Der neue (Allgäuer) Pumuckl kommt bald auch ins Free-TV

Der Pumuckl ist wieder da! Und bald auch im Free-TV zu sehen. Wann die neue Serie kommt und wo Sie sie aktuell noch im Kino gucken können, erfahren Sie hier.

22.11.2023 | Stand: 11:35 Uhr

Die ersten Folgen der Serie "Neue Geschichten vom Pumuckl" laufen aktuell in den Allgäuer Kinos. Schon bald können Fans des Kobolds mit dem roten Haar die Serie auch zuhause auf dem Sofa gucken. Denn nun steht fest, wann die Folgen im Free-TV kommen.

Ab 11. Dezember sind die 13 Folgen von "Neue Geschichten vom Pumuckl" auf dem kostenpflichtigen Streaming-Portal RTL+ verfügbar. Zwei Wochen später, ab dem 25. Dezember ist der neue Pumuckl auch im Free-TV zu sehen, teilt RTL mit. In der Weihnachtszeit laufen die neuen Pumuckl-Folgen im Nachmittagsprogramm von RTL. Ab 31. Dezember treibt der Kobold seinen Schabernack im Kinder-Programm Toggo, in der Toggo-App sowie auf toggo.de. Genaue Sendetermine hat RTL noch nicht veröffentlicht (Stand 22. November 2023). Wie gut die Serie ist, und für wen sie sich eignet, lesen Sie hier.

Ein Allgäuer spielt den neuen Pumuckl

In der Neuauflage spricht ein Allgäuer den Kult-Klabautermann: Kabarettist Maxi Schafroth aus Stephansried im Unterallgäu verleiht dem Kobold mit den feuerroten Haaren seine Stimme. Das Besondere daran: In der Version im Kino wird die Stimme mithilfe von KI verändert, dass sie so klingt wie die Original-Stimme von Hans Clarin (1929 - 2005).

Auch das Schauspiel von Schafroth ist Vorlage für die Animation. Wer den Pumuckl auf RTL+ guckt, kann dort zwischen der Stimme des Kabarettisten und der KI-erzeugten Stimme von Hans Clarin wählen.

"Neue Geschichten vom Pumuckl": Programm und Termine im Kino

Wer bis dahin sehen möchte, was der Pumuckl und sein neuer Meister-Eder Florian in der Werkstatt treiben, kann die ersten drei Folgen aktuell noch im Kino gucken. In diesen Allgäuer Kinos läuft die Serie in den nächsten Tagen:

Colosseum Center Kempten 22. November: 15 Uhr 23. und 24. November: Jeweils um 16 Uhr 25. und 26. November: Jeweils um 14.45 Uhr

Corona-Kinoplex in Kaufbeuren 22., 23., 24., 27. und 28. November: Jeweils um 16.30 Uhr 25. und 26. November: Vorstellungen um 10.30 Uhr, 12 Uhr, 13 Uhr, 14 Uhr, 15.15 Uhr und 17.30 Uhr

Filmburg Sonthofen 25. und 26. November: Jeweils um 14 Uhr Sondervorstellung an Heiligabend, 24. Dezember, um 12.45 Uhr

Cineplex Memmingen 22. November: Vorstellung um 17.30 Uhr 25. und 26. November: Jeweils um 10.30 Uhr und 15.15 Uhr

Alpfilmtheater Füssen 22., 23., 24., 27., 28., 29. November: Jeweils um 15 Uhr 25. und 26. November: Vorstellungen um 13 Uhr und 15 Uhr



Die Kino-Preview des neuen Pumuckl startete Ende Oktober und legte einen ziemlich erfolgreichen Start hin. Die drei ausgewählten Episoden landeten laut RTL schon nach kurzer Zeit an der Spitze der Kino-Charts in Bayern und auf Platz 5 in ganz Deutschland. Bisher sahen mehr als 350.000 Zuschauerinnen und Zuschauer die "Neuen Geschichten vom Pumuckl" im Kino.

Alle Angaben ohne Gewähr. Kein Anspruch auf Vollständigkeit.

