen vermutlich sein eigenes Todesurteil unterzeichnet.

Aktueller Nachdreh

Was macht Ex-Mafioso Giorgio Basile heute - 25 Jahre nach seiner Verhaftung im Allgäu?

Wie sich später herausstellte soll Basile damals einer der Köpfe der 'Ndrangheta-Mafia in Deutschland gewesen sein. Er lebt bis heute als sogenannter Pentito - also als jemand, der die Omerta gebrochen hat und mit der Justiz kooperiert - im Zeugenschutzprogramm der italienischen Polizei. Das bedeutet, nach wie vor darf er keinen Kontakt zu früheren Freunden und Verwandten aufnehmen, er muss regelmäßig umziehen und seine echte Identität verbergen.

Seine Aussagen als Kronzeuge sollen geholfen haben über 50 Mafiosi hinter Gitter zu bringen. Auch in den 2000er Jahren wurde Basile bei Gerichtsverhandlungen in Deutschland als Zeuge vernommen - so etwa 2007 bei einem Prozess gegen drei Italiener in Düsseldorf, die wegen Drogenhandels angeklagt waren.