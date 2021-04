Wetter-Dienst warnt vor Nebel im Allgäu - Sichtverhältnisse für Autofahrer eingeschränkt

Nach dem Schnee der Nebel. Erneut warnt der Deutsche Wetterdienst am Dienstagmorgen für die Region. Von Oberstdorf bis Kaufbeuren kann es sehr neblig werden.

13.04.2021 | Stand: 07:53 Uhr

Der Deutsche Wetterdienst warnt am Dienstagmorgen vor Nebel im Allgäu. Die Warnung ist zunächst bis neun Uhr und in folgenden Landkreisen und Städten gültig:

Kaufbeuren

Ostallgäu

Kempten

Oberallgäu

Unterallgäu

Memmingen

Landkreis Lindau

Es gilt die Warnung der Stufe 1 von 1. Autofahrer sollten ihre Geschwindigkeit den Sichtverhältnissen anpassen.

Im weiteren Tagesverlauf soll es überwiegend trüb und wolkig bleiben, die Temperaturen klettern nicht über 5 bis 6 Grad hinaus. In der Nacht sinken sie erneut unter den Gefrierpunkt.

So geht das Wetter im Allgäu weiter

Besserung ist auch am Mittwoch und am Donnerstag kaum in Sicht. Es bleibt für die Jahreszeit zu kühl, es könnte regnerisch werden. Erst am Freitag und Samstag dürfte das Wetter im Allgäu etwas freundlicher werden. Dann zeigt sich öfter mal die Sonne - Tages-Temperaturen von maximal zehn Grad sind jedoch das höchste der Gefühle.

Mehr zum Wetter im Allgäu finden Sie in unserem Wetter-Special mit Regenradar, Wetterwarnungen, UV-Index und Pollenflugkalender.

