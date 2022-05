Neue Parkgebühren in Hindelang und Hinterstein - "war klar, dass dies nicht gut war"

Das 10-Euro-Tagesticket für den Parkplatz in Hinterstein sollte den Ausflugsverkehr durchs Dorf entzerren. Dafür gab es auch Kritik. Nun gelten neue Gebühren.

16.05.2022 | Stand: 15:47 Uhr

"Ein Tarif ohne Staffelung, das war klar, dass dies nicht gut war", gibt Hindelangs Hauptamtsleiter Manfred Berktold zu. Weil wegen der Corona-Pandemie die Allgäuer Berge einen Besucheransturm erlebten, drehten viele Gemeinden an den Parkgebühren - oder führten diese überhaupt erst ein. Die Gemeinde Hindelang versuchte vor allem, den Parkplatz-Suchverkehr ins Hintersteiner Tal zu begrenzen. Satte 10 Euro kostete der häufig überlastete Parkplatz "Auf der Höhe" am Dorfende. Vor dem Dorfeingang was es "An der Säge" etwas günstiger. Die Stellfläche sollte so für Ausflügler attraktiver gemacht werden und damit den Verkehr durch Hinterstein reduzieren.

Unbegrenzt alle Artikel lesen

1 Monat für nur 0,99 € testen

Monatlich kündbar Jetzt testen Anmelden

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.