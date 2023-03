Nicht auf "Corona-Niveau" bleiben: Bildungsexperte warnt vor Entwertung der Abiturnoten

Nach der Corona-Pandemie dürften Abitur und Abschlussprüfungen nicht dauerhaft auf einem leichteren Niveau bleiben, warnen Experten. Der Corona-Newsblog.

12.03.2023 | Stand: 13:41 Uhr

Sonntag, 12. März, 13.30 Uhr: Bildungsexperte warnt vor Entwertung der Abiturnoten

Der Leiter des ifo Zentrums für Bildungsökonomik, Ludger Wößmann, hat vor einer Entwertung von Abiturnoten gewarnt. Er sagte der "Bild am Sonntag": "Wir müssen dringend zurück zur früheren Benotung und zum vorherigen Leistungsanspruch, sonst geht die wichtige Signalwirkung der Abiturnoten verloren." Nach der Corona-Pandemie dürften Abitur und Abschlussprüfungen nicht dauerhaft auf einem leichteren Niveau bleiben.

Die bildungspolitische Sprecherin der FDP im Bundestag, Ria Schröder, kritisierte unterschiedliche Anforderungen in den Bundesländern: "Deutschland leistet sich 16 verschiedene Schulsysteme, Lehrpläne und Prüfungsordnungen. Dabei kann kein einheitliches Abitur herauskommen", sagte Schröder der Zeitung. "Wir brauchen mehr Qualität durch Vergleichbarkeit in der Bildung."

Samstag. 11. März, 7 Uhr: Aktuelle Inzidenzen im Allgäu

In den Landkreisen Lindau, Ober- und Unterallgäu sowie der kreisfreien Stadt Kempten bleiben die Coronazahlen unter dem Schwellenwert von 50. Memmingen liegt weiterhin knapp über dem Wert. Anstiege der Fallzahlen gibt es jedoch in Kaufbeuren und dem Ostallgäu. Mehr dazu hier.

Freitag, 10. März, 11.05 Uhr: Neue Corona-Variante EG.1 breitet sich aus: Was ist bekannt?

Verschwindet Corona nie mehr? Der Omikron-Subtyp XBB.1.5 dominiert das Infektionsgeschehen, derweil breitet sich eine Untervariante aus. Wie gefährlich sie ist.

Freitag, 10. März, 8 Uhr: Alle Allgäuer Kreise und Städte unter Inzindenz von 50 - mit einer Ausnahme

Die Inzidenz in allen Allgäuer Landkreisen und kreisfreien Städten liegt am Freitag unter der 50er-Marke - eine Ausnahme gibt es allerdings, die knapp über 50 liegt. Die aktuellen Corona-Zahlen in der Region finden Sie tagesaktuell hier.

Donnerstag, 9. März, 17.35 Uhr: Corona-Quarantäne: OVG verhandelt über Streit um Lohn-Entschädigung

Im Streit um Lohn-Entschädigungszahlungen in der Corona-Pandemie zwischen dem Land NRW und der Fleischindustrie verhandelt das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht am Freitag (10.15 und 13.00 Uhr) zwei Musterverfahren. Die Behörden hatten in der ersten Phase der Pandemie im Frühjahr 2020 viele Beschäftigte in die Quarantäne geschickt. Laut Infektionsschutzgesetz stehen den betroffenen Unternehmen, in der Regel damalige Subunternehmen der Schlachtbetriebe Tönnies (Rheda-Wiedenbrück) und Westfleisch (Münster), Entschädigungszahlungen für den bezahlten Lohn zu.

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hatte den Landschaftsverband Westfalen-Lippe in der Corona-Pandemie allerdings angewiesen, Anträge auf Entschädigung nach Infektionen von Beschäftigen abzuweisen. Der Minister hatte den Unternehmen vorgeworfen, für den Ausbruch der Pandemie mit verantwortlich zu sein.

Daraufhin sind bei den Verwaltungsgerichten in Münster und Minden mehr als 7000 Klagen eingegangen und erste Urteile gesprochen worden.

Donnerstag, 9. März, 15.30 Uhr: Bürger können bestimmte Corona-Bußgelder zurückfordern

Nach der Niederlage der Staatsregierung vor dem Bundesverwaltungsgericht Ende 2022 können Bürgerinnen und Bürger ganz bestimmte unberechtigt verhängte Corona-Bußgelder nun zurückfordern. Um welche Fälle es sich handelt, lesen Sie hier.

