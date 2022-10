"Wir rechnen damit, dass im Winter viel mehr Tiere ausgesetzt werden"

Die Haltungskosten für Haustiere steigen: Das Tierheim Memmingen blickt mit Sorge in die Zukunft. Was hat die neue Gebührenordnung bei Tierärzten damit zu tun?

19.10.2022 | Stand: 16:59 Uhr

Momentan machen sich viele Frauchen und Herrchen Sorgen: Die neue Gebührenordnung sorgt ab dem 22. November für höhere Kosten beim Tierarzt. In Zeiten von Inflation und steigenden Energiepreisen liegen uns jetzt also auch unsere treuen Begleiter schwerer auf der Tasche. Neben dem Tierarzt wird vor allem auch das Futter kostspieliger. Manch einer trifft auf der Suche nach Katzenfutter im Moment sogar auf leere Regale.

Wolfgang Courage, Vorsitzender im Tierheim Memmingen, geht davon aus, dass im Winter viele Haustiere ins Tierheim gebracht oder sogar ausgesetzt werden. Inwiefern liegt das an der neuen Gebührenordnung beim Tierarzt? Dr. Karl Eckart, Präsident der Bayerischen Landestierärztekammer, ordnet das neue Gesetz ein und hat auch einen Spar-Tipp für Besitzer parat.

Warum steigen die Tierarzt-Preise überhaupt an?

Die Gebührenordnung gibt die Mindestpreise vor, die Tierärzte für ihre Leistungen verlangen müssen. Am 22. November tritt eine überarbeitete Version dieses Gesetzes mit höheren Preisen in Kraft. Seit 2012 wurde an der Änderung gearbeitet, die neuen Preise wurden bereits im Januar 2021 festgelegt. Die momentane Inflation ist also laut Eckart weder der Auslöser für die Überarbeitung, noch wurde sie beim Festlegen der Preise überhaupt beachtet.

"Das war schon lange überfällig", sagt Eckart zur neuen Verordnung. Er selbst führt eine Kleintierpraxis im Allgäu und sagt: "Ich bin froh über das neue Gesetz, mir liegt das sehr am Herzen. Sonst müssen kleine Praxen irgendwann schließen."

Die alte Gebührenordnung von 1999 sei nicht mehr zeitgemäß gewesen. Zum Beispiel waren weder CTs noch MRTs in der Liste enthalten. Außerdem könne heute nach der Abrechnung mit dem günstigsten Satz der alten Gebührenordnung keine Tierarztpraxis mehr ihre Kosten decken.

Dr. Karl Eckart aus Memmingen ist Präsident der Bayerischen Landestierärztekammer. Bild: Carolin Hitzigrath

"Die Preise bei Tierärzten werden nur in den seltensten Fällen explodieren."

Der günstigste Satz, das ist laut Eckart der springende Punkt. "Kaum eine Tierarztpraxis verwendet noch den günstigsten, einfachen Satz von 1999, das hat einfach keinen wirtschaftlichen Nutzen." Die meisten Praxen hätten die stetigen Preiserhöhungen der alten Gebührenordnung übernommen. Die letzte Erhöhung gab es 2017. Nur bei den wenigen Praxen, die ihre Preise seit 1999 nicht geändert haben, werden die Preise also schlagartig steigen.

Und wie viel mehr müssen Haustierbesitzer bei den anderen Praxen zahlen? Laut Eckart: "In den meisten Tierarztpraxen werden die Behandlungen durchschnittlich zehn bis 15 Prozent teurer." Das sei natürlich nicht wenig, aber von einer Preis-Explosion könne man nicht sprechen.

Wie werden Haustierbesitzer reagieren?

Trotzdem: Insgesamt wird alles teurer. Wolfgang Courage merkt jetzt schon, dass viel mehr Besitzer ihre Haustiere abgeben: "Vor allem bei Abgaben von Katzen, da werden wir gerade erschlagen." Momentan würde das Tierheim Memmingen etwa 70 Katzen beherbergen.

Ob das explizit mit den steigenden Haltungskosten zusammenhängt, kann Courage nicht bewerten. Aber er ist sich sicher: "Im Winter werden die Leute ihre Tiere in Einzelfällen bestimmt wegen der Tierarztkosten abgeben." Einerseits verstehe er, dass Tierärzte besser bezahlt werden müssen. "Aber es ist einfach bitter für die Haustierbesitzer."

Das Tierheim Memmingen läuft laut Wolfgang Courage sowieso schon über. Nicht viel anders sehe es in anderen Tierheimen in der Region aus. Bild: Martina Diemand

Das Tragische: Das Tierheim Memmingen arbeitet wie die meisten in der Region schon jetzt über ihrer eigentlichen Kapazität. "Das heißt, wir können uns gar nicht auf den Winter vorbereiten. Wir können einfach keine weiteren Tiere aufnehmen." Courage befürchet, dass deswegen diesen Winter mehr Tiere als üblich ausgesetzt werden.

So können Haustierbesitzer hohe Tierarztkosten vermeiden

Für die meisten kommt es aber in keinem Fall infrage, den liebsten Begleiter weg zu geben oder gar auszusetzen. Was also tun? Dr. Eckart plädiert für Tierversicherungen: "So können Besitzer das Kostenrisiko abdecken." In manchen Fällen werden so zum Beispiel die gesamten Operationskosten übernommen.