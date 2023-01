Bin ich Syrer oder Allgäuer?

Deutschland will die Einbürgerung erleichtern. Was bedeutet das für Ausländer im Allgäu? Qusay Al Saho aus Syrien erzählt, wie er deutsch geworden ist.

21.01.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Geboren werden, fertig. So sind die meisten Menschen in Deutschland deutsch geworden. Bei Qusay Al Saho war es komplizierter. Mehrere Jahre in Deutschland leben, deutsch lernen, eine Ausbildung machen, 255 Euro bezahlen und folgende Dokumente beim Ausländeramt abgeben: einen Lebenslauf, ein Lichtbild, seine Geburtsurkunde, einen Nachweis über seine bisherige Staatsangehörigkeit, einen Nachweis über sein Einkommen, seine Schulzeugnisse aus Deutschland, seinen aktuellen Arbeitsvertrag, seinen Mietvertrag, eine Bestätigung der Rentenversicherung, eine Bestätigung der Krankenkasse und natürlich den Einbürgerungsantrag selbst.

Danach ist auch Qusay Al Saho am 24. Oktober 2022 Deutscher geworden. Also offizieller deutscher Staatsbürger. „Als Deutscher gefühlt habe ich mich eigentlich schon davor“, sagt er.

Neues Gesetz soll Einbürgerung erleichtern

Deutschland will die Einbürgerung künftig erleichtern. Was bedeutet das für Ausländer, die im Allgäu leben? Statt in der Regel nach acht, sollen sie sich künftig schon nach fünf Jahren einbürgern lassen können. Menschen über 67 brauchen keinen schriftlichen Sprachtest mehr und es soll leichter sein, die Staatsangehörigkeit des Herkunftslandes zu behalten und somit eine doppelte Staatsbürgerschaft anzunehmen. So zumindest der Plan der Regierung.

Bis zur Einbürgerung ist es ein langer Weg

Vor sieben Jahren und drei Monaten kam Qusay Al Saho aus Syrien nach Deutschland. „Ich habe kein Asyl bekommen, sondern nur subsidiären Schutz“, sagt der heute 26-jährige Oberallgäuer. Das bedeutet, er musste alle zwei Jahre nach Berlin fahren, um seine Aufenthaltserlaubnis verlängern zu lassen und war nie sicher, ob er dauerhaft bleiben kann. Unter anderem deshalb hat er sich dazu entschlossen, einen deutschen Pass zu beantragen. Eher die Ausnahme als die Regel. Von 84.026 Ausländern, die 2021 im Allgäu lebten, haben sich laut dem Bayerischen Landesamt für Statistik gerade mal 780 einbürgern lassen.

„Wenn ich mich als Deutscher fühle, wieso soll ich dann nicht auch die Staatsbürgerschaft haben?“, findet Al Saho. Er sieht eine Menge Vorteile: „Es wird alles viel leichter“. Zum Beispiel eine Hochzeit. Er will im Juni heiraten. Mit deutscher Staatsbürgerschaft ist das einfach. Ohne – möglich, aber komplizierter. „Später werden auch meine Kinder bessere Chancen haben“, fügt er hinzuund: „Als Ausländer darf man bei der Bundestagswahl nicht wählen.“

Wählen, Reisefreiheit, Arbeitsplatzsuche – die Gründe wieso Menschen sich einbürgern lassen sind vielfältig

Wählen ist laut dem Lindauer Landratsamt ein häufig genannter Grund, sich einbürgern zu lassen. Aber genauso vielfältig, wie die neueingebürgerten Menschen sind – allein in Lindau kamen sie im Jahr 2022 aus 44 verschiedenen Ländern – genauso vielfältig sind auch deren Beweggründe. Reisefreiheit, leichter einen Arbeitsplatz zu finden und die Möglichkeit, in Österreich und der Schweiz zu arbeiten, werden ebenfalls oft genannt.

Und was hat sich für Qusay Al Saho durch die Einbürgerung geändert? Er zögert und sagt dann lachend: „Ich bin immer noch der Gleiche.“