Donnerstag, 9. März, 15 Uhr: Die aktuellen Inzidenzwerte im Allgäu

Im gesamten Allgäu sind die Inzidenzwerte weiter gesunken. Hier der Überblick.

Mittwoch, 8. März, 19.20 Uhr: Wie gefährlich sind die vielen unerkannten Corona-Fälle?

In Bayern sind alle landesrechtlichen Corona-Regeln gefallen. Ob das vertretbar ist und welche Möglichkeiten es jetzt noch gibt, das Virus im Auge zu behalten.

Mittwoch, 8. März, 17.50 Uhr: Wegen Corona: Bö gewinnt vorzeitig Biathlon-Gesamtweltcup

Corona hat im Kampf um den Biathlon-Gesamtweltcup zu einer vorzeitigen Entscheidung geführt. Obwohl der mit dem Virus infizierte norwegische Superstar Johannes Thingnes Bö beim Weltcup in Schweden im Einzel fehlt, hat der fünfmalige Oberhof-Weltmeister seinen vierten Gewinn der Großen Kristallkugel bereits sicher.

Denn auch sein einziger Rivale, sein Teamkollege Sturla Holm Laegreid, startet nach seiner Corona-Infektion am Donnerstag beim Einzel in Östersund nicht. Weil danach nur noch vier Einzelrennen zu absolvieren sind, kann Bö nicht mehr eingeholt werden. Der 29-Jährige hat 399 Punkte Vorsprung, es werden aber nur noch 360 Zähler vergeben. Bö hat zudem bereits die Kleinen Kristallkugeln im Sprint und der Verfolgung gewonnen.

Der 16-malige Saisonsieger Bö will wie Laegreid und sein ebenfalls infizierter Bruder Tarjei am Sonntag im Massenstart wieder dabei sein. Beim Saisonfinale in Oslo in der kommenden Woche stehen drei Einzelrennen auf dem Programm. Der fünfmalige Olympiasieger Bö (29) gewann von 2019 bis 2021 dreimal in Serie den Gesamtweltcup.

Mittwoch, 8. März, 10.40 Uhr: Biathlon-Weltmeister Samuelsson mit Corona infiziert

Corona ist bei den Biathleten kurz vor dem Saisonende wieder ein Thema. Einige Topstars haben sich infiziert. Kurz vor Ende der Biathlon-Saison hat es den nächsten Top-Athleten mit Corona erwischt. Vor dem am Donnerstag beginnenden Heim-Weltcup in Östersund wurde Schwedens Massenstart-Weltmeister Sebastian Samuelsson positiv auf das Coronavirus getestet. "Ich habe sehr wenig Symptome und hoffe, noch in Östersund antreten zu können. Aber dafür muss ich erst mal ganz gesund werden", teilte der 25-Jährige auf Instagram mit. Er hatte leichte Erkältungssymptome, ein anschließender Test fiel dann positiv aus.

Samuelsson hofft nun, wenigstens am Sonntag beim abschließenden Massenstart dabei zu sein. Das trifft auch auf Norwegens Superstar Johannes Thingnes Bö, seinen Bruder Tarjei sowie ihren Teamkollegen Sturla Holm Laegreid zu. Das Trio hatte sich in der Vorwoche beim Weltcup in Nove Mesto ebenso infiziert wie Frankreichs Weltcup-Gesamtsieger Quentin Fillon Maillet und der Ukrainer Dmytro Pidrutschnji.

Die Bö-Brüder hatten in Tschechien zwei Doppelsiege gefeiert, am Samstag in der Verfolgung trotz eines positiven Tests. Dass sie danach gemeinsam mit den anderen Athleten im Flugzeug fliegen wollten, hatte nach den Rennen am Sonntag für Kritik gesorgt. "Das ist nicht richtig", sagte Benedikt Doll dem norwegischen Sender NRK. "Sie können andere anstecken. Wenn ich krank gewesen wäre, wäre ich mit dem Auto gefahren." Auch Samuelsson, zu dem Zeitpunkt noch nicht positiv, sah es so: "Wenn sie Symptome haben und krank sind, dann ist es nicht so cool, dass sie in dieses Flugzeug steigen." Die Norweger reagierten auf die Kritik und buchten die Bös auf einen anderen Flug nach Norwegen.

Mittwoch, 8. März, 10.30 Uhr: Die aktuellen Inzidenzwerte im Allgäu

Fast in allen Allgäuer Landkreisen und kreisfreien Städten sind die Inzidenzwerte am Mittwoch gesunken. Hier unsere Übersicht.

