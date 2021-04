Es gibt neue Folgen von "Daheim in den Bergen". Hier die Sendetermine 2021, Drehorte - und wie sich Regisseur Markus Imboden an den Dreh im Allgäu erinnert.

31.03.2021 | Stand: 18:02 Uhr

Folge 7 und Folge 8 von "Daheim in den Bergen" sind im April 2021 im Fernsehen zu sehen. Wie schon die beiden vorhergegangenen Sendungen war Drehort der neuen Folgen das Allgäu. Und wie schon in den erfolgreichen Vorgängern müssen die Huber-Schwestern wieder zusammenhalten, um das Überleben ihrer Alpe zu sichern.

Neue Folgen von "Daheim in den Bergen": Das sind die Sendetermine 2021

Die große Alpensaga zog bereits in der Vergangenheit Millionen Menschen vor die Fernseher. 2021 werden die beiden neuen Folgen an zwei aufeinanderfolgenden Freitagen im April gezeigt.

"Daheim in den Bergen - Brüder" zeigt das Erste am Freitag, 9. April 2021, um 20.15 Uhr. Hier die Handlung.

zeigt das Erste am Freitag, 9. April 2021, um 20.15 Uhr. Hier die Handlung. "Daheim in den Bergen - Die Bienenkönigin" strahlt die ARD am Freitag, 16. April, um 20.15 Uhr aus.

Neben der Ausstrahlung im Free-TV sind die neuen Folgen auch in der ARD-Mediathek zu sehen, und zwar immer einen Tag vor der Sendung. "Brüder" gibt es also bereits am 8. April in der Mediathek, "Die Bienenkönigin" am 15. April 2021.

"Daheim in den Bergen - Brüder" wird im April 2021 im TV und in der Mediathek gezeigt. im Bild Marie (Catherine Bode) und Georg (Thomas Unger), die noch immer zanken. Bild: ARD Degeto/Westside Film/Arvid Uhlig

Wo im Allgäu war Drehort für "Daheim in den Bergen" 2021?

Gedreht wurde vom 11. August bis 9. Oktober 2020 in Immenstadt, Oberstaufen, Kempten, Weitnau und Umgebung. Und Regisseur Markus Imboden erinnert sich gerne an die Dreharbeiten für die neuen Folgen von "Daheim in den Bergen": "Ich denke zurück an die heißen Tage im August und an die kalten letzten Drehtage Anfang Oktober, wo wir alle schon Schnee aus dem Bild schaufeln mussten, weil beide Filme ja im Sommer spielen", erzählt er. Trotz der Bedrohung durch Corona sei er sehr dankbar für diese Zeit. "Es war ein toller, arbeitsreicher Sommer im Allgäu. Neben der Landschaft sind es vor allem die Leute hier, die mir so gut gefallen haben: freundlich, hilfsbereit und zugewandt. Ohne Hintersinn. Diesen Geist spürt man auch in den beiden Filmen. Das liebe ich an ihnen."

Welche Schauspieler sind in den neuen Folgen mit dabei?

Marie Huber : Catherine Bode

: Catherine Bode Lisa Huber: Theresa Scholze

Georg Leitner : Thomas Unger

: Florian Leitner : Matthi Faust

: Karl Leitner : Christoph M. Ohrt

: Karin Leitner : Judith Toth

: Mila Leitner : Nadja Sabersky

Das sind die Hauptdarsteller bei "Daheim in den Bergen" 2021:

Neben ihnen sind in den neuen Folgen unter anderem Julia Jäger, Andreas Hoppe, Karin Engelhard, Gertrud Roll und Robin Sondermann in Gastrollen zu sehen.

Ist an eine Fortsetzung nach 2021 gedacht?

Ja. Folge 7 und Folge 8 von "Daheim in den Bergen" werden nicht die Letzten sein. Das versichert Natascha Liebold von der Produktionsfirma ARD Degeto. "Wir drehen von Jahr zu Jahr neue Filme in der Reihe. Und ja, wir planen mit weiteren Folgen", sagt Liebold.