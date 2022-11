Nikolausläufe in Immenstadt und Erkheim abgesagt - Die Gründe sind unterschiedlich

Sowohl der Nikolauslauf 2022 in Immenstadt, als auch der Nikolauslauf in Erkheim sind abgesagt. Bis zum Jahresende verbleibt noch ein Lauf-Event im Allgäu.

Findet der Nikolauslauf 2022 in Immenstadt im Allgäu statt? Darüber rätselten zuletzt viele Läufer in der Region. Grund: In manchen Online-Portalen wird der Lauf auf den 4. Dezember 2022 datiert und es entsteht der Eindruck, dass er über die Strecken von 5 bzw. 10 Kilometer gestartet wird. Doch das ist nicht der Fall. Aus organisatorischen Gründen hat Veranstalter LG Immenstadt 93 das Rennen abgesagt. Konkret geht es darum, dass in dem in den vergangenen Jahren ohnehin dezimierten Organisatorenteam Helfer fehlen, wie unsere Redaktion auf Nachfrage erfuhr.

Somit entfällt der beliebte Oberallgäuer Winter-Lauf nach 2020 und 2021 (wegen der Corona-Pandemie) ein weiteres Mal. "Ob es eine erneute Auflage 2023 geben soll, wird im Frühjahr entschieden", sagt Rainer Kaun, Vorsitzende vom ASV Martinszell, und zugleich Mitglied bei LG Immenstadt. Er hofft darauf, dass der Nikolauslauf dann wieder zum festen Programmpunkt im Allgäuer Laufkalender gehört.

Nikolauslauf in Erkheim pausiert 2022, soll aber im nächsten Jahr wieder stattfinden

Abgesagt wurde auch der traditionelle Nikolauslauf in Erkheim im Landkreis Unterallgäu. "Die Ungewissheit wegen der Corona-Pandemie hat bei uns bereits im Sommer zu dieser Entscheidung geführt. Damals stiegen die Zahlen gerade wieder. Für uns war klar, dass wir den Lauf nur dann machen wollen, wenn er auch mit sozialen Kontakten möglich ist, also unter anderem mit Siegerehrung und gemeinsamem Austausch nach dem Lauf. Ob das geht, war zum damaligen Zeitpunkt nicht klar", sagte eine Sprecherin der Leichtathletik-Abteilung des TV Erkheim. 2023 soll der Nikoauslauf in Erkheim wieder statt finden. Traditionell geht es dabei über die Strecke von 6250 Metern, teils wurden dabei tatsächlich auch schon Läufer im Nikolauskostüm gesichtet.

Durch die Absage der beiden Nikolausläufe richtet sich der Fokus der Ausdauersportszene auf den letzten verbleibenden und traditionell ohnehin größten Dezember-Lauf im Allgäu: Die Rede ist vom Silvesterlauf 2022 in Kempten, der von Laufsport Saukel organisiert wird. Alle Infos zu Strecken, Anmeldung und Startzeiten lesen Sie hier.

