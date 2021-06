Die Neumayr Hütte liegt auf 1202 Metern am Fuße des Grüntens bei Rettenberg. Alexandra Bernegger und Matthias Schwarz betreiben die Hütte seit Dezember 2019. Wie sie dazu kamen, erfahren Sie im Artikel. Wandern auch Sie auf eine der in der AZ Plus-Hüttenserie vorgestellten Hütten, machen Sie beim Fotowettbewerb mit und gewinnen Sie mit etwas Glück ein tolles Wanderpaket. Alle Infos zur Teilnahme am Gewinnspiel finden Sie im Artikel.