Neue Folgen von "Daheim in den Bergen" 2021: Darum geht es in "Brüder" am 9.4.

Die ARD zeigt im April 2021 neue Folgen "Daheim in den Bergen". Worum geht es in "Brüder", der Folge 7? Hier Handlung und Darsteller.

31.03.2021 | Stand: 17:34 Uhr

Neue Folgen von "Daheim in den Bergen" im TV und in der ARD-Mediathek: Im April zeigt die ARD die nächsten zwei Folgen der erfolgreichen Alpensaga, die im vergangenen Jahr im Allgäu gedreht wurden. Den Auftakt macht die Folge "Daheim in den Bergen - Brüder". Hier Handlung, Sendetermin und Schauspieler.

Handlung: Darum geht es in "Daheim in den Bergen - Brüder"

In dieser Episode geht es um zwei syrische Buben, die ihre Eltern auf der Flucht verloren haben und dringend eine Pflegefamilie brauchen. Georg Leitner (Thomas Unger) kann es kaum erwarten, sein neues Leben in die Hand zu nehmen. Am liebsten möchte er Marie Huber (Catherine Bode) überreden, mit dem gemeinsamen Baby zu ihm auf den Hof zu ziehen und eine Familie zu werden. Das ist für die selbstbewusste Bäuerin jedoch undenkbar: Sie vertraut ihm immer (noch) nicht – und außerdem hat Marie ihre eigene Alp.

Eine noch härtere Nuss ist ausgerechnet Georgs Bruder: Florian (Matthi Faust) will verhindern, dass Georg ihn ausbezahlt und den Hof als Alleinerbe fortführt. Auf ein Gespräch lässt sich der zutiefst gekränkte Florian nicht ein.

Über ihren ersten Erfolg vor Gericht kann sich Lisa Huber (Theresa Scholze) nur kurz freuen. Leider zeigt sich ihr Ex-Chef als schlechter Verlierer: Dr. Kendrich (Mathias Herrmann) möchte dafür sorgen, dass sie ihre Zulassung als Anwältin verliert. Als Mila Leitner (Nadja Sabersky) in privater Angelegenheit bei Lisa auftaucht, um ihren Vater zur Besinnung zu bringen, muss sie sich ihrer unglücklichen Liebe stellen.

Walter (Andreas Hoppe, li.) würde Abed (Mohsen Al Ramadan) und Mohammed (Mouaataz Al Ramadan) aufnehmen - eine Szene aus "Daheim in den Bergen - Brüder". Bild: ARD Degeto/Westside Film/Arvid Uhlig

Unterdessen steht Karl Leitner (Christoph M. Ohrt) in seinem neuen Job im Jugendamt vor einer schweren Aufgabe: Er muss eine Familie finden, die zwei syrische Jungen aufnimmt. Wenn es ihm nicht gelingt, werden die Brüder Abed (Mohsen Al Ramadan) und Mohammed (Mouaataz Al Ramadan) getrennt.

Wer sind die Schauspieler in der Folge "Daheim in den Bergen - Brüder" 2021?

Marie Huber: Catherine Bode

Lisa Huber: Theresa Scholze

Georg Leitner: Thomas Unger

Florian Leitner: Matthi Faust

Karl Leitner: Christoph M. Ohrt

Karin Leitner: Judith Toth

Mila Leitner: Nadja Sabersky

Daneben sind in der neuen Folge als Brüder Mohsen Al Ramadan und Mouaataz Al Ramadan zu sehen. Weitere Gastrollen haben unter anderem Julia Jäger, Andreas Hoppe, Barbara Bauer, Patrick Fernandez, Mathias Herrmann und Sophie Beck.

Wo genau war Drehort im Allgäu für "Daheim in den Bergen - Brüder?"

Gedreht wurde unter anderem in Immenstadt, Oberstaufen, Weitnau und Kempten. "Wir hatten dieses Jahr unglaublich schöne Motive, z.B. die idyllische „Bienen-Alpe“ mit den lustigen Laufenten, die Mittagsalpe, die von tollen Menschen bewirtschaftet wird", erzählt Schauspieler Thomas Unger, der den Georg Leitner speilt. "Der Sommer war grandios – kein einziger Drehtag musste aufgrund des Wetters umdisponiert werden. Und mein persönliches Highlight neben vielen scḧonen Szenen mit meinen Kollegen war das Traktorfahren auf dem „Leitnerhof“. Ich glaub`, da kamen meine Gene durch! Meine Vorfahren waren allesamt Bauern aus Niederbayern bzw. aus der Oberpfalz."

Wann wird Folge 7 von "Daheim in den Bergen" 2021 in TV und Mediathek gezeigt?

Sendetermin ist Ersten ist am Freitag, 9. April 2021, um 20.15 Uhr. Die neue Folge gibt es auch kostenlos als Stream in der Mediathek zu sehen - sogar bereits einen Tag vorher am Donnerstag, 8. April.