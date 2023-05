Daheim in den Bergen: "Alte Pfade – Neue Wege" jetzt im TV und als Stream sehen

Die nächste Folge von "Daheim in den Bergen" kommt im TV und in der Mediathek. Hier Sendezeit und Handlung von "Daheim in den Bergen – Alte Pfade – Neue Wege".

08.05.2023 | Stand: 10:28 Uhr

"Daheim in den Bergen" zieht seit Jahren ein Millionenpublikum an. Jetzt werden neue Folgen gezeigt - Folge 10 ist diese Woche im TV und als kostenloser Stream in der Mediathek zu sehen. Hier alle Infos zu Sendetermin, Handlung und Darstellern.

Handlung: Darum geht es in Folge 10 "Alte Pfade - neue Wege"

Es könnte so schön sein zwischen Marie und Georg als frisch verliebtes Paar und glückliche Eltern der kleinen Fritzi. Doch Marie leidet unter rätselhaften Lähmungserscheinungen, die immer häufiger auftreten und stärker werden. In dieser schweren Situation lernt sie eine Seite von Georg kennen, die ihre Liebe noch mehr stärkt.

Auch auf seinem Hof, den er zusammen mit seinem Onkel Karl auf Milchwirtschaft umgestellt hat, ist Georg gefordert. Weil das Vieh dringend mehr Weidefläche braucht, kündigen die Leitners den Pachtvertrag mit ihrem Nachbarn Andi. Der sichtbar angeschlagene Kleinbauer beharrt jedoch auf dem Gewohnheitsrecht – und bricht einen Streit vom Zaun.

Unterdessen fiebern Lisa und Florian im „Walser“ auf die Eröffnung ihres Hotel- und Gastronomiebetriebes hin. Die Anwältin und der Landwirt müssen jedoch feststellen, dass sie in der Branche noch unerfahren sind. Erst als Lisas Freundin Margot eintrifft, lässt sich ein Fehlstart vermeiden.

Wann kommt Daheim in den Bergen, Folge 10, im TV und als Stream in der Mediathek?

Sendetermin von "Daheim in den Bergen - Alte Pfade - neue Wege" ist am Freitag, 12. Mai, um 20.15 Uhr im Ersten.

im Ersten. Als kostenloser Stream in der Das Erste-Mediathek ist die neue Folge ab 11. Mai 2023, 20:15 Uhr zu sehen.

Wer sind die Darsteller in Daheim in den Bergen - Alte Pfade - neue Wege"?

Marie Huber: Catherine Bode

Lisa Huber: Theresa Scholze

Georg Leitner: Thomas Unger

Florian Leitner: Florian Panzner

Karl Leitner: Christoph M. Ohrt

Karin Leitner: Judith Toth

Mila Leitner: Nadja Sabersky

Als Gast Martina Gedeck

Andi Steinel: Wanja Mues

Sandra Beisch: Anna König

Koch Rüdiger: Oliver Fleischer

Sofie Dalgow: Sina Reiß

Johann Rupp: Johann Schuler

Dr. Eder: Eckhard Preuß

Fritzi Huber: Sophie Beck

Seelsorgerin: Sabine Menne

Liebesglück: Georg (Thomas Unger, 2. v. re.) und Marie (Catherine Bode, re.) und Florian (Florian Panzner, li.) und Lisa (Theresa Scholze, 2. v. li.) genießen ihre gemeinsame Zeit. Eine Szene aus Daheim in den Bergen - Alte Pfade - Neue Wege. Bild: ARD Degeto/Arvid Uhlig

Wann wurden die neuen Folgen im Allgäu gedreht?

Die nun im ARD-Programm stehenden Episoden neun und zehn wurden tatsächlich schon 2021 gedreht. Wer die alten Folgen in der ARD-Mediathek anschauen möchte, sollte sich beeilen. Folge eins der so erfolgreichen Serie "Daheim in den Bergen" ist nur noch bis zum 18. Mai in der Mediathek onloine als Stream abrufbar.

Wann kommen Folge 11 und Folge 12 von "Daheim in den Bergen"?

Die 2022 gedrehten Folgen elf und zwölf haben die Arbeitstitel „Daheim in den Bergen – Blick nach vorn“ und „Daheim in den Bergen – Schulter an Schulter“. Ihre Sendetermine im Ersten und in der Mediathek sind noch offen.