Polizei warnt vor neuer Telefon-Betrugsmasche im Allgäu

Im Allgäu gibt es wohl eine neue Betrugsmasche. In letzter Zeit erhielten vermehrt Menschen Anrufe, um eine vermeintliche Papypal-Abbuchung zu bestätigen.

13.07.2023 | Stand: 11:13 Uhr

Im Allgäu macht sich offenbar eine neue Betrugsmasche per Telefon breit. Wie die Polizei mitteilt, erhielten in den letzten Tagen vermehrt Menschen in der Region Anrufe, bei denen sie eine angebliche Paypal-Zahlung autorisieren sollten. Demnach wurden sie anonym auf ihrem Handy angerufen. Bei dem Anruf wurde dann eine Tonbandabsage abgespielt mit der Aufforderung, eine Abbuchung von mehreren hundert Euro von ihrem Paypal-Konto zu bestätigen. Für eine Korrektur der Abbuchung sollten die Angerufenen die Taste 1 auf ihrem Handy drücken.

Betrugsanrufe von Paypal: Polizei gibt Tipps

Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei diesen Anrufen um Betrugsversuche handelt. Die Konsequenzen sind den Beamten aktuell nicht bekannt. Sie gehen davon aus, dass wohl im weiteren Verlauf des Telefonats Daten ausgespäht oder Menschen zu Geldzahlungen aufgefordert werden sollen. Es sei auch möglich, dass durch diese Anrufe erhöhte Telefonkosten entstehen.

Die Polizei rät bei einem solchen Anruf:

Legen Sie sofort auf.

Überprüfen Sie Ihr PayPal-Konto.

Sichern Sie Ihr Konto über eine 2-Faktor-Authentifizierung ab, damit Sie im Falle eines Zugriffs von einem anderen Gerät benachrichtigt werden.

Sollten Sie ebenfalls einen solchen Anruf erhalten haben, verständigen Sie die örtliche Polizeidienststelle.

