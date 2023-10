Neue Pumuckl-Serie mit Maxi Schafroth seit Donnerstag in Allgäuer Kinos zu sehen

Der Pumuckl ist wieder da! Gesprochen vom Allgäuer Künstler Maxi Schafroth zeigen große und kleinere Kinos im Allgäu die Serie vorab. Das Programm.

27.10.2023 | Stand: 09:57 Uhr

"Hurra, hurra, der Pumuckl ist wieder da!" Der freche Kobold mit feuerroten Haaren und gelb-grünem Outfit kehrt zurück. Erst auf die Kino-Leinwand - auch im Allgäu - und später ins Fernsehen bei RTL und zum Streamen auf RTL+. "Neue Geschichten vom Pumuckl" spielt dabei freilich wieder in einer Schreinerei.

Allgäuer Kabarettist Maxi Schafroth spricht Pumuckl in neuer Serie

Der neue Kult-Klabautermann ist in der Neuauflage ein Allgäuer! Kabarettist Maxi Schafroth aus Stephansried ( Unterallgäu) spricht den Kobold mit magischen Kräften.

Schafroth, der als Fastenprediger beim "Nockherberg" Standing Ovations bekam und im Dezember live in der Big Box zu sehen sein wird, soll die "Seele" von Pumuckl "behutsam und liebevoll" weiterentwickeln, teilt RTL mit. Doch Maxi Schafroth leiht Pumuckl nicht nur seine Stimme, die per KI (Künstlicher Intelligenz) beinahe so klingt wie die Original-Kobold-Stimme von Hans Clarin (1929 - 2005), wie der Trailer beweist. Auch das Schauspiel des Kabarettisten ist auch Vorlage für die Animation.

Neue Pumuckl-Serie: Maxi Schafroth im Kino sehen (und hören)

Kobold-Freunde können "Neue Geschichten vom Pumuckl" vor der Veröffentlichung auf RTL+ und RTL im Kino sehen. Die ersten drei Folgen laufen laut den jeweiligen Kinos auch im Allgäu. Infos zu Programm und Terminen - ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit.

Kabarettist Maxi Schafroth, hier zu sehen auf dem "Nockherberg", spricht den neuen Pumuckl. Bild: Tobias Hase, dpa (Archiv)

Colosseum Center in Kempten Vorstellungen am 26.10. - 28.10. - 30.10. - 31.10. - 1.11 Jeweils um 13.45 Uhr

Corona-Kinoplex in Kaufbeuren Vorstellungen am 26.10. - 27.10. - 28.10. - 29.10. - 30.10. - 31.10. - 1.11 Jeweils um 13.45 und 16.30 Uhr (außer am Donnerstag, 26.10.)

Cineplex in Memmingen Vorstellungen am 29.10. - 1.11 Jeweils 14 Uhr - am 1.11 zusätzlich um 10.30 Uhr

Filmburg in Sonthofen Vorstellungen am 26.10. - 28.10. - 30.10. - 1.11 Beginn jeweils um 15 Uhr

Alpenfilmtheater in Füssen Vorstellungen am 28.10. - 29.10. Beginn 13 Uhr

Park Theater in Lindau Vorstellungen am 28.10. (17.15 Uhr) - 29.10. (15 Uhr) - 1.11 (16 Uhr)

Lichtspielhaus Sohler in Wangen Vorstellungen am 28.10. - 29.10. - 1.11 Jeweils beginn um 14.15 Uhr

RTL+ und RTL Noch 2023 sollen die ersten Folgen im Fernsehen und Stream zu sehen sein. Wann genau, ist noch nicht klar.



Das ist von der neuen Pumuckel-Serie bislang bekannt

Zu Beginn des Kinderfilmfests im Juni in München feierte die TV-Serie "Neue Geschichten von Pumuckl" Premiere. Und die ersten Kritiken sind durchaus vielversprechend. Nach mehr als 30 Jahren kehrt der Kult-Kobold mit den roten Haaren in 13 neuen Folgen zurück ins Fernsehen. Diesmal treibt er seinen Schabernack mit Meister Eders Neffen, Florian Eder (Florian Brückner), der die alte Schreinerwerkstatt seines Onkels übernimmt.

Blieb am Leimtopf hängen und musste (und wollte) künftig bei Meister Eder bleiben: Der Pumuckl. Ein Screenshot zeigt Pumuckl in der Folge "Spuk in der Werkstatt". Bild: Ellis Kaut - Barbara von Johnson, dpa (Archiv)

Wer ist eigentlich der Pumuckl?

Pumuckl ist wohl eine der beliebtesten und bekanntesten Kinder-Figuren überhaupt in Deutschland. 1962 erfunden von Ellis Kaut folgten Kinderbücher, Hörspiele und die 52 Folgen lange Kult-Fernsehserie "Meister Eder und sein Pumuckl" mit Gustl Bayrhammer. Dabei avanciert der freche Kobold sogar zum Bier-Liebhaber.

Vorsicht: Pumuckl nicht Pumuckel

Wer nun frenetisch nach den Sendeterminen der neuen Serie sucht, muss achtgeben. Der "Kobold mit dem Roten Haar" wird gerne mal falsch geschrieben. Er heißt Pumuckl - nicht Pumuckel.