Der Allgäuer ist überdurchschnittlich zufrieden - und hat Sorge vor zu vielen Touristen

Die Menschen in der Region sind alles in allem zufrieden mit ihrem Leben. Was ihnen aber zunehmend aufs Gemüt drückt, ist der Tourismus. Das zeigt eine Studie.

11.10.2022 | Stand: 18:35 Uhr

Die gute Nachricht vorneweg: Die Allgäuer fühlen sich in ihrer Heimat sauwohl. Das ist das etwas salopp formulierte Ergebnis einer Studie der Hochschule Kempten in Zusammenarbeit mit der Universität Passau. Untersucht haben die Wissenschaftler zwar vorrangig, welchen Einfluss der Tourismus in der Region auf die Lebensqualität im Allgäu hat.

Doch bemerkenswert ist dabei zunächst, wie gut es den Allgäuern grundsätzlich geht: Von den insgesamt 2200 befragten Einheimischen gaben 49 Prozent an, alles in allem zufrieden mit ihrem Leben zu sein. Also ein klares „basst scho“, wie es bei der Vorstellung der Studie mehrfach hieß. 28 Prozent sind sogar sehr zufrieden. Damit liegen die Allgäuer über dem schwäbischen und auch dem bayerischen Durchschnitt. Die Unterschiede innerhalb der Region sind jedoch gering.

Tourismus im Allgäu: Die Einwohner wissen um die Wirtschaftlichkeit

Doch welchen Einfluss hat nun der Tourismus in der Region auf die hier lebenden Menschen? Professor Alfred Bauer, Leiter der Studie, fasste es in seinem Vortrag im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Allgäuer Tourismusgespräche“ an der Hochschule in Kempten so zusammen: „Die Einwohner hier wissen, was der Tourismus ihnen bringt.“ Positiven Einfluss habe dieser vor allem auf die Vielfalt an kulturellen Angeboten, auf die Freizeitinfrastruktur sowie auf die Beschäftigungsmöglichkeiten. Und dann ist da noch die wirtschaftliche Komponente: 78 Prozent der Befragten stimmten der Aussage zu: „Das Allgäu braucht den Tourismus – viele Leute leben davon.“

Doch es ist nicht alles rosig in der Beziehung zwischen Einheimischen und Touristen. Die Schattenseiten sind da, und Corona habe die Probleme des Tourismus in der Region noch deutlicher aufgezeigt als sie ohnehin schon vorher bekannt waren, sagt Petra Genster, stellvertretende Tourismusdirektorin von Oberstdorf. Sie nahm wie Bauer und drei weitere Gäste an einer Diskussionsrunde zur Studie teil.

Es ist viel los am Hopfensee - und das nahezu im ganzen Jahr. Touristen wie Einheimische suchen den See im Ostallgäu auf. Das macht ihn zum Hotspot. Bild: Ralf Lienert (Archivbild)

Einer der negativen Aspekte ist, dass sich die Akzeptanz für den Tourismus in der Region im Vergleich zur gleichen Studie aus dem Jahr 2019 verschlechtert hat. Durch den Tourismus gestört fühlen sich heute 18 Prozent der befragten Einheimischen. Noch vor drei Jahren waren es lediglich acht Prozent.

Hier gibt es regionale Unterschiede: In den Tourismus-Hochburgen Oberallgäu und Ostallgäu hat sich die Situation am deutlichsten verschärft. Generell belastet die Menschen die Suche nach Parkplätzen, der Straßenverkehr, der Andrang bei Freizeitaktivitäten in der Natur und die Suche nach bezahlbarem Wohnraum. Begrüßen würden Einheimische daher Maßnahmen, die für das richtige Verhalten in der Natur sensibilisieren. Ebenso solle der Öffentliche Nahverkehr für die Anreise gefördert werden.

Angelika Soyer: "Overtourism" haben wir im Allgäu nicht

In diesem Zusammenhang immer wieder von „Overtourism“ zu sprechen, also einem massenhaften Ansturm von Touristen an bestimmen Orten, findet Angelika Soyer jedoch falsch. Die Vorsitzende des Vereins Mir Allgäuer erklärt, dass es nur an wenigen Orten im Allgäu einen Übertourismus geben würde. Den Einheimischen müsse zudem klar sein, sagt Bernhard Joachim (Geschäftsführer Allgäu GmbH), dass sie Teil des ganzen Problems sind.

Sebastian Gries, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Ostallgäu, betont in der Diskussion, wie hoch die Lebensqualität im Allgäu sei. Auch der Tourismus habe daran Anteil und dürfe nicht länger als eine Branche betrachtet werden, die nur Probleme macht. Trotz all der Diskrepanz sagt das Gros der Allgäuer: „Es ist gut so, wie es ist – wir brauchen nicht mehr und nicht weniger Tourismus.“ Kurz: es basst scho.

