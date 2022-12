Noch immer hängt Laub an den Bäumen im Allgäu - Warum ist das so?

Weihnachten steht vor der Tür und trotzdem tragen viele Bäume im Allgäu noch Blätter. Warum das so ist und was der Winter damit zu tun hat.

08.12.2022 | Stand: 03:31 Uhr

Es gibt einige alte Bauernregeln über Laub: "Hält der Baum die Blätter lang, macht ein später Winter bang", "hängt das Laub bis November hinein, wird der Winter lange sein", oder "wenn’s Laub nicht vor Martini fällt, kommt eine große Winterkält."

Doch November und vor allem Martini sind längst vorbei und trotzdem sind noch braune Blätter an zahlreichen Bäumen zu sehen. Woran liegt das? Und hat das wirklich Auswirkungen auf den Winter?

Warum werfen die Bäume ihre Blätter nicht ab?

"Dass jetzt noch Laub an den Bäumen hängt, ist eigentlich nichts Außergewöhnliches", sagt Josef Rauner, Baummanager der Stadt Kempten. Das sei aufgrund der warmen Herbstmonate schon in den letzten Jahren so gewesen. Der Laubfall hänge von der Bodentemperatur ab: "Wenn der Boden gefriert, können die Bäume kein Wasser mehr daraus ziehen, um ihre Blätter damit zu versorgen. Deswegen fallen sie herunter."

Bei gewissen Temperaturen und mehreren Sonnenstunden jedoch sei ein Baum effizient, solange es eben möglich ist. Da das Allgäu einen relativ warmen Herbst hinter sich hat, haben manche Bäume ihre Blätter also noch nicht abgeworfen.

Wenn die Erde zu kalt wird, werfen die Bäume ihre Blätter ab. Viele Bäume im Allgäu tragen aber jetzt noch Laub. Bild: Matthias Becker (Archivbild)

Manche - nicht alle. Vor allem an Buchen und Eichen hielten sich Blätter besonders lange, erklärt Rauner. Eschen, Birken oder Linden trügen dagegen im Normalfall zum jetzigen Zeitpunkt kein Laub mehr. Trotzdem sei auch beispielsweise eine Buche jetzt schon "im Winterschlaf". Es sei normal, dass sie noch Blätter trägt - unter Umständen sogar bis ins Frühjahr hinein.

Wind, Hagel und Regen helfen dem Laubfall nach

"Wenn ich jetzt einen Baum schütteln würde, würde die Hälfte vom Laub herunterfallen", sagt Rauner. Mit Wind, Regen oder Hagel verhalte es sich ähnlich. Die Krafteinwirkung sorge dafür, dass die Blätter abfallen. "Ansonsten hat das Wetter weniger damit zu tun - eher die Temperaturen." Normalerweise sei es sogar so, dass wenig Regen dazu führe, dass die Blätter herunterfallen, da Bäume sie so nicht mehr ausreichend mit Wasser versorgen können.

Laubfall und der Winter

Wann das Laub zu Boden fällt, hat also keine Auswirkungen auf die Länge oder die Intensität des Winters. Es ist eher andersherum. Je später es kalt wird, desto später fallen die Blätter. Eine Bauernregel stimmt also: "Hält der Baum die Blätter lang, macht ein später Winter bang." Deswegen dauert der Winter jedoch nicht länger. Im Gegenteil: Laut Baummanager Rauner kommen im Frühjahr die Blätter genauso früher, wie sie im Herbst später einen Abgang machen. Das liege am warmen Klima.

