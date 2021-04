Newsblog: Findet die Querdenker-Demo am 17.4.21 Kempten statt?

Am Samstag, 17.4.21, ist eine Corona-Demo der "Querdenker" Allgäu in Kempten geplant. Die Stadt hat sie verboten. Findet die Demo statt? Die News.

13.04.2021 | Stand: 20:13 Uhr

Sogenannte "Querdenker" planen am Samstag, 17.4.21, eine Demo in Kempten. Die Stadt hat sie allerdings verboten. Findet die Demo statt? Wer sind die Sprecher? Was sagen die Gerichte? Der Überblick.

Update 13.4.21: "Kempten gegen rechts" ruft zum Protest gegen die geplante "Querdenker"-Demo auf

„Schluss mit Aluhut und brauner Brut – ,Querdenken‘ aus Kempten fegen!“ Unter dem Motto ruft die Initiative „Kempten gegen Rechts“ zum Protest gegen die geplante Großdemo der sogenannten "Querdenker" in Kempten am Samstag, 17. April, auf. „Kempten gegen rechts“ will den „extrem gefährlichen Aussagen“ der Querdenker entgegentreten, heißt es. Bisher wurde die Veranstaltung laut Rechtsamt im Rathaus nicht mit Teilnehmerzahl und Veranstaltungsort angemeldet. Es gebe nur eine Vorankündigung; aber noch sei ja offen, ob die Querdenker tatsächlich vor Gericht gehen und wie das ausgeht.

Update, 12.4.21: Stadt Kempten hat "Querdenker"-Demo am 17.4.21 verboten

Die Stadt Kempten hat die Querdenker-Demo am 17.4.21 verboten. Es gebe in Kempten keine passende Örtlichkeit, um bei einer Veranstaltung dieser Größenordnung, mit bis zu 8000 Teilnehmern, den Infektionsschutz gewährleisten zu können, hieß es.

In den einschlägigen Kanälen der sogenannten "Querdenker", etwa im anonymen Kurznachrichtendienst Telegram, wird nun für ein Klageverfahren Geld gesammelt. Dort hieß es am Montag auch, man wolle die Stadt gegebenenfalls auch ohne genehmigte Kundgebung "fluten". "Spaziergänge" seien schließlich weiter erlaubt, hieß es in Postings.

Update, 11. April 2021: Offenbar Busreisen zur Demo in Kempten in Planung

In sozialen Netzwerken ist bereits von geplanten Busreisen nach Kempten die Rede. Anfang April hatten im Allgäu privat organisierte Busfahrten zu einer Demonstration in Stuttgart die Behörden auf den Plan gerufen. „Derzeit dürfen ausschließlich Linienbusse verkehren. Wenn sich mehrere Personen aus unterschiedlichen Haushalten in einem privat gemieteten Bus befinden, wäre dies ein klarer Verstoß gegen die Kontaktbeschränkungen“, warnte damals Regierungsdirektor Ralf Kinkel vom Landratsamt Ostallgäu. Könne ein vorsätzlicher Verstoß nachgewiesen werden, drohe ein Bußgeld von bis 25.000 Euro pro Person.

Querdenker-Demo am Samstag, 17. April 2021, in Kempten: Was ist bekannt?

Am Samstag, 17.4.2021, planen sogenannte "Querdenker" in Kempten eine Demonstration unter dem Motto "1 Jahr Freiheitsbewegung". Beginn der Veranstaltung soll um 13.30 Uhr sein, ein Aufzug bereits um 12 Uhr starten.

Was sind "Querdenker"?

Die "Querdenker"-Bewegung, die gegen staatliche Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie mobil macht, hatte ihre Keimzelle in Stuttgart.

Mittlerweile hat sich daraus eine bundesweit aktive Protestbewegung entwickelt.

Schon seit Monaten haben Verfassungsschützer ein scharfes Auge auf die Gruppe, weil sich immer wieder Rechtsextremisten und sogenannte Reichsbürger unter die Demonstranten mischten. Spätestens seit dem Aufruf zum "Sturm auf den Reichstag" und die Besetzung der Treppe vor dem Parlament ist die Politik höchst alarmiert.

Anhänger von "Querdenken" und Ableger der Bewegung demonstrierten in den vergangenen Monaten in vielen Städten gegen Beschränkungen in der Corona-Krise

Wichtigster Akteur der "Querdenker" ist der Unternehmer Michael Ballweg, der nach Recherchen verschiedener Medien die Bewegung zu einem gut laufenden Geschäftsmodell entwickelt hat.

Findet die Querdenker-Demo am 17.4.21 in Kempten statt?

Aktueller Stand ist, dass die Demo in Kempten bei der Stadt angemeldet ist. Am Montag, 12. April, wurde dann bekannt, dass die Stadt die Kundgebung untersagt hat.

Querdenker-Demo in Kempten: Wer sind die Sprecher?

Bei Telegram wird für die Veranstaltung am 17.4.21 mit folgenden Sprechern geworben:

Michael Ballweg

Ralf Ludwig

Berns Bayerlein

Hans-Christian Prestien

schrzvyce

Nana Lifestyler

Warum sorgte eine Querdenker-Demo in Kempten schon einmal bundesweit für Schlagzeilen?

Im November 2020 demonstrierten in Kempten rund 800 Menschen im Rahmen einer Querdenker-Demo gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Als Redner trat damals der Homöopath Rolf Kron auf. Der sagte unter dem Applaus der Zuschauer, es sei ihm egal, ob die Besucher nach der Veranstaltung ihre Ehepartner verprügelten oder Kinderpornos konsumierten. Wichtig sei, dass diese die "Querdenker"-Bewegung unterstützten.

Der verbale Ausfall wurde in Medien als Zeichen für die zunehmende Radikalisierung der "Querdenker"-Bewegung gewertet, unter anderem in der reichweitenstarke ZDF "Heute Show" am 9. April.

Warum sind die "Querdenker"-Demos umstritten?

Das Recht, sich zu versammeln und zu demonstrieren, ist in Deutschland ein Grundrecht. Bei "Querdenker"-Demos kam es in den vergangenen Monaten allerdings immer wieder zu Verstößen gegen Recht und geltende Regelungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie, die täglich hunderte Todesopfer fordert. So verstießen Teilnehmer der Kundgebungen regelmäßig gegen die Maskenpflicht und gegen die Abstandsregeln, die die weitere Verbreitung des Corona-Virus eindämmen sollen. In mehreren Fällen wurden auch Journalisten bei Demos attackert und tätlich angegriffen.

Ist die "Querdenker"-Bewegung gefährlich?

Richtig ist, dass es bei Demonstrationen der sogenannten "Querdenker" zuletzt mehrfach zu gewalttätigen Übergriffen kam, unter anderem auf Journalisten. Ein Teil der Querdenker-Szene wird nun vom Bayerischen Verfassungsschutz beobachtet. Das bestätigte kürzlich Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. Im Blick seien Einzelpersonen und Zusammenschlüsse, die laut Herrmann zu gewaltsamen Aktionen gegen staatliche Einrichtungen aufrufen oder sich daran beteiligen. Dazu zählen auch Aktionen gegen Politiker auf kommunaler Ebene, also auf Bürgermeister oder Gemeinderäte.