Neue Folgen von "Daheim in den Bergen" 2021: Darum geht es in "Die Bienenkönigin" am 16.4.

Die ARD zeigt im April 2021 neue Folgen "Daheim in den Bergen". Worum geht es in Folge 8, "Die Bienenkönigin"? Hier Handlung und Darsteller.

07.04.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Neue Folgen von "Daheim in den Bergen" im TV und in der ARD-Mediathek: Im April zeigt die ARD die nächsten zwei Folgen der erfolgreichen Alpensaga, die im vergangenen Jahr im Allgäu gedreht wurden. Nach der Folge 7 steht "Die Bienenkönigin" auf dem Programm. Hier Handlung, Sendetermin und Schauspieler.

Handlung: Darum geht es in "Daheim in den Bergen - Die Bienenkönigin"

Während sich die Leitners im Erbschaftsstreit gegenseitig das Leben schwermachen, raufen sich die Huber-Schwestern immer mehr zusammen. Damit beide Traditionshöfe den plötzlichen Generationenwechsel überleben, müssen alle Beteiligten bald in die Spur kommen. Und tatsächlich scheint es, dass sich die lang verfeindeten Bergbauernclans neu verbinden können.

In der Nachbarschaft der Hubers und Leitners lebt die Bäuerin Martha (Gertrud Roll) allein auf ihrem Hof. Ihre Sorge gilt mehr der Bienenzucht als der eigenen Gesundheit. Als Marie (Catherine Bode) erfährt, dass Martha todkrank ist, kümmert sie sich intensiv um ihre mütterliche Freundin und übernimmt die Arbeit auf dem Hof.

Martha hilft Marie, sich endlich über ihre Zukunft mit Georg (Thomas Unger) und dessen Vaterrolle klar zu werden. In ihrer Abwesenheit zeigt er bei der Betreuung des kleinen Fritzi seine Qualitäten als liebevoller Papa. Auch in den verfahrenen Erbschaftsstreit mit seinem Bruder Florian (Matthi Faust) kommt Bewegung – jedoch nicht so, wie Karl (Christoph M. Ohrt), Georgs Onkel und unehelicher Vater Florians, es sich wünscht.

Marie (Catherine Bode) sorgt sich um die Bäuerin Martha (Gertrud Roll, re.) - eine Szene aus "Daheim in den Bergen - Die Bienenkönigin". Bild: ARD Degeto/Arvid Uhlig

Während Georg bereits so zermürbt ist, dass er den geerbten Hof aufgeben will, macht ihm sein Bruder ein dreistes Kaufangebot. Einen Neuanfang würde Florian gerne mit Lisa Huber (Theresa Scholze) an seiner Seite machen. Endlich ist der Weg frei für ein Revival ihrer Jugendliebe.Oder doch nicht?

Wenig Zeit bleibt Marie, als sie erfährt, dass zwischen Martha und ihrem Sohn (Robin Sondermann) eine unerklärliche Funkstille herrscht. Nun muss sie alles daransetzen, dass er Abschied von seiner Mutter nehmen kann.

Wer sind die Schauspieler in der Folge "Daheim in den Bergen - Die Bienenkönigin" 2021?

Auch in Folge 8 der Serie ist die Besetzung gleich geblieben.

Marie Huber: Catherine Bode

Lisa Huber: Theresa Scholze

Georg Leitner: Thomas Unger

Florian Leitner: Matthi Faust

Karl Leitner: Christoph M. Ohrt

Karin Leitner: Judith Toth

Mila Leitner: Nadja Sabersky

Daneben sind in der Folge "Die Bienenkönigin" folgende Darsteller zu sehen:

Martha Waibel: Gertrud Roll

Ruben Hansen: Patrick Fernandez

Leonhard Waibel: Robin Sondermann

Moritz Heiland: Felix Hellmann

Fritzi Huber: Sophie Beck

Martin Gerlach: Karl Knaup

Wo war Drehort für die neuen Folge 2021?

Wie bereits Folge 7 "Brüder" wurde Folge 8 im vergangenen Sommer im Allgäu, nämlich unter anderme in Immenstadt, Oberstaufen, Weitnau und Kempten gedreht. "Meine Seele und mein Herz liegen in Mecklenburg. Das Allgäu ist auf eine andere Weise sehr schön! Ich freue mich, wenn ich dort arbeite, aber auf Dauer fehlt mir der Horizont", erzählt Matthi Faust, der bei in "Daheim in den Bergen" den Florian Leitner mimt. "Das, was aber am schönsten ist, sind die Kollegen, die man einmal im Jahr sieht. Das ist mittlerweile eine Familie. Ich schätze jeden dieser verschiedenen Menschen sehr, wie ich mich überhaupt den Allgäuern verbunden fühle."

Wann wird Folge 7 von "Daheim in den Bergen" 2021 in TV und Mediathek gezeigt?

Sendetermin ist Ersten ist am Freitag, 16. April 2021, um 20.15 Uhr. Die neue Folge gibt es auch kostenlos als Stream in der Mediathek zu sehen - sogar bereits einen Tag vorher am Donnerstag, 15. April. Auch alte Folgen kann man in der Mediathek sehen - aber nicht unbegrenzt.