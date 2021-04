Neue Folgen 2021: "Daheim in den Bergen - Brüder" ab heute in der Mediathek sehen

Fans der Alpen-Saga "Daheim in den Bergen" können sich freuen. 2021 kommen neue Folgen. Folge 7 "Brüder" ist ab heute in der Mediathek zu sehen.

08.04.2021 | Stand: 09:57 Uhr

"Daheim in den Bergen" zieht seit Jahren ein Millionenpublikum an.- und die können sich 2021 auf neue Folgen freuen. Die im Allgäu gedrehte Alpen-Saga um zwei Familien hat inzwischen acht Folgen, wobei Folge 7 und Folge 8 erst jetzt in der ARD gezeigt werden.

Daheim in den Bergen - Folge 7 jetzt in der Mediathek sehen

"Daheim in den Bergen - Brüder" (hier lesen Sie die Handlung) läuft diesen Freitag um 20.15 Uhr im Free-Tv, nämlich im Ersten direkt nach der Tagesschau. In der ARD-Mediathek ist der Film bereits einen Tag früher, nämlich heute am Donnerstag, 8. April, zu sehen. Die Folge 8 wird dann nächste Woche ausgestrahlt.

Wo war Drehort von "Daheim in den Bergen - Brüder"?

Gedreht wurden die zwei neuen Folgen von "Daheim in den Berge" unter anderem in Immenstadt, Oberstaufen, Weitnau und Kempten. "Wir hatten dieses Jahr unglaublich schöne Motive, z.B. die idyllische „Bienen-Alpe“ mit den lustigen Laufenten, die Mittagsalpe, die von tollen Menschen bewirtschaftet wird", erzählt Schauspieler Thomas Unger, der den Georg Leitner speilt. "Der Sommer war grandios – kein einziger Drehtag musste aufgrund des Wetters umdisponiert werden." Und auch Regisseur Markus Imboden erinnert sich gerne an die Dreharbeiten: "Es war ein toller, arbeitsreicher Sommer im Allgäu. Neben der Landschaft sind es vor allem die Leute hier, die mir so gut gefallen haben: freundlich, hilfsbereit und zugewandt. Ohne Hintersinn. Diesen Geist spürt man auch in den beiden Filmen. Das liebe ich an ihnen."

Wer sind die Schauspieler in der Folge "Daheim in den Bergen - Brüder" 2021?

Marie Huber: Catherine Bode

Lisa Huber: Theresa Scholze

Georg Leitner: Thomas Unger

Florian Leitner: Matthi Faust

Karl Leitner: Christoph M. Ohrt

Karin Leitner: Judith Toth

Mila Leitner: Nadja Sabersky

Alte Folgen in der Mediathek sehen

Wer die alten Folgen von "Daheim in den Bergen" als Wiederholung in der Mediathek sehen möchte, hat allerdings Pech. Diese werden nämlich immer nur sechs Monate nach der Erstausstrahlung gezeigt. Die Folgen 5 und 6 waren bereits im Frühsommer 2020 im TV zu sehen. Die aktuellen Folgen können nun wiederum ein halbes Jahr abgerufen werden.

