Allgäuer Maxi Schafroth hält wieder die Fastenrede auf dem Nockherberg

Der Termin für das politische Derblecken am Nockherberg steht fest - und auch wer hinter dem Rednerpult austeilt: Es ist wieder der Allgäuer Maxi Schafroth.

07.12.2023 | Stand: 08:42 Uhr

Auch 2024 findet am Nockherberg in München wieder der traditionelle Starkbieranstich inklusive Politiker-Derblecken statt. Das gab die Brauerei Paulaner bekannt. Auch der Termin steht fest: Am Mittwoch, 28. Februar, geht es los. Ein wichtiger Programmpunkt ist traditionell die Fastenrede - und die hält 2024 erneut ein Allgäuer: Kabarettist Maxi Schafroth.

Schafroth - der seit kurzem seine Stimme dem Pumuckl in der Neuauflage der Kult-Serie leiht - sprach zum ersten Mal 2019 am Nockherberg. Genau den richtigen Ton habe er beim Derblecken getroffen, hieß es von allen Seiten. Der Kabarettist aus dem Unterallgäuer Dörflein Stephansried schien der neue Starprediger zu werden. Doch die zweite Auflage im Frühjahr 2020 ließ das Corona-Virus platzen, 2021 durfte Schafroth aus dem selben Grund nur vor leerem Saal sticheln.

Maximilian Schafroth hielt schon mehrfach beim Starkbieranstich auf dem Nockherberg die Fastenpredigt. Bild: Sven Hoppe, dpa (Archibild)

Zwei Absagen, einmal digital: Schafroth am Nockherberg mit bewegter Vergangenheit in nur vier Jahren

2022 kam dann der Ukraine-Krieg dazwischen: Der lasse eine fröhliches Abwatschen der Politiker und Politikerinnen nicht zu, meinte die Paulanerbrauerei. Schafroth selbst wäre gern aufgetreten, allein schon um ein Zeichen für Meinungsfreiheit zu setzen. „Die Absage hat mich eine Weile umgetrieben“, verriet er damals.

Seitdem war er bereits drei Mal am Podium und las den Politikern des Landes die Leviten. 2023 erntete der Kabarettist aus dem Unterallgäu für seine Fastenrede Standing Ovations. Nun kehrt Schafroth also zurück an den Nockherberg.

Der Starkbier-Anstich am Nockherberg 2024: Was ist noch geboten?

Auch für das Singspiel vertrauen die Veranstalter auf bekannte Gesichter. Erneut zeichnen Stefan Betz und Richard Oehmann für Buch und Regie des Singspiels verantwortlich.

Die wichtigsten Infos zum Nockherberg: