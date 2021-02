Nordische Ski-WM 2021 in Oberstdorf: Nordische Kombinierer holen Silber - Mixed-Springen am Abend

Die Nordischen Kombinierer um Vinzenz Geiger holen Silber im Team. Am Abend ist Mixed-Teamspringen von der Normalschanze. Die News der Allgäuer Zeitung.

28.02.2021 | Stand: 16:23 Uhr

Die Nordische Ski-WM 2021 in Oberstdorf im Allgäu läuft vom 23. Februar bis 7. März. Alle aktuelle News, Ergebnisse und Fotos zur Ski-WM finden Sie hier im Newsblog.

Wann ist Langlauf , wann Skispringen ? Hier der Zeitplan der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf .

Den aktuellen Medaillenspiegel der Ski-WM finden Sie hier.

TV-Sender und Termine: So sehen Sie die Nordische Ski-WM 2021 live im Free-TV und als Livestream.

28. Februar, 15.45 Uhr: Nordische Kombinierer holen Silber für Deutschland

Die Nordischen Kombinierer haben am Sonntag im Langlaufstadion im Ried Silber geholt. Beim Skispingen landeten sie auf Platz 2 und konnten ihre Position am Nachmittag im Langlaufstadion verteidigen. Auf Platz 1 landete Norwegen und auf Platz 3 Österreich.

28. Februar, 15.15 Uhr: Nordische Kombinierer liefern spannendes Rennen - zweite Silbermedaille für Deutschland

Nachdem die Hoffnung auf die Medaillen für das Team Nordischen Kombinierer kurz passé war, hat Fabian Riessle den Rückstand wieder aufgeholt. Eric Frenzel zieht im Langlaufstadion auf Platz 2.

28. Februar, 13.45 Uhr: Norweger bauen Machtposition beim Teamsprint der Langläufer aus

Die Norweger bauen im Teamsprint der Langläufer ihre Pole-Position im Medaillenspiegel aus. Mit einer Zeit von 15:01.74 Minuten kommen die Norweger als Erste ins Ziel. Auf Platz zwei landen die Langläufer aus Finnland, Platz drei belegt die russische Mannschaft. Die deutschen Langläufer sind bereits im Halbfinale ausgeschieden.

Bilderstrecke

Nordische Ski-WM 2021 in Oberstdorf: Teamsprint der Langläufer am Sonntag, 28.2.2021

Am Sonntag, 28. Februar, fand der Teamsprint der Männer und Frauen im Langlauf-Stadion im Ried statt. Die deutschen Männer schieden nach der Qualifikation aus, die Frauen schafften es im Finale auf Platz neun. Februar, fand der Teamsprint der Männer und Frauen im Langlauf-Stadion im Ried statt. Die deutschen Männer schieden nach der Qualifikation aus, die Frauen schafften es im Finale auf Platz neun. Bild: BENEDIKT SIEGERT Am Sonntag, 28. Februar, fand der Teamsprint der Männer und Frauen im Langlauf-Stadion im Ried statt. Die deutschen Männer schieden nach der Qualifikation aus, die Frauen schafften es im Finale auf Platz neun. Bild: BENEDIKT SIEGERT 4 von 15 Am Sonntag, 28. Februar, fand der Teamsprint der Männer und Frauen im Langlauf-Stadion im Ried statt. Die deutschen Männer schieden nach der Qualifikation aus, die Frauen schafften es im Finale auf Platz neun. Bild: Mathias Wild Am Sonntag, 28. Februar, fand der Teamsprint der Männer und Frauen im Langlauf-Stadion im Ried statt. Die deutschen Männer schieden nach der Qualifikation aus, die Frauen schafften es im Finale auf Platz neun. Bild: Mathias Wild 5 von 15 Am Sonntag, 28. Februar, fand der Teamsprint der Männer und Frauen im Langlauf-Stadion im Ried statt. Die deutschen Männer schieden nach der Qualifikation aus, die Frauen schafften es im Finale auf Platz neun. Bild: Mathias Wild Am Sonntag, 28. Februar, fand der Teamsprint der Männer und Frauen im Langlauf-Stadion im Ried statt. Die deutschen Männer schieden nach der Qualifikation aus, die Frauen schafften es im Finale auf Platz neun. Bild: Mathias Wild 6 von 15 Am Sonntag, 28. Februar, fand der Teamsprint der Männer und Frauen im Langlauf-Stadion im Ried statt. Die deutschen Männer schieden nach der Qualifikation aus, die Frauen schafften es im Finale auf Platz neun. Bild: Mathias Wild Am Sonntag, 28. Februar, fand der Teamsprint der Männer und Frauen im Langlauf-Stadion im Ried statt. Die deutschen Männer schieden nach der Qualifikation aus, die Frauen schafften es im Finale auf Platz neun. Bild: Mathias Wild 7 von 15 Am Sonntag, 28. Februar, fand der Teamsprint der Männer und Frauen im Langlauf-Stadion im Ried statt. Die deutschen Männer schieden nach der Qualifikation aus, die Frauen schafften es im Finale auf Platz neun. Bild: BENEDIKT SIEGERT Am Sonntag, 28. Februar, fand der Teamsprint der Männer und Frauen im Langlauf-Stadion im Ried statt. Die deutschen Männer schieden nach der Qualifikation aus, die Frauen schafften es im Finale auf Platz neun. Bild: BENEDIKT SIEGERT 8 von 15 Am Sonntag, 28. Februar, fand der Teamsprint der Männer und Frauen im Langlauf-Stadion im Ried statt. Die deutschen Männer schieden nach der Qualifikation aus, die Frauen schafften es im Finale auf Platz neun. Bild: Mathias Wild Am Sonntag, 28. Februar, fand der Teamsprint der Männer und Frauen im Langlauf-Stadion im Ried statt. Die deutschen Männer schieden nach der Qualifikation aus, die Frauen schafften es im Finale auf Platz neun. Bild: Mathias Wild 9 von 15 Am Sonntag, 28. Februar, fand der Teamsprint der Männer und Frauen im Langlauf-Stadion im Ried statt. Die deutschen Männer schieden nach der Qualifikation aus, die Frauen schafften es im Finale auf Platz neun. Bild: Ralf Lienert Am Sonntag, 28. Februar, fand der Teamsprint der Männer und Frauen im Langlauf-Stadion im Ried statt. Die deutschen Männer schieden nach der Qualifikation aus, die Frauen schafften es im Finale auf Platz neun. Bild: Ralf Lienert 10 von 15 Am Sonntag, 28. Februar, fand der Teamsprint der Männer und Frauen im Langlauf-Stadion im Ried statt. Die deutschen Männer schieden nach der Qualifikation aus, die Frauen schafften es im Finale auf Platz neun. Bild: Mathias Wild Am Sonntag, 28. Februar, fand der Teamsprint der Männer und Frauen im Langlauf-Stadion im Ried statt. Die deutschen Männer schieden nach der Qualifikation aus, die Frauen schafften es im Finale auf Platz neun. Bild: Mathias Wild 11 von 15 Am Sonntag, 28. Februar, fand der Teamsprint der Männer und Frauen im Langlauf-Stadion im Ried statt. Die deutschen Männer schieden nach der Qualifikation aus, die Frauen schafften es im Finale auf Platz neun. Bild: Mathias Wild Am Sonntag, 28. Februar, fand der Teamsprint der Männer und Frauen im Langlauf-Stadion im Ried statt. Die deutschen Männer schieden nach der Qualifikation aus, die Frauen schafften es im Finale auf Platz neun. Bild: Mathias Wild 12 von 15 Am Sonntag, 28. Februar, fand der Teamsprint der Männer und Frauen im Langlauf-Stadion im Ried statt. Die deutschen Männer schieden nach der Qualifikation aus, die Frauen schafften es im Finale auf Platz neun. Bild: Mathias Wild Am Sonntag, 28. Februar, fand der Teamsprint der Männer und Frauen im Langlauf-Stadion im Ried statt. Die deutschen Männer schieden nach der Qualifikation aus, die Frauen schafften es im Finale auf Platz neun. Bild: Mathias Wild 13 von 15 Am Sonntag, 28. Februar, fand der Teamsprint der Männer und Frauen im Langlauf-Stadion im Ried statt. Die deutschen Männer schieden nach der Qualifikation aus, die Frauen schafften es im Finale auf Platz neun. Bild: BENEDIKT SIEGERT Am Sonntag, 28. Februar, fand der Teamsprint der Männer und Frauen im Langlauf-Stadion im Ried statt. Die deutschen Männer schieden nach der Qualifikation aus, die Frauen schafften es im Finale auf Platz neun. Bild: BENEDIKT SIEGERT 14 von 15 Am Sonntag, 28. Februar, fand der Teamsprint der Männer und Frauen im Langlauf-Stadion im Ried statt. Die deutschen Männer schieden nach der Qualifikation aus, die Frauen schafften es im Finale auf Platz neun. Bild: Ralf Lienert Am Sonntag, 28. Februar, fand der Teamsprint der Männer und Frauen im Langlauf-Stadion im Ried statt. Die deutschen Männer schieden nach der Qualifikation aus, die Frauen schafften es im Finale auf Platz neun. Bild: Ralf Lienert 15 von 15 Am Sonntag, 28. Februar, fand der Teamsprint der Männer und Frauen im Langlauf-Stadion im Ried statt. Die deutschen Männer schieden nach der Qualifikation aus, die Frauen schafften es im Finale auf Platz neun. Bild: BENEDIKT SIEGERT Am Sonntag, 28. Februar, fand der Teamsprint der Männer und Frauen im Langlauf-Stadion im Ried statt. Die deutschen Männer schieden nach der Qualifikation aus, die Frauen schafften es im Finale auf Platz neun. Bild: BENEDIKT SIEGERT 1 von 15 28.02.21, Deutschland, Oberstdorf, FIS Nordische Ski Weltmeisterschaften 2021 CC Teamsprint Finals Damen F, Langlauf, Cross Country, freie Technik SWE - SWEDEN World Champion 2019 DAHLQVIST Maja Sundling Jonna SWE werden Weltmeister Foto: Allgäuer Zeitungsverlag/BENEDIKT SIEGERT Bild: BENEDIKT SIEGERT 28.02.21, Deutschland, Oberstdorf, FIS Nordische Ski Weltmeisterschaften 2021 CC Teamsprint Finals Damen F, Langlauf, Cross Country, freie Technik SWE - SWEDEN World Champion 2019 DAHLQVIST Maja Sundling Jonna SWE werden Weltmeister Foto: Allgäuer Zeitungsverlag/BENEDIKT SIEGERT Bild: BENEDIKT SIEGERT

28. Februar, 13.30 Uhr: Schweden sichert sich den Weltmeistertitel im Teamsprint der Frauen

Die schwedischen Langläuferinnen haben sich bei der Ski-WM im Teamsprint den Weltmeistertitel gesichert. Mit einer Zeit von 16:27.94 Mintuten kamen sie im Ziel an. Auf Platz zwei landete die Mannschaft aus der Schweiz, auf Platz drei folgen die Slowenierinnen. Die deutschen Sprinterinnen kamen vor Frankreich als Neunte im Ziel an.

28. Februar, 13.05 Uhr: Deutsche Langläuferinnen beim Teamsprint im WM-Finale - Männer raus

Die beiden Skilangläuferinnen Victoria Carl und Sofie Krehl haben im Teamsprint bei der Heim-WM das Finale erreicht. Die beiden 25-Jährigen belegten in ihrem Halbfinale am Sonntag den vierten Platz hinter Slowenien, den USA sowie der Schweiz und qualifizierten sich damit direkt für den Endlauf der besten zehn Mannschaften. Zu den Favoritinnen zählen sie dort aber nicht. Die deutschen Männer schieden dagegen schon im Halbfinale aus und hatten dabei auch Pech. Janosch Brugger, der im Duett mit Sebastian Eisenlauer lief, verlor im Halbfinale einen Ski.

28. Februar, 11 Uhr: Top-Sprung von Eric Frenzel - deutsche Kombinierer aktuell auf Platz 2

Mit einem Top-Sprung sorgt der Kombinierer Eric Frenzel für eine gute Position der Deutschen im Langlaufen. Nach dem Skispringen liegt das österreichische Team aktuell mit 527,8 Punkten auf Platz eins. Dahinter ist das deutsche Team mit 508,8 Punkten. Damit gehen die Deutschen das Rennen mit 25 Sekunden Rückstand zu den Österreichern an. Auf Platz drei landet Japan mit 505,5 Punkten. Um 15 Uhr geht es bei der Nordischen Kombination weiter.

28. Februar, 7.30 Uhr: Große Goldchance für Kombinierer - Skisprung-Team im Mixed gefordert

Bei der Nordischen Ski-Weltmeisterschaft gibt es zum Abschluss der ersten Wettkampfwoche am Sonntag gleich zwei deutsche Chancen auf Medaillen. Im Teamwettbewerb der Nordischen Kombination ist das Quartett von Bundestrainer Hermann Weinbuch am Sonntag (10.00 Uhr und 15.00 Uhr/ARD und Eurosport) Mitfavorit. Im Einzel hatte Eric Frenzel am Freitag den vierten Platz belegt. Härtester Rivale ist Norwegen um Dominator Jarl Magnus Riiber, der gleich zum Auftakt den WM-Titel im Einzel gewann. Im Skispringen steht auf der Normalschanze (17.00 Uhr/ARD und Eurosport) das Mixed mit jeweils zwei Frauen und zwei Männern auf dem Programm.

27. Februar, 20.50 Uhr: Die Fotos des Tages von Samstag, 27. Februar

Der Oberstdorfer Karl Geiger holt bei der Heim-WM Silber im Springen von der Normalschanze. Beim Skiathlon haben die Deutschen Probleme, weil ihre Ski falsch gewachst sind. Die Nordischen Kombiniererinnen starten zum ersten Mal bei einer Nordischen Ski-WM. Die Highlights des Tages in unserer Bildergalerie.

Bilderstrecke

Nordische Ski-WM 2021 in Oberstdorf: Die Fotos von Samstag, 27. Februar

Am Samstag war einiges los bei der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf: Nordische Kombination der Frauen, Skiathlon und Skispringen der Männer von der Normalschanze. Am Abend wurden den Siegern die ersten Medaillen und Preise verliehen. Am Abend wurden den Siegern die ersten Medaillen und Preise verliehen. Bild: Benedikt Siegert 3 von 20 Am Samstag war einiges los bei der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf: Nordische Kombination der Frauen, Skiathlon und Skispringen der Männer von der Normalschanze. Am Abend wurden den Siegern die ersten Medaillen und Preise verliehen. Bild: Benedikt Siegert Am Samstag war einiges los bei der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf: Nordische Kombination der Frauen, Skiathlon und Skispringen der Männer von der Normalschanze. Am Abend wurden den Siegern die ersten Medaillen und Preise verliehen. Bild: Benedikt Siegert 4 von 20 Am Samstag war einiges los bei der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf: Nordische Kombination der Frauen, Skiathlon und Skispringen der Männer von der Normalschanze. Am Abend wurden den Siegern die ersten Medaillen und Preise verliehen. Bild: Benedikt Siegert Am Samstag war einiges los bei der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf: Nordische Kombination der Frauen, Skiathlon und Skispringen der Männer von der Normalschanze. Am Abend wurden den Siegern die ersten Medaillen und Preise verliehen. Bild: Benedikt Siegert 5 von 20 Am Samstag war einiges los bei der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf: Nordische Kombination der Frauen, Skiathlon und Skispringen der Männer von der Normalschanze. Am Abend wurden den Siegern die ersten Medaillen und Preise verliehen. Bild: Ralf Lienert Am Samstag war einiges los bei der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf: Nordische Kombination der Frauen, Skiathlon und Skispringen der Männer von der Normalschanze. Am Abend wurden den Siegern die ersten Medaillen und Preise verliehen. Bild: Ralf Lienert 6 von 20 Am Samstag war einiges los bei der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf: Nordische Kombination der Frauen, Skiathlon und Skispringen der Männer von der Normalschanze. Am Abend wurden den Siegern die ersten Medaillen und Preise verliehen. Bild: Mathias Wild Am Samstag war einiges los bei der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf: Nordische Kombination der Frauen, Skiathlon und Skispringen der Männer von der Normalschanze. Am Abend wurden den Siegern die ersten Medaillen und Preise verliehen. Bild: Mathias Wild 7 von 20 Am Samstag war einiges los bei der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf: Nordische Kombination der Frauen, Skiathlon und Skispringen der Männer von der Normalschanze. Am Abend wurden den Siegern die ersten Medaillen und Preise verliehen. Bild: Mathias Wild Am Samstag war einiges los bei der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf: Nordische Kombination der Frauen, Skiathlon und Skispringen der Männer von der Normalschanze. Am Abend wurden den Siegern die ersten Medaillen und Preise verliehen. Bild: Mathias Wild 8 von 20 Am Samstag war einiges los bei der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf: Nordische Kombination der Frauen, Skiathlon und Skispringen der Männer von der Normalschanze. Am Abend wurden den Siegern die ersten Medaillen und Preise verliehen. Bild: Mathias Wild Am Samstag war einiges los bei der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf: Nordische Kombination der Frauen, Skiathlon und Skispringen der Männer von der Normalschanze. Am Abend wurden den Siegern die ersten Medaillen und Preise verliehen. Bild: Mathias Wild 9 von 20 Am Samstag war einiges los bei der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf: Nordische Kombination der Frauen, Skiathlon und Skispringen der Männer von der Normalschanze. Am Abend wurden den Siegern die ersten Medaillen und Preise verliehen. Bild: Mathias Wild Am Samstag war einiges los bei der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf: Nordische Kombination der Frauen, Skiathlon und Skispringen der Männer von der Normalschanze. Am Abend wurden den Siegern die ersten Medaillen und Preise verliehen. Bild: Mathias Wild 10 von 20 Am Samstag war einiges los bei der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf: Nordische Kombination der Frauen, Skiathlon und Skispringen der Männer von der Normalschanze. Am Abend wurden den Siegern die ersten Medaillen und Preise verliehen. Bild: Ralf Lienert Am Samstag war einiges los bei der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf: Nordische Kombination der Frauen, Skiathlon und Skispringen der Männer von der Normalschanze. Am Abend wurden den Siegern die ersten Medaillen und Preise verliehen. Bild: Ralf Lienert 11 von 20 Am Samstag war einiges los bei der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf: Nordische Kombination der Frauen, Skiathlon und Skispringen der Männer von der Normalschanze. Am Abend wurden den Siegern die ersten Medaillen und Preise verliehen. Bild: Benedikt Siegert Am Samstag war einiges los bei der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf: Nordische Kombination der Frauen, Skiathlon und Skispringen der Männer von der Normalschanze. Am Abend wurden den Siegern die ersten Medaillen und Preise verliehen. Bild: Benedikt Siegert 12 von 20 Am Samstag war einiges los bei der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf: Nordische Kombination der Frauen, Skiathlon und Skispringen der Männer von der Normalschanze. Am Abend wurden den Siegern die ersten Medaillen und Preise verliehen. Bild: Ralf Lienert Am Samstag war einiges los bei der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf: Nordische Kombination der Frauen, Skiathlon und Skispringen der Männer von der Normalschanze. Am Abend wurden den Siegern die ersten Medaillen und Preise verliehen. Bild: Ralf Lienert 13 von 20 Am Samstag war einiges los bei der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf: Nordische Kombination der Frauen, Skiathlon und Skispringen der Männer von der Normalschanze. Am Abend wurden den Siegern die ersten Medaillen und Preise verliehen. Bild: Mathias Wild Am Samstag war einiges los bei der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf: Nordische Kombination der Frauen, Skiathlon und Skispringen der Männer von der Normalschanze. Am Abend wurden den Siegern die ersten Medaillen und Preise verliehen. Bild: Mathias Wild 14 von 20 Am Samstag war einiges los bei der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf: Nordische Kombination der Frauen, Skiathlon und Skispringen der Männer von der Normalschanze. Am Abend wurden den Siegern die ersten Medaillen und Preise verliehen. Bild: Benedikt Siegert Am Samstag war einiges los bei der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf: Nordische Kombination der Frauen, Skiathlon und Skispringen der Männer von der Normalschanze. Am Abend wurden den Siegern die ersten Medaillen und Preise verliehen. Bild: Benedikt Siegert 15 von 20 Am Samstag war einiges los bei der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf: Nordische Kombination der Frauen, Skiathlon und Skispringen der Männer von der Normalschanze. Am Abend wurden den Siegern die ersten Medaillen und Preise verliehen. Bild: Ralf Lienert Am Samstag war einiges los bei der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf: Nordische Kombination der Frauen, Skiathlon und Skispringen der Männer von der Normalschanze. Am Abend wurden den Siegern die ersten Medaillen und Preise verliehen. Bild: Ralf Lienert 16 von 20 Am Samstag war einiges los bei der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf: Nordische Kombination der Frauen, Skiathlon und Skispringen der Männer von der Normalschanze. Am Abend wurden den Siegern die ersten Medaillen und Preise verliehen. Bild: Ralf Lienert Am Samstag war einiges los bei der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf: Nordische Kombination der Frauen, Skiathlon und Skispringen der Männer von der Normalschanze. Am Abend wurden den Siegern die ersten Medaillen und Preise verliehen. Bild: Ralf Lienert 17 von 20 Am Samstag war einiges los bei der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf: Nordische Kombination der Frauen, Skiathlon und Skispringen der Männer von der Normalschanze. Am Abend wurden den Siegern die ersten Medaillen und Preise verliehen. Bild: Ralf Lienert Am Samstag war einiges los bei der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf: Nordische Kombination der Frauen, Skiathlon und Skispringen der Männer von der Normalschanze. Am Abend wurden den Siegern die ersten Medaillen und Preise verliehen. Bild: Ralf Lienert 18 von 20 Am Samstag war einiges los bei der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf: Nordische Kombination der Frauen, Skiathlon und Skispringen der Männer von der Normalschanze. Am Abend wurden den Siegern die ersten Medaillen und Preise verliehen. Bild: Ralf Lienert Am Samstag war einiges los bei der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf: Nordische Kombination der Frauen, Skiathlon und Skispringen der Männer von der Normalschanze. Am Abend wurden den Siegern die ersten Medaillen und Preise verliehen. Bild: Ralf Lienert 19 von 20 Am Samstag war einiges los bei der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf: Nordische Kombination der Frauen, Skiathlon und Skispringen der Männer von der Normalschanze. Am Abend wurden den Siegern die ersten Medaillen und Preise verliehen. Bild: Ralf Lienert Am Samstag war einiges los bei der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf: Nordische Kombination der Frauen, Skiathlon und Skispringen der Männer von der Normalschanze. Am Abend wurden den Siegern die ersten Medaillen und Preise verliehen. Bild: Ralf Lienert 20 von 20 Am Samstag war einiges los bei der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf: Nordische Kombination der Frauen, Skiathlon und Skispringen der Männer von der Normalschanze. Am Abend wurden den Siegern die ersten Medaillen und Preise verliehen. Bild: Ralf Lienert Am Samstag war einiges los bei der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf: Nordische Kombination der Frauen, Skiathlon und Skispringen der Männer von der Normalschanze. Am Abend wurden den Siegern die ersten Medaillen und Preise verliehen. Bild: Ralf Lienert 1 von 20 27.02.21, Deutschland, Oberstdorf, FIS Nordische Ski Weltmeisterschaften 2021 CC Skiathlon Damen, Langlauf, Cross country, Women 7.5km Classic + 7.5km Free Skiathlon Weltmeisterin JOHAUG Therese NOR Foto: Allgäuer Zeitungsverlag/Benedikt Siegert Bild: Benedikt Siegert 27.02.21, Deutschland, Oberstdorf, FIS Nordische Ski Weltmeisterschaften 2021 CC Skiathlon Damen, Langlauf, Cross country, Women 7.5km Classic + 7.5km Free Skiathlon Weltmeisterin JOHAUG Therese NOR Foto: Allgäuer Zeitungsverlag/Benedikt Siegert Bild: Benedikt Siegert

27. Februar, 19.22 Uhr: Geiger, Eisenbichler, Althaus und Rupprecht bei Mixed-Springen dabei

Der Deutsche Skiverband hat Markus Eisenbichler trotz seiner eher schwachen Vorstellung im WM-Einzel von der Normalschanze für den Mixed-Teamwettbewerb nominiert. Bundestrainer Stefan Horngacher benannte den Dreifach-Weltmeister von Seefeld, Oberstdorf-Silber-Gewinner Geiger, Katharina Althaus und Anna Rupprecht für die Mannschaft. Das Team geht am Sonntag ab 17.00 Uhr (ARD und Eurosport) als Titelverteidiger in den Wettkampf. Topfavoriten sind die Adler des Deutschen Skiverbands in diesem Jahr aber nicht.

27. Februar, 18.20 Uhr: Karl Geiger mit der ersten Medaille für Deutschland

Nur der Pole Piotr Zyla war besser: Karl Geiger holt sich beim Springen von der Normalschanze die Silbermedaille. Im zweiten Durchgang sprang der Oberstdorfer von Platz 4 auf den 2. Rang vor. Geigers Weiten am Schattenberg: 103,5 und 102 Meter. Der Slowene Anze Lanisek landete auf Platz 3. "Wir sind alle überglücklich, der Karl ist super gesprungen", freute sich Bundestrainer Stefan Horngacher. "Jetzt genieß' ich's" jubelte Karl Geiger im ersten Interview nach dem Sprung. Die Silbermedaille habe er nicht kommen sehen.

Bilderstrecke

Nordische Ski-WM 2021 in Oberstdorf: Fotos vom Skispringen mit Silber von Karl Geiger am 27.2.2021

Beim Skispringen holte Karl Geiger bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf 2021 am Samstag von der Normalschanze die erste Medaille für Deutschland. Der Allgäuer sprang auf seiner Heim-Schanze zu Silber. Weltmeister wurde der Polte Piotr Zyla. Bild: Ralf Lienert Beim Skispringen holte Karl Geiger bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf 2021 am Samstag von der Normalschanze die erste Medaille für Deutschland. Der Allgäuer sprang auf seiner Heim-Schanze zu Silber. Weltmeister wurde der Polte Piotr Zyla. Die Fotos vom Springen in unserer Galerie. Bild: Ralf Lienert 3 von 17 Beim Skispringen holte Karl Geiger bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf 2021 am Samstag von der Normalschanze die erste Medaille für Deutschland. Der Allgäuer sprang auf seiner Heim-Schanze zu Silber. Weltmeister wurde der Polte Piotr Zyla. Die Fotos vom Springen in unserer Galerie. Bild: Ralf Lienert Beim Skispringen holte Karl Geiger bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf 2021 am Samstag von der Normalschanze die erste Medaille für Deutschland. Der Allgäuer sprang auf seiner Heim-Schanze zu Silber. Weltmeister wurde der Polte Piotr Zyla. Die Fotos vom Springen in unserer Galerie. Bild: Ralf Lienert 4 von 17 Beim Skispringen holte Karl Geiger bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf 2021 am Samstag von der Normalschanze die erste Medaille für Deutschland. Der Allgäuer sprang auf seiner Heim-Schanze zu Silber. Weltmeister wurde der Polte Piotr Zyla. Die Fotos vom Springen in unserer Galerie. Bild: Benedikt Siegert Beim Skispringen holte Karl Geiger bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf 2021 am Samstag von der Normalschanze die erste Medaille für Deutschland. Der Allgäuer sprang auf seiner Heim-Schanze zu Silber. Weltmeister wurde der Polte Piotr Zyla. Die Fotos vom Springen in unserer Galerie. Bild: Benedikt Siegert 5 von 17 Beim Skispringen holte Karl Geiger bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf 2021 am Samstag von der Normalschanze die erste Medaille für Deutschland. Der Allgäuer sprang auf seiner Heim-Schanze zu Silber. Weltmeister wurde der Polte Piotr Zyla. Die Fotos vom Springen in unserer Galerie. Bild: Benedikt Siegert Beim Skispringen holte Karl Geiger bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf 2021 am Samstag von der Normalschanze die erste Medaille für Deutschland. Der Allgäuer sprang auf seiner Heim-Schanze zu Silber. Weltmeister wurde der Polte Piotr Zyla. Die Fotos vom Springen in unserer Galerie. Bild: Benedikt Siegert 6 von 17 Beim Skispringen holte Karl Geiger bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf 2021 am Samstag von der Normalschanze die erste Medaille für Deutschland. Der Allgäuer sprang auf seiner Heim-Schanze zu Silber. Weltmeister wurde der Polte Piotr Zyla. Die Fotos vom Springen in unserer Galerie. Bild: Benedikt Siegert Beim Skispringen holte Karl Geiger bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf 2021 am Samstag von der Normalschanze die erste Medaille für Deutschland. Der Allgäuer sprang auf seiner Heim-Schanze zu Silber. Weltmeister wurde der Polte Piotr Zyla. Die Fotos vom Springen in unserer Galerie. Bild: Benedikt Siegert 7 von 17 Beim Skispringen holte Karl Geiger bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf 2021 am Samstag von der Normalschanze die erste Medaille für Deutschland. Der Allgäuer sprang auf seiner Heim-Schanze zu Silber. Weltmeister wurde der Polte Piotr Zyla. Die Fotos vom Springen in unserer Galerie. Bild: Benedikt Siegert Beim Skispringen holte Karl Geiger bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf 2021 am Samstag von der Normalschanze die erste Medaille für Deutschland. Der Allgäuer sprang auf seiner Heim-Schanze zu Silber. Weltmeister wurde der Polte Piotr Zyla. Die Fotos vom Springen in unserer Galerie. Bild: Benedikt Siegert 8 von 17 Beim Skispringen holte Karl Geiger bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf 2021 am Samstag von der Normalschanze die erste Medaille für Deutschland. Der Allgäuer sprang auf seiner Heim-Schanze zu Silber. Weltmeister wurde der Polte Piotr Zyla. Die Fotos vom Springen in unserer Galerie. Bild: Mathias Wild Beim Skispringen holte Karl Geiger bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf 2021 am Samstag von der Normalschanze die erste Medaille für Deutschland. Der Allgäuer sprang auf seiner Heim-Schanze zu Silber. Weltmeister wurde der Polte Piotr Zyla. Die Fotos vom Springen in unserer Galerie. Bild: Mathias Wild 9 von 17 Beim Skispringen holte Karl Geiger bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf 2021 am Samstag von der Normalschanze die erste Medaille für Deutschland. Der Allgäuer sprang auf seiner Heim-Schanze zu Silber. Weltmeister wurde der Polte Piotr Zyla. Die Fotos vom Springen in unserer Galerie. Bild: Benedikt Siegert Beim Skispringen holte Karl Geiger bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf 2021 am Samstag von der Normalschanze die erste Medaille für Deutschland. Der Allgäuer sprang auf seiner Heim-Schanze zu Silber. Weltmeister wurde der Polte Piotr Zyla. Die Fotos vom Springen in unserer Galerie. Bild: Benedikt Siegert 10 von 17 Beim Skispringen holte Karl Geiger bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf 2021 am Samstag von der Normalschanze die erste Medaille für Deutschland. Der Allgäuer sprang auf seiner Heim-Schanze zu Silber. Weltmeister wurde der Polte Piotr Zyla. Die Fotos vom Springen in unserer Galerie. Bild: Ralf Lienert Beim Skispringen holte Karl Geiger bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf 2021 am Samstag von der Normalschanze die erste Medaille für Deutschland. Der Allgäuer sprang auf seiner Heim-Schanze zu Silber. Weltmeister wurde der Polte Piotr Zyla. Die Fotos vom Springen in unserer Galerie. Bild: Ralf Lienert 11 von 17 Beim Skispringen holte Karl Geiger bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf 2021 am Samstag von der Normalschanze die erste Medaille für Deutschland. Der Allgäuer sprang auf seiner Heim-Schanze zu Silber. Weltmeister wurde der Polte Piotr Zyla. Die Fotos vom Springen in unserer Galerie. Bild: Ralf Lienert Beim Skispringen holte Karl Geiger bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf 2021 am Samstag von der Normalschanze die erste Medaille für Deutschland. Der Allgäuer sprang auf seiner Heim-Schanze zu Silber. Weltmeister wurde der Polte Piotr Zyla. Die Fotos vom Springen in unserer Galerie. Bild: Ralf Lienert 12 von 17 Beim Skispringen holte Karl Geiger bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf 2021 am Samstag von der Normalschanze die erste Medaille für Deutschland. Der Allgäuer sprang auf seiner Heim-Schanze zu Silber. Weltmeister wurde der Polte Piotr Zyla. Die Fotos vom Springen in unserer Galerie. Bild: Ralf Lienert Beim Skispringen holte Karl Geiger bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf 2021 am Samstag von der Normalschanze die erste Medaille für Deutschland. Der Allgäuer sprang auf seiner Heim-Schanze zu Silber. Weltmeister wurde der Polte Piotr Zyla. Die Fotos vom Springen in unserer Galerie. Bild: Ralf Lienert 13 von 17 Beim Skispringen holte Karl Geiger bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf 2021 am Samstag von der Normalschanze die erste Medaille für Deutschland. Der Allgäuer sprang auf seiner Heim-Schanze zu Silber. Weltmeister wurde der Polte Piotr Zyla. Die Fotos vom Springen in unserer Galerie. Bild: Benedikt Siegert Beim Skispringen holte Karl Geiger bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf 2021 am Samstag von der Normalschanze die erste Medaille für Deutschland. Der Allgäuer sprang auf seiner Heim-Schanze zu Silber. Weltmeister wurde der Polte Piotr Zyla. Die Fotos vom Springen in unserer Galerie. Bild: Benedikt Siegert 14 von 17 Beim Skispringen holte Karl Geiger bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf 2021 am Samstag von der Normalschanze die erste Medaille für Deutschland. Der Allgäuer sprang auf seiner Heim-Schanze zu Silber. Weltmeister wurde der Polte Piotr Zyla. Die Fotos vom Springen in unserer Galerie. Beim Skispringen holte Karl Geiger bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf 2021 am Samstag von der Normalschanze die erste Medaille für Deutschland. Der Allgäuer sprang auf seiner Heim-Schanze zu Silber. Weltmeister wurde der Polte Piotr Zyla. Die Fotos vom Springen in unserer Galerie. 15 von 17 Beim Skispringen holte Karl Geiger bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf 2021 am Samstag von der Normalschanze die erste Medaille für Deutschland. Der Allgäuer sprang auf seiner Heim-Schanze zu Silber. Weltmeister wurde der Polte Piotr Zyla. Die Fotos vom Springen in unserer Galerie. Bild: Mathias Wild Beim Skispringen holte Karl Geiger bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf 2021 am Samstag von der Normalschanze die erste Medaille für Deutschland. Der Allgäuer sprang auf seiner Heim-Schanze zu Silber. Weltmeister wurde der Polte Piotr Zyla. Die Fotos vom Springen in unserer Galerie. Bild: Mathias Wild 16 von 17 Beim Skispringen holte Karl Geiger bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf 2021 am Samstag von der Normalschanze die erste Medaille für Deutschland. Der Allgäuer sprang auf seiner Heim-Schanze zu Silber. Weltmeister wurde der Polte Piotr Zyla. Die Fotos vom Springen in unserer Galerie. Bild: Mathias Wild Beim Skispringen holte Karl Geiger bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf 2021 am Samstag von der Normalschanze die erste Medaille für Deutschland. Der Allgäuer sprang auf seiner Heim-Schanze zu Silber. Weltmeister wurde der Polte Piotr Zyla. Die Fotos vom Springen in unserer Galerie. Bild: Mathias Wild 17 von 17 Beim Skispringen holte Karl Geiger bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf 2021 am Samstag von der Normalschanze die erste Medaille für Deutschland. Der Allgäuer sprang auf seiner Heim-Schanze zu Silber. Weltmeister wurde der Polte Piotr Zyla. Die Fotos vom Springen in unserer Galerie. Bild: Mathias Wild Beim Skispringen holte Karl Geiger bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf 2021 am Samstag von der Normalschanze die erste Medaille für Deutschland. Der Allgäuer sprang auf seiner Heim-Schanze zu Silber. Weltmeister wurde der Polte Piotr Zyla. Die Fotos vom Springen in unserer Galerie. Bild: Mathias Wild 1 von 17 27.02.2021, Deutschland, Oberstdorf, FIS Nordische Ski Weltmeisterschaften 2021, Ski nordisch, Nordische Ski WM 2021, Wintersport, NWM, NWMO SJ Einzelbewerb Herren HS 106, Skispringen, Ski Jumping, Normalschanze, Men Normal Hill Individual GEIGER Karl GER Foto: Allgäuer Zeitungsverlag/Ralf Lienert Bild: Ralf Lienert 27.02.2021, Deutschland, Oberstdorf, FIS Nordische Ski Weltmeisterschaften 2021, Ski nordisch, Nordische Ski WM 2021, Wintersport, NWM, NWMO SJ Einzelbewerb Herren HS 106, Skispringen, Ski Jumping, Normalschanze, Men Normal Hill Individual GEIGER Karl GER Foto: Allgäuer Zeitungsverlag/Ralf Lienert Bild: Ralf Lienert

27. Februar, 17.10 Uhr: Geiger überzeugt im 1. Durchgang , Eisenbichler nicht

Karl Geiger ist mittendrin im Kampf um die Medaillen. In Führung nach dem 1. Durchgang liegt der Pole Piotr Zyla. Dahinter geht es extrem eng zu: Anze Lanisek hat einen Rückstand von drei Punkten. 0,1 Punkte dahinter rangiert Ryoyu Kobayashi auf dem dritten Platz. Auch Karl Geiger ist mit 3,2 Punkten Rückstand und Platz 4 noch dicht dran. Markus Eisenbichler liegt nur auf Platz 14. Stark dagegen Pius Paschke auf Platz 6.

27. Febuar, 16.37 Uhr: Skispringen läuft - mit Karl Geiger und Markus Eisenbichler

Am dritten WM-Wettkampftag dürfen endlich unsere Hoffnungsträger Markus Eisenbichler und Karl Geiger loslegen. Auf der Heimschanze zählen der Weltmeister und der Flug-Weltmeister zum engsten Favoritenkreis, der von Norwegens Halvor Egner Granerud angeführt wird. Aktuell läuft das Springen von der Normalschanze.

27. Februar, 16 Uhr: Drei Norwegerinnen auf dem Treppchen bei der Nordischen Kombination

Gyda Westvold Hansen gewann den ersten Einzelwettbewerb der Kombinierinnen bei einer Nordischen Ski-WM. Die 18-jährige Norwegerin holte sich den Weltmeistertitel nach dem Springen von der Normalschanze und dem 5-Kilometer-Einzelrennen. Auf dem zweiten Platz landete Marie Leinan Lund, Dritte wurde Marte Leinan Lund, die damit den norwegischen Dreifachtriumph komplettierten.

Nach dem Springen lag Westvold Hansen auf dem zweiten Platz, in der Loipe dominierte sie die Konkurrenz und hatte bei ihrem historischen Triumph am Ende 13,8 Sekunden Vorsprung auf Marie Leinan Lund.

Beste deutsche Athletin war Cindy Haasch auf Platz 11. Svenja Würth landete auf Rang 17, 18. wurde Jenny Nowak, Maria Gerboth belegte Platz 19. Für die Nordischen Kombiniererinnen, die zuvor in dieser Wintersport-Saison nur einen Weltcup absolviert hatten, war es der einzige Wettkampf bei der WM in Oberstdorf.

Bilderstrecke

Nordische Ski-WM 2021 Oberstdorf: Nordische Kombination der Frauen am Samstag, 27.2.2021

Am Samstag, 27. Februar fand die Nordische Kombination der Frauen statt. Vormittags sprangen die Kombiniererinnen von der Normalschanze. Auf dem Treppchen landen drei Norwegerinnen. Auf dem Treppchen landen drei Norwegerinnen. Bild: Ralf Lienert Am Samstag, 27. Februar fand die Nordische Kombination der Frauen statt. Vormittags sprangen die Kombiniererinnen von der Normalschanze. Auf dem Treppchen landen drei Norwegerinnen. Bild: Ralf Lienert 4 von 14 Am Samstag, 27. Februar fand die Nordische Kombination der Frauen statt. Vormittags sprangen die Kombiniererinnen von der Normalschanze. Auf dem Treppchen landen drei Norwegerinnen. Bild: Ralf Lienert Am Samstag, 27. Februar fand die Nordische Kombination der Frauen statt. Vormittags sprangen die Kombiniererinnen von der Normalschanze. Auf dem Treppchen landen drei Norwegerinnen. Bild: Ralf Lienert 5 von 14 Am Samstag, 27. Februar fand die Nordische Kombination der Frauen statt. Vormittags sprangen die Kombiniererinnen von der Normalschanze. Auf dem Treppchen landen drei Norwegerinnen. Bild: Ralf Lienert Am Samstag, 27. Februar fand die Nordische Kombination der Frauen statt. Vormittags sprangen die Kombiniererinnen von der Normalschanze. Auf dem Treppchen landen drei Norwegerinnen. Bild: Ralf Lienert 6 von 14 Am Samstag, 27. Februar fand die Nordische Kombination der Frauen statt. Vormittags sprangen die Kombiniererinnen von der Normalschanze. Auf dem Treppchen landen drei Norwegerinnen. Bild: Ralf Lienert Am Samstag, 27. Februar fand die Nordische Kombination der Frauen statt. Vormittags sprangen die Kombiniererinnen von der Normalschanze. Auf dem Treppchen landen drei Norwegerinnen. Bild: Ralf Lienert 7 von 14 Am Samstag, 27. Februar fand die Nordische Kombination der Frauen statt. Vormittags sprangen die Kombiniererinnen von der Normalschanze. Auf dem Treppchen landen drei Norwegerinnen. Bild: Ralf Lienert Am Samstag, 27. Februar fand die Nordische Kombination der Frauen statt. Vormittags sprangen die Kombiniererinnen von der Normalschanze. Auf dem Treppchen landen drei Norwegerinnen. Bild: Ralf Lienert 8 von 14 Am Samstag, 27. Februar fand die Nordische Kombination der Frauen statt. Vormittags sprangen die Kombiniererinnen von der Normalschanze. Auf dem Treppchen landen drei Norwegerinnen. Bild: Mathias Wild Am Samstag, 27. Februar fand die Nordische Kombination der Frauen statt. Vormittags sprangen die Kombiniererinnen von der Normalschanze. Auf dem Treppchen landen drei Norwegerinnen. Bild: Mathias Wild 9 von 14 Am Samstag, 27. Februar fand die Nordische Kombination der Frauen statt. Vormittags sprangen die Kombiniererinnen von der Normalschanze. Auf dem Treppchen landen drei Norwegerinnen. Bild: Ralf Lienert Am Samstag, 27. Februar fand die Nordische Kombination der Frauen statt. Vormittags sprangen die Kombiniererinnen von der Normalschanze. Auf dem Treppchen landen drei Norwegerinnen. Bild: Ralf Lienert 10 von 14 Am Samstag, 27. Februar fand die Nordische Kombination der Frauen statt. Vormittags sprangen die Kombiniererinnen von der Normalschanze. Auf dem Treppchen landen drei Norwegerinnen. Bild: Mathias Wild Am Samstag, 27. Februar fand die Nordische Kombination der Frauen statt. Vormittags sprangen die Kombiniererinnen von der Normalschanze. Auf dem Treppchen landen drei Norwegerinnen. Bild: Mathias Wild 11 von 14 Am Samstag, 27. Februar fand die Nordische Kombination der Frauen statt. Vormittags sprangen die Kombiniererinnen von der Normalschanze. Auf dem Treppchen landen drei Norwegerinnen. Bild: Ralf Lienert Am Samstag, 27. Februar fand die Nordische Kombination der Frauen statt. Vormittags sprangen die Kombiniererinnen von der Normalschanze. Auf dem Treppchen landen drei Norwegerinnen. Bild: Ralf Lienert 12 von 14 Am Samstag, 27. Februar fand die Nordische Kombination der Frauen statt. Vormittags sprangen die Kombiniererinnen von der Normalschanze. Auf dem Treppchen landen drei Norwegerinnen. Bild: Ralf Lienert Am Samstag, 27. Februar fand die Nordische Kombination der Frauen statt. Vormittags sprangen die Kombiniererinnen von der Normalschanze. Auf dem Treppchen landen drei Norwegerinnen. Bild: Ralf Lienert 13 von 14 Am Samstag, 27. Februar fand die Nordische Kombination der Frauen statt. Vormittags sprangen die Kombiniererinnen von der Normalschanze. Auf dem Treppchen landen drei Norwegerinnen. Bild: Ralf Lienert Am Samstag, 27. Februar fand die Nordische Kombination der Frauen statt. Vormittags sprangen die Kombiniererinnen von der Normalschanze. Auf dem Treppchen landen drei Norwegerinnen. Bild: Ralf Lienert 14 von 14 Am Samstag, 27. Februar fand die Nordische Kombination der Frauen statt. Vormittags sprangen die Kombiniererinnen von der Normalschanze. Auf dem Treppchen landen drei Norwegerinnen. Bild: Ralf Lienert Am Samstag, 27. Februar fand die Nordische Kombination der Frauen statt. Vormittags sprangen die Kombiniererinnen von der Normalschanze. Auf dem Treppchen landen drei Norwegerinnen. Bild: Ralf Lienert 1 von 14 22.02.2021, Deutschland, Oberstdorf, FIS Nordische Ski Weltmeisterschaften 2021, Ski nordisch, Nordische Ski WM 2021, Wintersport, NWM - Nordische Kombination Damen - Einzel - LEINAN LUND Mari NOR Foto: Allgäuer Zeitungsverlag/Ralf Lienert Bild: Ralf Lienert 22.02.2021, Deutschland, Oberstdorf, FIS Nordische Ski Weltmeisterschaften 2021, Ski nordisch, Nordische Ski WM 2021, Wintersport, NWM - Nordische Kombination Damen - Einzel - LEINAN LUND Mari NOR Foto: Allgäuer Zeitungsverlag/Ralf Lienert Bild: Ralf Lienert

27. Februar, 14.50 Uhr: Alexander Bolschunov holt beim Skiathlon die erste Medaille für Russland

Beim Skiathlon hat sich der Weltcup-führende Russe Alexander Bolschunov gegen die beiden Norweger Simen Hegstad Krüger, der auf Platz zwei landete, und Hans Christer Holund, dritter Platz, durchgesetzt.

Bilderstrecke

Nordische Ski-WM 2021 Oberstdorf: Skiathlon am Samstag, 27.2.2021

Am Samstag fand im Langlaufstadion im Ried der Skiathlon der Frauen und Männer statt. Bei den Frauen gewann die Norwegerin Therese Johaug. Bei den Männern setzte sich der Weltcup-führende Russe Alexander Bolschunov durch. Bild: Benedikt Siegert 3 von 18 Am Samstag fand im Langlaufstadion im Ried der Skiathlon der Frauen und Männer statt. Bei den Frauen gewann die Norwegerin Therese Johaug. Bei den Männern setzte sich der Weltcup-führende Russe Alexander Bolschunov durch. Bild: Ralf Lienert Am Samstag fand im Langlaufstadion im Ried der Skiathlon der Frauen und Männer statt. Bei den Frauen gewann die Norwegerin Therese Johaug. Bei den Männern setzte sich der Weltcup-führende Russe Alexander Bolschunov durch. Bild: Ralf Lienert 4 von 18 Am Samstag fand im Langlaufstadion im Ried der Skiathlon der Frauen und Männer statt. Bei den Frauen gewann die Norwegerin Therese Johaug. Bei den Männern setzte sich der Weltcup-führende Russe Alexander Bolschunov durch. Bild: Ralf Lienert Am Samstag fand im Langlaufstadion im Ried der Skiathlon der Frauen und Männer statt. Bei den Frauen gewann die Norwegerin Therese Johaug. Bei den Männern setzte sich der Weltcup-führende Russe Alexander Bolschunov durch. Bild: Ralf Lienert 5 von 18 Am Samstag fand im Langlaufstadion im Ried der Skiathlon der Frauen und Männer statt. Bei den Frauen gewann die Norwegerin Therese Johaug. Bei den Männern setzte sich der Weltcup-führende Russe Alexander Bolschunov durch. Bild: Ralf Lienert Am Samstag fand im Langlaufstadion im Ried der Skiathlon der Frauen und Männer statt. Bei den Frauen gewann die Norwegerin Therese Johaug. Bei den Männern setzte sich der Weltcup-führende Russe Alexander Bolschunov durch. Bild: Ralf Lienert 6 von 18 Am Samstag fand im Langlaufstadion im Ried der Skiathlon der Frauen und Männer statt. Bei den Frauen gewann die Norwegerin Therese Johaug. Bei den Männern setzte sich der Weltcup-führende Russe Alexander Bolschunov durch. Bild: Ralf Lienert Am Samstag fand im Langlaufstadion im Ried der Skiathlon der Frauen und Männer statt. Bei den Frauen gewann die Norwegerin Therese Johaug. Bei den Männern setzte sich der Weltcup-führende Russe Alexander Bolschunov durch. Bild: Ralf Lienert 7 von 18 Am Samstag fand im Langlaufstadion im Ried der Skiathlon der Frauen und Männer statt. Bei den Frauen gewann die Norwegerin Therese Johaug. Bei den Männern setzte sich der Weltcup-führende Russe Alexander Bolschunov durch. Bild: Ralf Lienert Am Samstag fand im Langlaufstadion im Ried der Skiathlon der Frauen und Männer statt. Bei den Frauen gewann die Norwegerin Therese Johaug. Bei den Männern setzte sich der Weltcup-führende Russe Alexander Bolschunov durch. Bild: Ralf Lienert 8 von 18 Am Samstag fand im Langlaufstadion im Ried der Skiathlon der Frauen und Männer statt. Bei den Frauen gewann die Norwegerin Therese Johaug. Bei den Männern setzte sich der Weltcup-führende Russe Alexander Bolschunov durch. Bild: Ralf Lienert Am Samstag fand im Langlaufstadion im Ried der Skiathlon der Frauen und Männer statt. Bei den Frauen gewann die Norwegerin Therese Johaug. Bei den Männern setzte sich der Weltcup-führende Russe Alexander Bolschunov durch. Bild: Ralf Lienert 9 von 18 Am Samstag fand im Langlaufstadion im Ried der Skiathlon der Frauen und Männer statt. Bei den Frauen gewann die Norwegerin Therese Johaug. Bei den Männern setzte sich der Weltcup-führende Russe Alexander Bolschunov durch. Bild: Benedikt Siegert Am Samstag fand im Langlaufstadion im Ried der Skiathlon der Frauen und Männer statt. Bei den Frauen gewann die Norwegerin Therese Johaug. Bei den Männern setzte sich der Weltcup-führende Russe Alexander Bolschunov durch. Bild: Benedikt Siegert 10 von 18 Am Samstag fand im Langlaufstadion im Ried der Skiathlon der Frauen und Männer statt. Bei den Frauen gewann die Norwegerin Therese Johaug. Bei den Männern setzte sich der Weltcup-führende Russe Alexander Bolschunov durch. Bild: Benedikt Siegert Am Samstag fand im Langlaufstadion im Ried der Skiathlon der Frauen und Männer statt. Bei den Frauen gewann die Norwegerin Therese Johaug. Bei den Männern setzte sich der Weltcup-führende Russe Alexander Bolschunov durch. Bild: Benedikt Siegert 11 von 18 Am Samstag fand im Langlaufstadion im Ried der Skiathlon der Frauen und Männer statt. Bei den Frauen gewann die Norwegerin Therese Johaug. Bei den Männern setzte sich der Weltcup-führende Russe Alexander Bolschunov durch. Bild: Ralf Lienert Am Samstag fand im Langlaufstadion im Ried der Skiathlon der Frauen und Männer statt. Bei den Frauen gewann die Norwegerin Therese Johaug. Bei den Männern setzte sich der Weltcup-führende Russe Alexander Bolschunov durch. Bild: Ralf Lienert 12 von 18 Am Samstag fand im Langlaufstadion im Ried der Skiathlon der Frauen und Männer statt. Bei den Frauen gewann die Norwegerin Therese Johaug. Bei den Männern setzte sich der Weltcup-führende Russe Alexander Bolschunov durch. Bild: Ralf Lienert Am Samstag fand im Langlaufstadion im Ried der Skiathlon der Frauen und Männer statt. Bei den Frauen gewann die Norwegerin Therese Johaug. Bei den Männern setzte sich der Weltcup-führende Russe Alexander Bolschunov durch. Bild: Ralf Lienert 13 von 18 Am Samstag fand im Langlaufstadion im Ried der Skiathlon der Frauen und Männer statt. Bei den Frauen gewann die Norwegerin Therese Johaug. Bei den Männern setzte sich der Weltcup-führende Russe Alexander Bolschunov durch. Bild: Ralf Lienert Am Samstag fand im Langlaufstadion im Ried der Skiathlon der Frauen und Männer statt. Bei den Frauen gewann die Norwegerin Therese Johaug. Bei den Männern setzte sich der Weltcup-führende Russe Alexander Bolschunov durch. Bild: Ralf Lienert 14 von 18 Am Samstag fand im Langlaufstadion im Ried der Skiathlon der Frauen und Männer statt. Bei den Frauen gewann die Norwegerin Therese Johaug. Bei den Männern setzte sich der Weltcup-führende Russe Alexander Bolschunov durch. Bild: Ralf Lienert Am Samstag fand im Langlaufstadion im Ried der Skiathlon der Frauen und Männer statt. Bei den Frauen gewann die Norwegerin Therese Johaug. Bei den Männern setzte sich der Weltcup-führende Russe Alexander Bolschunov durch. Bild: Ralf Lienert 15 von 18 Am Samstag fand im Langlaufstadion im Ried der Skiathlon der Frauen und Männer statt. Bei den Frauen gewann die Norwegerin Therese Johaug. Bei den Männern setzte sich der Weltcup-führende Russe Alexander Bolschunov durch. Bild: Ralf Lienert Am Samstag fand im Langlaufstadion im Ried der Skiathlon der Frauen und Männer statt. Bei den Frauen gewann die Norwegerin Therese Johaug. Bei den Männern setzte sich der Weltcup-führende Russe Alexander Bolschunov durch. Bild: Ralf Lienert 16 von 18 Am Samstag fand im Langlaufstadion im Ried der Skiathlon der Frauen und Männer statt. Bei den Frauen gewann die Norwegerin Therese Johaug. Bei den Männern setzte sich der Weltcup-führende Russe Alexander Bolschunov durch. Bild: Benedikt Siegert Am Samstag fand im Langlaufstadion im Ried der Skiathlon der Frauen und Männer statt. Bei den Frauen gewann die Norwegerin Therese Johaug. Bei den Männern setzte sich der Weltcup-führende Russe Alexander Bolschunov durch. Bild: Benedikt Siegert 17 von 18 Am Samstag fand im Langlaufstadion im Ried der Skiathlon der Frauen und Männer statt. Bei den Frauen gewann die Norwegerin Therese Johaug. Bei den Männern setzte sich der Weltcup-führende Russe Alexander Bolschunov durch. Bild: Benedikt Siegert Am Samstag fand im Langlaufstadion im Ried der Skiathlon der Frauen und Männer statt. Bei den Frauen gewann die Norwegerin Therese Johaug. Bei den Männern setzte sich der Weltcup-führende Russe Alexander Bolschunov durch. Bild: Benedikt Siegert 18 von 18 Am Samstag fand im Langlaufstadion im Ried der Skiathlon der Frauen und Männer statt. Bei den Frauen gewann die Norwegerin Therese Johaug. Bei den Männern setzte sich der Weltcup-führende Russe Alexander Bolschunov durch. Bild: Benedikt Siegert Am Samstag fand im Langlaufstadion im Ried der Skiathlon der Frauen und Männer statt. Bei den Frauen gewann die Norwegerin Therese Johaug. Bei den Männern setzte sich der Weltcup-führende Russe Alexander Bolschunov durch. Bild: Benedikt Siegert 1 von 18 27.02.2021, Deutschland, Oberstdorf, FIS Nordische Ski Weltmeisterschaften 2021, Ski nordisch, Nordische Ski WM 2021, Wintersport, NWM, NWMO CC Skiathlon Damen, Langlauf, Cross country, Women 7.5km Classic + 7.5km Free Skiathlon Siegerin: JOHAUG Therese NOR Foto: Allgäuer Zeitungsverlag/Ralf Lienert Bild: Ralf Lienert 27.02.2021, Deutschland, Oberstdorf, FIS Nordische Ski Weltmeisterschaften 2021, Ski nordisch, Nordische Ski WM 2021, Wintersport, NWM, NWMO CC Skiathlon Damen, Langlauf, Cross country, Women 7.5km Classic + 7.5km Free Skiathlon Siegerin: JOHAUG Therese NOR Foto: Allgäuer Zeitungsverlag/Ralf Lienert Bild: Ralf Lienert

27. Februar, 13.25 Uhr: An diesen Plätzen in Oberstdorf gilt Maskenpflicht

Während der WM gilt in Oberstdorf an folgenden Plätzen Maskenpflicht und ein Alkoholverbot:

der Bereich Kurpark, Fuggerpark sowie Marktplatz mit Parkplatz Altes Rathaus

die Bereiche Audi-Arena mit Parkplatz, Eissportzentrum mit Parkplatz und Oybele-Halle mit Parkplatz

der Bereich Bahnhofplatz

der Bereich Langlaufstadion Ried mit Parkplätzen

Die Maskenpflicht ist von 22 bis 6 Uhr morgens ausgesetzt. Das Alkoholverbot gilt auch nachts. Die Polizei ist während der Nordischen Ski-WM verstärkt in Oberstdorf präsent und überwacht schwerpunktmäßig die Einhaltung der Corona-Regeln.

27. Februar, 12.30 Uhr: Johaug gewinnt Skiathlon der Frauen und holt neunte Medaille für Norwegen

Die Norwegerin Therese Johaug hat sich beim Skiathlon der Frauen durchgesetzt und ihren Weltmeistertitel verteidigt. Die 32-Jährige holt in dieser WM die dritte Goldmedaille für ihr Land. Den zweiten und dritten Platz besetzen zwei Schwedinnen. Vize-Weltmeisterin ist Frida Karlsson, auf dem dritten Platz landet ihre Teamkollegin Ebba Andersson. Auf Platz vier landet die Österreicherin Teresa Stadlober.

Die Norwegerin Therese Johaug holt am Samstag die dritte Goldmedaille für ihr Land. Bild: Ralf Lienert

27. Februar, 11 Uhr: Würth im Kombi-Springen Dritte - Noch bessere Ausgangslage vergeben

Svenja Würth belegt zur Halbzeit der WM-Premiere der Nordischen Kombiniererinnen den dritten Platz, hat eine noch bessere Ausgangslage aber verpasst. Die Ex-Skispringerin schaffte am Samstag in Oberstdorf einen Sprung auf 101,5 Meter, verpatzte dann aber die Landung. Sie habe «wertvolle Sekunden vergeben», sagte die 27 Jahre alte Würth. Im Fünf-Kilometer-Lauf am Nachmittag startet Würth mit 24 Sekunden Rückstand hinter der Norwegerin Mari Leinan Lund, die 107 Meter sprang. Ihre Landsfrau Gyda Westvold Hansen belegt Rang zwei und hat drei Sekunden Rückstand auf die Führende.

Für die weiteren Athletinnen des Deutschen Skiverbandes (DSV) lief es am Schattenberg nicht so gut. Jenny Nowak belegt zur Halbzeit Rang 17 (1:58 Minuten Rückstand), Cindy Haasch (2:13) und Maria Gerboth (2:36) liegen noch etwas weiter zurück. US-Topfavoritin Tara Geraghty-Moats patzte auf der Schanze und belegt nur Rang 18. Ihr Rückstand von 2:13 Minuten ist auf der Strecke am Nachmittag (15.30 Uhr/ARD und Eurosport) kaum noch aufzuholen.

Die Skispringerinnen Juliane Seyfarth, Katharina Althaus, Theresa Schuster und Carina Vogt feuern am Samstag die Nordischen Kombiniererinnen auf der Schanze an. Bild: Ralf Lienert

27. Februar, 10.35 Uhr: Deutsche Springerinnen kommen im Team nicht an die Konkurrenz heran - das sagt Bundestrainer Bauer

Andreas Bauer, Bundestrainer der deutschen Skispringerinnen, äußert sich im Interview zum Teamwettbewerb am Freitag. Warum Carina Vogt nicht dabei ist.

27. Februar, 10.25 Uhr: Drei positive Corona-Fälle in den Teams der Skispringerinnen

Am Samstag wurden zwei italienische Team-Mitglieder aus dem Damen-Skisprung-Team positiv auf Covid-19 getestet und sofort isoliert. Die Gesundheitsbehörden haben sofort mit der Kontaktnachverfolgung begonnen und eine Kontaktperson 1 identifiziert, die sich ebenfalls in Quarantäne begeben hat. Außerdem wurde auch ein slowenisches Teammitglied (Damen Skisprung) positiv getestet und ebenfalls isoliert. Die Gesundheitsbehörden sind in enger Abstimmung mit dem Organisationskomitee und dem Internationalen Skiverband. Insgesamt wurden 10.000 Tests (PCR- und Antigen-Tests) durchgeführt (Stand: Samstag, 9.19 Uhr).

27. Februar, 9.22 Uhr: Kombi-Kugel für einen Wettkampf: Amerikanerin Geraghty-Moats geehrt

Sie gewann einen einzigen Wettbewerb - und darf sich nun erste Gesamtweltcup-Siegerin in der Nordischen Kombination der Frauen nennen. Tara Geraghty-Moats aus den USA wird an diesem Samstag mit einer Kristallkugel für die beste Kombiniererin des laufenden Winters ausgezeichnet. Dies teilte der Ski-Weltverband Fis am Samstagmorgen mit. Coronabedingt konnte in der Saison nur ein einziger Wettkampf im österreichischen Ramsau am Dachstein stattfinden, alle weiteren geplanten Events mussten abgesagt werden.

In Ramsau hatte im Dezember die 27 Jahre alte Geraghty-Moats vor der Norwegerin Gyda Westvold Hansen und Anju Nakamura aus Japan den Premierensieg eingefahren. Die Ehrung mit der Kristallkugel soll nun am Samstagabend in Oberstdorf erfolgen, direkt im Anschluss an die Siegerehrung für das erste WM-Rennen, das am Samstag (10.00 Uhr und 15.30 Uhr/ARD und Eurosport) ausgetragen wird.

Tara Geraghty Moats aus den USA hat mit nur einem Sieg einen großen Titel geholt. Bild: Georg Hochmuth, dpa

27. Februar, 8.55 Uhr: Keine Videos von WM-Gold: Eisenbichler lebt «im Hier und Jetzt»

Skisprung-Weltmeister Markus Eisenbichler hat darauf verzichtet, sich vor der WM in Oberstdorf noch einmal Bilder oder Videos seiner drei Goldmedaillen von 2019 anzusehen. «Nein, weil das eine komplett andere Schanze ist. Ich bin im Hier und Jetzt, und was vor zwei Jahren war, das war schön, aber das kann ich mir irgendwann in zehn Jahren mal rauskramen und mir anschauen», sagte Eisenbichler nach der Qualifikation, bei der er mit einem Sprung auf 100 Meter 14. wurde. Der 29 Jahre alte Bayer, der in Seefeld 2019 Gold im Einzel, Team und Mixed holte, zählt am Samstag (16.30 Uhr/ARD und Eurosport) zum erweiterten Favoritenkreis.

Durch seine Titel in Tirol sieht sich Eisenbichler weniger unter Zugzwang als andere Athleten. «Ich habe sowieso keinen Stress, den sollen sich die anderen machen. Ich spring einfach dreimal runter und am Schluss werden wir sehen», sagte «Eisei». Neben ihm sind für das deutsche Team am Samstag auch Skiflug-Weltmeister Karl Geiger, Pius Paschke und Constantin Schmid am Start. Titelverteidiger ist der Pole Dawid Kubacki.

Der 29 Jahre alte Markus Eisenbichler der in Seefeld 2019 Gold im Einzel, Team und Mixed holte, zählt am Samstag zum erweiterten Favoritenkreis. Bild: Mathias Wild

27. Februar, 7.45 Uhr: Corona-Wirrwarr, Tränen, Gold: Kramers hochemotionale Skisprung-Tage

Was die 19-jährige Marita Kramer in neun Tagen erlebt hat, passiert anderen Skispringerinnen in einer Karriere nicht. Die Österreicherin hat binnen kurzer Zeit das Gelbe Trikot der Gesamtweltcupführenden wegen unklarer Corona-Testergebnisse verloren und am Donnerstag in Oberstdorf auch WM-Einzelgold, nachdem die Jury ihr als Halbzeitführender den Anlauf verkürzt hatte. «Das ist eine Sauerei, das ist unglaublich, das ist Manipulation», schimpfte Österreichs Ski-Präsident Peter Schröcksnadel in der «Tiroler Tageszeitung».

Am Freitagabend endete die turbulente Woche im Allgäu versöhnlich. Kramer führte Österreich als Schlussspringerin mit einem 104-Meter-Flug zu Team-Gold und revanchierte sich damit für das bittere Einzel, in dem sie von Rang eins auf Rang vier zurückfiel. «Es ist doch immer wieder schön, dass der Sport solche Geschichten schreibt», sagte Bundestrainer Andreas Bauer.

Der verkürzte Anlauf, den die Jury im Einzel-Finale nach Kramers Schanzenrekord veranlasst hatte, bezeichnete Bauer als «mega-unglücklich». Die Österreicherin hatte im Auslauf nach Platz vier Tränen vergossen. Im Teamspringen schlug sie eindrucksvoll zurück. «Ich ziehe den Hut vor ihr», sagte ihr Coach Harald Rodlauer.

Marita Kramer muss bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf mit Enttäuschungen kämpfen. Bild: Barbara Gindl, APA, dpa

26. Februar, 21.55 Uhr: Karl Geiger bei der Qualifikation der Skispringer bester Deutscher

Am Freitagabend qualifizierten sich die Männer beim Skispringen auf der Normalschanze. Auf Platz 1 landete der Norweger Halvor Egner Granerud vor Anze Lanisek aus Slowenien und Stefan Kraft aus Österreich.

Bester Deutscher wurde Karl Geiger auf Platz 11. Markus Eisenbichler landete auf Platz 14, Pius Paschke auf Platz 16 und Constantin Schmid wurde 19.

26. Februar, 21.45 Uhr: Das sind die Highlights von Freitag

Die Deutschen Kombinierer um Johannes Rydzek und Vinzenz Geiger verpassten die Chance auf die erste deutsche Medaille. Auch die Skispringerinnen sprangen im Team nur auf Platz fünf. Die Highlights von Freitag, 26. Februar bei der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf in Bildern.

26. Februar 21.21 Uhr: Das sagen Johannes Rydzek und Vinzenz Geiger zur verpassten Medaillenchance

Kein guter Auftakt für die Kombinierer bei der WM in Oberstdorf. Was Rydzek und Geiger nach dem Wettkampf sagten, lesen Sie hier.

26. Februar, 19.15 Uhr: Skispringerinnen nur auf Rang fünf bei Heim-WM - Österreich siegt

Die deutschen Skispringerinnen haben bei der Heim-WM auch im Teamwettbewerb im Kampf um die Medaillen keine Rolle gespielt. Katharina Althaus, Juliane Seyfarth, Anna Rupprecht und Luisa Görlich belegten am Freitag in Oberstdorf nur den fünften Platz.

Die Goldmedaille holte sich das Quartett aus Österreich vor Slowenien und Norwegen. Deutschland war als Titelverteidiger in den Wettkampf gestartet, kann in dieser Saison aber nicht mit der absoluten Weltspitze mithalten. Am Vortag hatte Lokalmatadorin Althaus als beste Deutsche den zehnten Platz belegt.

{element12}

26. Februar, 18.45 Uhr: Wieso Johannes Rydzek trotz Platz 28 zufrieden ist

Er hat in der Nordischen Kombination alles erlebt - glanzvolle Siege und bittere Niederlagen. Gemessen am reinen Ergebnis ist der 28. Platz heute im Einzelwettbewerb der Kombinierer in Oberstdorf ein enttäuschendes Ergebnis für Johannes Rydzek. Hier verrät er exklusiv, weshalb er dennoch glücklich ist und wie er die Freude an seinem Sport wiedergefunden hat.

26. Februar, 16.30 Uhr: Kombinierer Frenzel wird im Einzel Vierter - WM-Titel an Riiber

Die Nordischen Kombinierer haben die ersehnte Einzelmedaille zum Auftakt der Heim-WM in Oberstdorf verpasst. Beim Sieg von Norwegens Titelverteidiger Jarl Magnus Riiber kam Mitfavorit Eric Frenzel nicht über Rang vier hinaus. Das deutsche Duo Frenzel und Fabian Rießle musste beim Zehn-Kilometer-Lauf am vorletzten Anstieg abreißen lassen und konnte die Lücke zum Spitzentrio auf den letzten 1.000 Metern nicht mehr schließen.

Enttäuschend verlief der Wettkampf für die Allgäuer Top-Starter Vinzenz Geiger und Johannes Rydzek: Mitfavorit Geiger konnte sich im Langlauf kaum verbessern und landete nur auf Rang 14. Rydzek fiel sogar noch weiter zurück und kam nur auf Platz 28.

{element13}

Hinter Riiber komplettierten Ilkka Herola aus Finnland und der Norweger Jens Luuras Oftebro die Medaillenränge. Rießle belegte als zweitbester Deutscher Rang sechs.

Nach der WM-Premiere der Frauen-Kombi am Samstag steht am Sonntag (10.00 Uhr und 15.00 Uhr/ARD und Eurosport) der Teamwettbewerb auf dem Programm.

26. Februar, 16.20 Uhr: Nach Bodycheck: Langläufer Bolschunow startet auf Bewährung

Der Russe Alexander Bolschunow bestreitet nach seinem Bodycheck gegen den Finnen Joni Mäki die nächsten Langlaufrennen auf Bewährung. Wie der Ski-Weltverband am Freitag mitteilte, gilt die Bewährung für die nächsten fünf Fis-Rennen bei der Nordischen Ski-Weltmeisterschaft in Oberstdorf oder bei Weltcups. Fällt Bolschunow in diesen Rennen erneut negativ auf, wird er für zwei Weltcup-Events gesperrt. Lässt er sich kein unsportliches Verhalten mehr zu Schulden kommen, bleibt seine Aktion von Lahti Ende Januar ohne Folgen.

In Finnland hatte der 24 Jahre alte Russe nach einem umkämpften Schlusssprint, bei dem ihm Mäki auf der Zielgeraden keinen Platz ließ, wütend reagiert. Er schlug zunächst mit der Faust in Richtung des Finnen und streckte diesen nach dem Überqueren der Ziellinie zudem in vollem Tempo per Bodycheck nieder. Bolschunow ist in diesem Winter bislang der überragende Mann seiner Sportart und zählt auch bei den Titelkämpfen im Allgäu zu den großen Favoriten.

26. Februar, 13.30 Uhr: Großaufgebot der Polizei in Oberstdorf

Obwohl bei der Nordischen Ski-WM keine Zuschauer zugelassen sind, ist die Polizei mit einem Großaufgebot vor Ort. Warum das so ist und vor welchen Herausforderungen die Polizei in Oberstdorf steht.

26. Februar, 11.45 Uhr: Skispringen der Nordischen Kombinierer beendet

Das Skispringen der Nordischen Kombinierer ist beendet. Nach dem Springen von der Normalschanze steht aktuell der Japaner Ryota Yamamoto auf Platz eins. Als bester Deutscher landet Eric Frenzel auf Platz acht. Hinter ihm folgt Fabian Rießle auf Platz neun. Die Allgäuer Johannes Rydzek und Vinzenz Geiger landen auf den Plätzen 15 und 16. Beim Langlaufen haben sie heute um 16 Uhr noch die Möglichkeit, sich weiter nach vorne zu kämpfen. Mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit holen die Kombinierer am Freitag die erste Medaille für Deutschland.

26. Februar, 8.50 Uhr: Katharina Althaus nach dem Springen von der Normalschanze in Oberstdorf im Interview

Nach dem durchwachsenen Auftakt von der Normalschanze spricht Katharina Althaus offen die Fehler an – und hofft auf das Teamspringen am Freitag. Das Interview lesen Sie hier.

26. Februar, 7.40 Uhr: Skisprung-Trainer Horngacher muss "manchmal ein Machtwort sprechen"

Was Skisprung-Trainer Horngacher über seine Arbeit mit Markus Eisenbichler und Karl Geiger, die WM-Ziele der deutschen Mannschaft und seine Vorliebe für Hardrock sagt, lesen Sie hier.

26. Februar, 6.15 Uhr: Auftrag Riiber schlagen: Kombinierer Geiger «der erste Verfolger»

Wie kann man Jarl Magnus Riiber schlagen? Diese Frage stellen sich vor dem WM-Auftakt der Nordischen Kombinierer am Freitag wohl alle Sportler, die es ernsthaft auf die Goldmedaille abgesehen haben. «Ich glaube, dass man das nur über eine gewisse Konstanz schafft», sagte der sächsische Routinier Eric Frenzel. «Wenn man immer wieder nah dran ist, dann setzt man ihn unter Druck, und das hilft uns vielleicht, dass er den ein oder anderen Fehler macht.»

Nah dran am Überflieger, der im Gesamtweltcup mal wieder souverän führt, war zuletzt vor allem Vinzenz Geiger. In Ramsau ließ der 23-Jährige den Norweger kurz vor Weihnachten sogar zweimal hinter sich. «Er ist wohl der erste Verfolger, weil er im Laufen die meisten Möglichkeiten hat», sagte Bundestrainer Hermann Weinbuch der Deutschen Presse-Agentur. «Er kann ein langes Finish machen mit hoher Geschwindigkeit. Das kann sonst so keiner. Aber er ist auch auf der Zielgeraden sehr, sehr schnell.» Der Oberstdorfer Lokalmatador hat dafür auf der Skisprungschanze noch Schwächen.

Das Springen von der Normalschanze am Schattenberg ist am Freitag um 10.15 Uhr (ARD und Eurosport) angesetzt. Ab 16.00 Uhr (ARD und Eurosport 2) fällt die Entscheidung im Langlaufrennen über zehn Kilometer.

25. Februar, 20.45 Uhr: Die Fotos des ersten Wettkampf-Tages aus Oberstdorf

Das war er also, der erste Wettkampftag bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf 2021. In unserer täglichen Foto-Galerie mit den schönsten Fotos des Tages zeigen wir jubelnde Sieger, enttäuschte Gesichter und jede Menge Eindrücke von der WM in Oberstdorf.

25. Februar, 20.30 Uhr: Die Bilder vom Skispringen der Frauen

Jubel bei Überraschungssiegerin Ema Klinec aus Slowenien - Enttäuschung bei den deutschen Skispringerinnen um Katharina Althaus (Oberstdorf). Hier unsere Foto-Galerie vom Medaillen-Entscheid auf der Oberstdorfer Skisprungschanze.

25. Februar, 18.40 Uhr: Deutsche Skispringerinnen zum WM-Auftakt schwach - Klinec siegt

Die deutschen Skispringerinnen haben zum Auftakt der Heim-WM nicht in den Kampf um die Podestplätze eingreifen können. Die Oberstdorfer Lokalmatadorin Katharina Althaus belegte als beste Athletin im Team von Bundestrainer Andreas Bauer nur den zehnten Platz. Ganz bitter lief es am Donnerstag für Carina Vogt. Die Olympiasiegerin von 2014 sprang nur auf den 30. Rang.

Das erste Skisprung-Gold der Titelkämpfe im Allgäu sicherte sich die Slowenin Ema Klinec. Silber ging an Maren Lundby aus Norwegen, Bronze holte die Japanerin Sara Takanashi. Zweitbeste Deutsche wurde Anna Rupprecht als 14., Juliane Seyfarth landete auf dem 21. Platz.

25. Februar, 15.40 Uhr: Laura Gimmler trotz Halbfinal-Ausscheiden glücklich - die Fotos von den Langlaufentscheiden

Als beste deutsche Athletin hat Laura Gimmler bei ihrer Heim-WM das Halbfinale im Langlauf-Sprint erreicht und war mit ihrem Abschneiden glücklich. «Ich bin unglaublich erleichtert und gerührt, dass heute alles aufgegangen ist», sagte Gimmler. Für sie sei schon die Teilnahme in ihrer Heimat «ein Kindheitstraum» und das überraschend starke Ergebnis «das Sahnehäubchen». Die weiteren deutschen Sportler waren in der Quali und im Viertelfinale ausgeschieden. «Ich denke, das ist gelungen, das passt», bilanzierte Bundestrainer Peter Schlickenrieder, vor allem mit Blick auf Gimmler.

Update, 25. Februar, 13.20 Uhr: Vier Norweger auf dem Podest der Langlauf-Sprints

Am Donnerstag fanden um 11.30 Uhr die Finals im Langlauf-Sprint statt. Bei den Damen wurde die Schwedin Joanna Sundling mit seiner Zeit von 2:36.76 Minuten Weltmeisterin. Vize-Weltmeisterin ist die Norwegerin Maiken Caspersen Falla. Den dritten Platz sicherte sich die Slowenin Anamarija Lampič.

Bei den Herren verteidigte der Norweger Johannes Høsflot Klæbo mit einer Zeit von 3:01.30 Minuten seinen Weltmeistertitel. Teamkollege Erik Valnes sicherte sich den zweiten Platz. Auf dem dritten Platz landete mit Håvard Solås Taugbøl ebenfalls ein Norweger.

Update, 25. Februar, 13 Uhr: WM-Finalläufe im Sprint ohne deutsches Langlauf-Team

Das deutsche Langlauf-Team hat bei den ersten beiden WM-Entscheidungen in Oberstdorf eine Überraschung verpasst. Im Sprint schafften es aus dem Team von Peter Schlickenrieder am Donnerstag keine Athleten in die Finals der jeweils sechs besten Starter. Laura Gimmler lief im Frauen-Sprint ins Halbfinale, wurde dann aber nur Fünfte in ihrem Durchgang. Zuvor waren Katharina Hennig und Sofie Krehl bei den Frauen sowie Janosch Brugger bei den Männern in den Viertelfinals ausgeschieden. Der Sprint gilt als die schwächste Disziplin des deutschen Langlauf-Teams, das bei der Heim-WM im nordischen Skisport als Außenseiter an den Start geht.

Update, 25. Februar, 11.50 Uhr: Skispringer Eisenbichler, Geiger und Paschke für Einzel gesetzt

Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher hat Weltmeister Markus Eisenbichler, Flug-Weltmeister Karl Geiger und Pius Paschke einen fixen Startplatz für das erste Einzel bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf zugesichert. Das Trio wird am Samstag (16.30 Uhr/ARD und Eurosport) auf der Normalschanze am Schattenberg auf jeden Fall dabei sein, wie Horngacher am Donnerstag sagte. Die weiteren drei WM-Starter Severin Freund, Constantin Schmid und Martin Hamann sollen beim Training am Donnerstagabend den vierten deutschen Startplatz ausspringen.

Horngacher sieht gute Medaillenchancen für den ersten WM-Wettbewerb. «Die Kleinschanze ist auch unser Metier, da erwarte ich mir fast etwas mehr als auf der großen Schanze», sagte der Chefcoach aus Österreich. Vor zwei Jahren in Seefeld und Innsbruck hatten Eisenbichler und Geiger auf der Großschanze Gold und Silber geholt. Im Normalschanzen-Einzel gab es damals keine Medaille.

Update, 25. Februar, 11.40 Uhr: Olympiasieger Wellinger hakt Skisprung-Saison vorzeitig ab

Skisprung-Olympiasieger Andreas Wellinger hat die erste Saison nach seinem Kreuzbandriss abgehakt und arbeitet schon für den kommenden Winter. Dies sagte Bundestrainer Stefan Horngacher am Donnerstag bei einer Medienrunde vor der Nordischen Ski-WM, für die der 25 Jahre alte Goldgewinner von Pyeongchang nicht nominiert wurde. «Beim Andi Wellinger ist es eher so, dass er die Vorbereitung für die nächste Saison eingeschlagen hat. Es geht ihm so mittelmäßig beim Springen - nicht so gut, wie wir es uns erhoffen würden», sagte Horngacher.

Wellinger war zum Saisonauftakt im November noch im deutschen Weltcup-Team dabei, holte aber bis zur Vierschanzentournee keine Punkte. Nach dem Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen durfte er die weiteren beiden Tournee-Wettbewerbe nicht mehr absolvieren. Im Januar und Februar lief es dann auch in zweit- und drittklassigen Wettbewerben immer schlechter. Für Wellinger sei es wichtig, die laufende Saison «abzuhaken», sagte Horngacher.

Update, 25. Februar, 11.15 Uhr: Verwirrende Zeitnahme: Langläufer Eisenlauer erst Zweiter, dann 37.

Sebastian Eisenlauer

SC Sonthofen

Johannes Hosflot Klaebo

Eisenlauer

Weltcup

Eisenlauer

Update, 25. Februar, 10.30 Uhr: Hennig, Gimmler und Krehl für Sprint-Finals qualifiziert

Die Freude über eine vermeintliche Überraschung bei der WM währte nur kurz. Einen Moment lang wurde Langläufervomin der Zwischenwertung der Sprint-Qualifikation der Männer auf Platz zwei geführt. Direkt hinter dem norwegischen Superstar. Wenig später wurde die Zeit des Allgäuers korrigiert. Die Technik hatte verrückt gespielt, vier Sekunden mehr bekamaufgebrummt und schied letztlich als 37. der Vorläufe vorzeitig aus. Der 30-Jährige war im Ziel enttäuscht darüber, ordnete seinen Lauf aber gleich entsprechend ein: „Ich bin letztlich in dem Bereich der Rangliste ins Ziel gekommen, in dem ich mich imdieses Jahr leider meistens bewegt habe. Es wäre schön gewesen, wenn ich hier bei der Heim-WM mein bestes Ergebnis abgeliefert hätte, denn eigentlich liegt mir die Strecke hier.“ Angesprochen auf die Verwirrung um seine Zielzeit sagtelachend: „Es wäre zu schön gewesen. Aber mir war eigentlich sofort klar, dass da ein Fehler drin sein muss.“

Das war schon mal ein Auftakt nach Maß. Mit Katharina Hennig (Sonthofen), Laura Gimmler und Sofie Krehl (Oberstdorf) haben sich gleich drei Allgäuerinnen für die Sprint-Finals der Top 30 ab 11.30 Uhr qualifiziert. Zunächst stehen auf der 1,2 Kilometer kurzen Strecke fünf Viertelfinal-Läufe an, dann die zwei Halbfinals und schließlich das Finale. Ausgeschieden ist bei den Frauen lediglich Lisa Lohmann auf Rang 44. Bei den Männern lief es weniger gut. Lediglich Janosch Brugger, der in Fischen wohnt, ergatterte noch einen Platz in den Finals ab Mittag. Sebastian Eisenlauer (Sonthofen) schied als 37. der Qualifikation genauso vorzeitig aus wie Anian Sossau (38.) und Thomas Bing (49.)

Update, 25. Februar, 9.55 Uhr: Alte Bekannte im Papplikum: Althaus und ihr Skisprung-Heimspiel

Katharina Althaus

Corona-Pandemie

Oberstdorf

Althaus

ARD

Eurosport

Althaus

Auf die bekannten Gesichter in ihrem Heimatort muss Skispringerinauch trotznicht verzichten. Die Zuschauer werden bei der WM invon Pappaufstellern ersetzt, die der 24 Jahre alten Lokalmatadorin durchaus geläufig sind. «Ich kenne die eine oder andere Person, das macht natürlich schon nochmal mehr Spaß», sagtevor dem ersten WM-Einzel am Donnerstag (17.00 Uhr/und). Sie selbst sei zwar nicht dabei und von ihrer Familie habe sie auch noch niemanden entdeckt. Die gebürtige Oberstdorferinkennt im WM-Ort aber auch so jede Menge Menschen.

«Ich finde, die Pappaufsteller machen schon ziemlich viel aus. Wir haben das Beste aus der Situation gemacht. Es schaut nicht aus wie im Training und das ist viel wert», sagte Althaus, die bei Olympia 2018 in Pyeongchang sowie bei der WM 2019 in Seefeld Silber im Einzel holte. Diesmal geht die Allgäuerin als Außenseiterin in die erste Skisprung-Entscheidung der WM.

Update, 25. Februar, 8.30 Uhr: Endlich Schanzengleichheit: Nordischer Kampf der Frauen geht weiter

Vor zehn Jahren waren die Skispringerinnen noch eine Randnotiz im WM-Programm. 2021 ist erstmals Gleichberechtigung hergestellt. Mehr dazu lesen Sie hier.

Update, 25. Februar, 7.45 Uhr: Virologe Kekulé: "Ein großer Corona-Ausbruch ist bei der Ski-WM in Oberstdorf vermeidbar"

Alexander Kekulé

Ski-WM

Der Virologeberät die Veranstalter der Nordischen

Update, 25. Februar, 6.35 Uhr: Boomboxen gegen die Stille: Langläufer wollen bei WM Stimmung machen

Kraft

Oberstdorf

Peter Schlickenrieder

Deutschen Presse-Agentur

Schlickenrieder

Ried

Eurosport

Update, 25. Februar, 6.30 Uhr: WM-Überraschungscoup auf der Schanze? Althaus und Co. nur Außenseiter

Um der Corona-Tristesse im Stadion und an der Strecke zu entgehen und die letzteherauszukitzeln, setzen die deutschen Langläufer bei der WM inauf Bässe aus der Box. «Meine Trainer kriegen alle Boomboxen an die Hand, und dann versuchen wir, möglichst Remmidemmi zu machen und unsere Athleten zu unterstützen», sagt Teamchefder. «Wir haben eine Playlist von jedem Athleten, welches Lied er denn gerne hört. Im Optimalfall spielen wir ihm das dann ein, wenn er vorbeirennt», erklärtden Plan und lacht dabei. «Priorität hat aber natürlich das Zeiten geben.»Die deutschen Langläufer sind bei den Heim-Weltmeisterschaften, die coronabedingt ohne Zuschauer vor Ort stattfindet, an diesem Donnerstag erstmals gefordert. Im Stadion imsteht von 9.00 Uhr an die Qualifikation der Sprints auf dem Programm. Die Finals sind für 11.30 Uhr () angesetzt.

Auf den Schanzen am Oberstdorfer Schattenberg springt Katharina Althaus im Winter, im Frühjahr, im Herbst und im Sommer. An diesem Donnerstag (17.00 Uhr/ARD und Eurosport) darf die 24 Jahre alte Lokalmatadorin auch erstmals ein WM-Springen auf ihrer Heimanlage bestreiten. «Ich habe eigentlich so viel auf der Schanze trainiert, das ist ein bisschen komisch, aber ich hoffe, ich erwische einfach den Schanzentisch», sagte Althaus nach den Trainings und der Qualifikation, die für das deutsche Team durchwachsen ausfielen.

Nach Gold 2015 (Carina Vogt), Gold 2017 (Vogt) und Silber 2019 (Althaus) könnte ausgerechnet bei der Heim-WM das erste medaillenlose Einzel seit langer Zeit drohen. Zur Ausgangslage der deutschen Damen sagte Althaus: «Was heißt Außenseiterrolle? Ich glaube, uns hat man einfach nicht so auf dem Schirm. Durch die ganzen Verletzungen die letzten Jahre ist es nicht ganz so einfach.» Man habe einfach nicht die Lockerheit und die Souveränität, «wie wir sie sonst bei der WM hatten».

Das gilt auch für Vogt, die in den vergangenen zwei Jahren schwer von mehreren Knieverletzungen zurückgeworfen wurde. Mit einer sensationellen Einzelmedaille im Allgäu liebäugelt sie nicht einmal. «Ich bin immer sehr realistisch. Wenn man sieht, was die vorne für einen Sport zeigen, muss man den Hut ziehen. Dass ich da jetzt keine Rolle spiele, war mir durchaus bewusst», stellte Vogt klar.

Neben dem Duo starten auch Juliane Seyfarth, die vor zwei Jahren WM-Vierte im Einzel wurde, und Anna Rupprecht in der coronabedingt leeren Arena für den Deutschen Skiverband (DSV). Als Topfavoritin für Gold gilt die Japanerin Sara Takanashi, die am Mittwoch auch die Qualifikation gewann.

Update, 24. Februar, 21.45 Uhr: Eröffnungsfeier ohne Drohnen-Show

Eigentlich sollte bei der Eröffnungsfeier eine Drohnenshow gezeigt werden. Doch dieses Highlight mit 110 Drohnen konnte wegen einer technischen Störung nicht stattfinden: Weil es Störungen im Satelliten-Signal gab, konnten die Drohnen kein GPS-Signal finden und deswegen nicht fliegen, erklärte WM-Pressesprecherin Miriam Frietsch gegenüber der Allgäuer Zeitung.

Update, 24. Februar, 21.15 Uhr: Nordische Ski-WM in Oberstdorf ist eröffnet

Die Nordische Ski-Weltmeisterschaft in Oberstdorf ist offiziell eröffnet. Alfons Hörmann nahm am Mittwochabend bei der Eröffnungsfeier als Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) die Fahne des Weltverbandes Fis entgegen und sprach zur Eröffnung der Titelkämpfe von Skispringern, Langläufern und Nordischen Kombinierern, die bis zum 7. März dauern. Eigentlich sollte Fis-Präsident Gian Franco Kasper die Wettbewerbe eröffnen, doch das Programm wurde am Mittwoch aus zunächst unbekannten Gründen kurzfristig geändert.

Oberstdorfs Bürgermeister Klaus King hatte zuvor die Hoffnung betont, dass wegen der besonderen Corona-Umstände schon bald wieder eine WM im Allgäu stattfinden kann. Der frühestmögliche Zeitpunkt dafür wäre 2027, da die Titelkämpfe 2023 (Planica) und 2025 (Trondheim) bereits vergeben sind. «Man spürt Tag für Tag, dass die Chancen auf eine Bonus-WM steigen», sagte Horst Hüttel, Deutschlands Teammanager für die Sparten Skisprung und Nordische Kombination.

Update, 24. Februar, 21 Uhr: DOSB-Boss Alfons Hörmann: Oberstdorf kann «Meilenstein» für Olympia sein

DOSB-Präsident Alfons Hörmann aus Sulzberg (Oberallgäu) sieht die Nordische Ski-Weltmeisterschaft unter Corona-Bedingungen auch als wichtige Bewährungsprobe für die bevorstehenden Großevents im Sommer und im nächsten Winter. «In solchen Situationen hilft weltweiter Rückenwind. Oberstdorf könnte im Sinne von 'best practice' ein Meilenstein auf dem Weg des Weltsports nach Tokio und Peking sein», sagte Hörmann am Mittwochabend bei der Eröffnungsfeier der Titelkämpfe im Allgäu. Der 60 Jahre alte Chef des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) kommt selbst aus dem Allgäu und war früher Präsident des Deutschen Skiverbandes (DSV).

Die Olympischen Sommerspiele von Tokio waren pandemiebedingt um ein Jahr von 2020 auf 2021 verschoben worden und sollen in diesem Jahr (23. Juli bis 8. August) nachgeholt werden. Nur ein halbes Jahr später stehen vom 4. bis 20. Februar die Winterspiele 2022 in Peking auf dem Programm. In Oberstdorf finden wegen der Corona-Krise alle Wettbewerbe der Skispringer, Kombinierer und Langläufer ohne Zuschauer statt. Alle Beteiligten werden engmaschig getestet.

Update, 24. Februar, 19 Uhr: Skispringerin Takanashi gewinnt WM-Quali - Deutsche nicht vorne dabei

Die Japanerin Sara Takanashi hat die Qualifikation für den ersten Skisprung-Wettkampf bei der Weltmeisterschaft in Oberstdorf gewonnen. Die 24-Jährige setzte sich am Mittwochabend kurz vor der offiziellen Eröffnungsfeier vor Marita Kramer aus Österreich und der Slowenin Ema Klinec durch. Die deutschen Springerinnen waren auf der Normalschanze am Schattenberg nicht vorne dabei.

Anna Rupprecht belegte als beste Athletin aus dem Team von Bundestrainer Andreas Bauer den 15. Platz. Lokalmatadorin Katharina Althaus sprang nur auf Rang 19, blieb für den Wettkampf aber dennoch «optimistisch». In Carina Vogt und Juliane Seyfarth qualifizierten sich auch die beiden weiteren Starterinnen des Deutschen Skiverbands für das Springen am Donnerstag (17.00 Uhr/ARD und Eurosport).

Update, 24. Februar, 18.30 Uhr: 80 Demonstranten protestieren im Kurpark Oberstdorf

Etwa 80 Demonstranten haben am Mittwoch im Rahmen der Nordischen Ski-WM am Kurpark in Oberstdorf protestiert. Mit Trillerpfeifen und Kuhglocken machten sie ihrem Ärger Luft. Mehr dazu lesen Sie hier.

Update, 24. Februar, 17.30 Uhr: Erste Wettbewerbe im Langlauf und Springen am Donnerstag

An diesem Donnerstag stehen bei der Nordischen Ski-Weltmeisterschaft in Oberstdorf die ersten Entscheidungen auf dem Programm. Am Morgen (9.00 Uhr) warten für Langläuferinnen und Langläufer zunächst die Qualifikationen für den Sprint, bevor am Vormittag (11.30 Uhr/Eurosport) die Finalläufe beginnen. Das deutsche Team von Peter Schlickenrieder startet in beide Wettkämpfe als klarer Außenseiter. Am Abend (17.00 Uhr/ARD und Eurosport) küren die Skispringerinnen auf der Normalschanze ihre erste Weltmeisterin im Einzel. Katharina Althaus holte vor zwei Jahren WM-Silber, ist in diesem Weltcup-Winter aber noch nicht auf dem Podest gelandet. Fragen und Antworten zum Sport-Highlight im Allgäu lesen Sie hier.

Update, 24. Februar, 14 Uhr: Die Langlauf-Exoten der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf

Bei der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf sind 65 Nationen vertreten. Darunter viele Exoten. Ein paar von ihnen stellen wir hier vor.

Update, 24. Februar, 13 Uhr: Bisher 4.000 Tests bei Nordischer Ski-WM - Ein Verdachtsfall

Bei der Nordischen Ski-Weltmeisterschaft in Oberstdorf hat die erste große Corona-Testreihe aller Beteiligten fast nur negative Befunde gebracht. Aus den ersten 4000 Tests hat sich lediglich ein Verdachtsfall ergeben, der sich nun in Quarantäne befindet, wie Geschäftsführer Moritz Beckers-Schwarz am Mittwoch bei der Auftakt-Pressekonferenz sagte. Zur Person und zu Einzelheiten machte der Funktionär keine Angaben.

Die Veranstalter setzen bei dem Event neben regelmäßigen PCR-Tests auch Antigen-Tests ein. «Wir beobachten das sehr eng. Wir können schnell reagieren», sagte Beckers-Schwarz. Das Hygienekonzept für die bis 7. März dauernden Wettkämpfe war bis kurz vor WM-Beginn immer wieder nachgeschärft worden.

Update, 24. Februar, 12.55 Uhr: Skipräsident Steinle: Wegen neuer WM-Bewerbung "in der Diskussion"

Der Präsident des Deutschen Skiverbandes (DSV), Franz Steinle, kann sich vorstellen, dass sich Oberstdorf nach der Corona-WM in diesem Jahr bald wieder um die Titelkämpfe bewirbt. «Wir sind in der Diskussion. Auch vor Ort wird diese Diskussion geführt. Wir haben mit den verschiedenen Gesellschaftern vereinbart, dass wir die WM zunächst abwarten», sagte Steinle am Mittwoch bei der Auftakt-Pressekonferenz in Oberstdorf. Wegen der Corona-Pandemie finden alle Wettbewerbe im Allgäu ohne Zuschauer statt.

Die Verantwortlichen in Oberstdorf hoffen, bei einer weiteren Bewerbung von einer Art Corona-Bonus profitieren zu können. Steinle verdeutlichte, dass 2027 der frühestmögliche Zeitpunkt für einen weiteren WM-Anlauf wäre. Die Titelkämpfe für 2023 (Slowenien mit Planica) und 2025 (Norwegen mit Trondheim) sind bereits vergeben. Bevor Oberstdorf für 2021 den Zuschlag erhielt, war der Ort im Allgäu gleich mit vier Bewerbungen gescheitert.

Update, 24. Februar, 12 Uhr: Vom Tigerenten-Club zu Goldserie: Skispringerin Vogt vor WM-Rückkehr

In der Kindersendung «Tigerenten-Club» hatte Carina Vogt schon mit acht Jahren einen großen Auftritt. Stolz berichtete die junge Skispringerin von ihrer Bestweite von 35 Metern, als der damalige Bundestrainer - und inzwischen gestorbene - Reinhard Heß ein Lob aussprach, aber auch bemerkte: «Wenn sich die Landung noch verbessert, war das nicht so schlecht.» Gut zwei Jahrzehnte ist die Sendung her, seitdem ist viel passiert: Mit 29 ist Vogt mit Olympia-Gold und fünf WM-Titeln die erfolgreichste deutsche Skispringerin in der jungen Geschichte ihrer Sportart.

Mit der Dokumentation «Golden Girl» hat die ARD nun noch einmal den Weg der Springerin aus Schwäbisch Gmünd nachgezeichnet. Es ist ein Weg, der nach all den Erfolgen zwischen 2014 und 2019 seit der vergangenen WM in Seefeld sehr beschwerlich war. Vogt riss sich vor der Saison 2019/20 das Kreuzband, nach der Genesung warfen sie immer neue Knieverletzungen zurück. Bis zuletzt war ihr WM-Start offen, doch am Donnerstag (17.00 Uhr/ARD und Eurosport) kann sie in Oberstdorf als hochdekorierte Außenseiterin an den Start gehen.

Update, 24. Februar, 8.30 Uhr: Coronabedingte Skisprung-Neuerungen für Eisenbichler auch positiv

Dreifach-Weltmeister Markus Eisenbichler sieht auch positive Seiten an den coronabedingten Veränderungen rund um Skisprung-Wettkämpfe. "Für mich persönlich ist es sogar etwas angenehmer, weil durch die Kontaktbeschränkungen und die fehlenden Zuschauer nicht so viel Trubel an der Schanze ist", sagte der 29-Jährige im Interview mit unserer Redaktion. "Es hat eher den Flair von Trainingssprüngen, da mache ich mir nicht ganz so viel Druck." Bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf tritt Eisenbichler auch gegen Lokalmatador Karl Geiger an. Außerhalb der Arena sind die Teamkollegen aber auch gute Freunde. Mehr dazu lesen Sie im Interview.

Update, 23. Februar, 20.40 Uhr: Skispringerinnen Althaus, Vogt, Seyfarth, Rupprecht bei Einzel dabei

Die vier Skispringerinnen Katharina Althaus, Carina Vogt, Juliane Seyfarth und Anna Rupprecht bestreiten für den Deutschen Skiverband das erste WM-Einzel am Donnerstag (17.00 Uhr). Dies teilte Bundestrainer Andreas Bauer am Dienstagabend nach dem ersten Trainingstag auf der Normalschanze in Oberstdorf mit. Nicht im vierköpfigen Aufgebot ist damit Luisa Görlich. Althaus gewann vor zwei Jahren in Seefeld im Einzel die Silbermedaille, Vogt holte im Einzel Olympiagold 2014 sowie die beiden WM-Titel 2015 und 2017. Am Mittwoch (18.00 Uhr) steht zunächst die Qualifikation auf dem Programm.

Update, 23. Februar, 20.20 Uhr: Katharina Althaus auf der Spur des richtigen Gefühls

Katharina Althaus beschreibt das fragile Flugsystem, dem Sportler in der Luft ausgesetzt sind. Die 24-Jährige über Automatismen und detaillierte Fehlersuche.

Update, 23. Februar, 17.40 Uhr: "Der ganze Ort zieht mit"

Peter Kruijer, Chef des SC Oberstdorf spürt trotz fehlender Zuschauer einen WM-Spirit in Oberstdorf. Wie er die Nordische Ski-WM unter Corona-Bedingungen einschätzt, lesen Sie hier.

Update, 23. Februar, 14.30 Uhr: WM-Startzeiten beim Langlauf verschoben

Das frühlingshafte Wetter und Temperaturen von bis zu 15 Grad haben für die ersten Änderungen im Ablauf der Nordischen Ski-Weltmeisterschaft in Oberstdorf gesorgt. Die Langlauf-Rennen am Mittwoch und Donnerstag beginnen früher als bisher geplant, um bessere Bedingungen in der Loipe gewährleisten zu können. Die beiden Qualifikationen am Mittwoch starten im Allgäu um 9.00 Uhr und 10.30 Uhr (statt 12.30 Uhr und 14.30 Uhr). Auch am Donnerstag werden die Sprint-Rennen in den Vormittag gezogen. Die Qualifikationen beginnen ab 9.00 Uhr, mit den Finalläufen soll es ab 11.30 Uhr losgehen.

Die warmen Bedingungen seien "für jeden Veranstalter eine enorme Herausforderung", sagte der deutsche Langlauf-Teamchef Peter Schlickenrieder. Der 51-Jährige lobte die Organisatoren für den umsichtigen Umgang mit der Situation.

Update, 23. Feburar, 12.20 Uhr: Kombinierer-Cheftrainer Weinbuch: Mögliche Trennung bei WM-Misserfolg

Hermann Weinbuch schließt ein vorzeitiges Ende seiner Bundestrainer-Tätigkeit in der Nordischen Kombination nicht aus. "Mein Vertrag läuft bis nach Olympia 2022. Ich selbst plane Jahr für Jahr. Wenn die WM ein Misserfolg werden würde, dann wäre es besser, man trennt sich jetzt. Aber ich glaube natürlich fest daran, dass wir in Oberstdorf erfolgreich sein werden", sagte der 61-Jährige der Thüringer Allgemeine (Dienstag) einen Tag vor Eröffnung der Nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Oberstdorf. Weinbuch ist seit über 24 Jahren Chef der Kombinierer und der erfolgreichste Bundestrainer im nordischen Skisport.

Update, 23. Februar, 12.10 Uhr: Skispringer Eisenbichler will bei WM an Weltklasse-Form anknüpfen

Markus Eisenbichler gibt es in zwei Versionen: Als ehrlich fluchenden Wüterich und als euphorisch jubelnden Überflieger. Im deutschen Skisprung-Team ist der emotionale Bayer der Mann für die Extreme. Zuletzt hatte der 29-Jährige immer wieder Grund, sich zu ärgern und tat das auch: Mal hatte er "in die Scheiße gegriffen", mal wollte er am liebsten "irgendwas kaputtmachen". Bei der Heim-WM in Oberstdorf will Eisenbichler wieder an seine Weltklasse-Form des Saisonbeginns anknüpfen.

Update, 23. Februar, 11 Uhr: Skispringer Schlierenzauer muss Saison vorzeitig beenden

Für Weltcup-Rekordsieger Gregor Schlierenzauer ist der Skisprung-Winter wegen einer Knieverletzung vorzeitig beendet. Der 31 Jahre alte Österreicher zog sich einen Anriss des linken Kreuzbandes zu, wie der Österreichische Skiverband (ÖSV) am Dienstag bestätigte. Die Ausfallzeit von Schlierenzauer beträgt mindestens sechs Wochen, dann ist die Wettkampfsaison vorbei. Für die Nordische Ski-WM in Oberstdorf wäre der Sieger von 53 Weltcup-Springen ohnehin nicht nominiert gewesen.

"Irgendwie bleibt der Wurm drinnen. Die Saison, die mit der Covid-Erkrankung zach begonnen hat und nicht ins Laufen kommen wollte, endet für mich mit einer Teilruptur des vorderen linken Kreuzbandes", schrieb Schlierenzauer in seinem Blog. Der Springer hat in jungen Jahren die Szene dominiert, seit Dezember 2014 aber keinen Einzelwettbewerb mehr für sich entschieden.

Update, 23. Februar, 7 Uhr: Ex-Kombinierer Ackermann zur WM ohne Fans: Sportlicher Wert bleibt

Aus Sicht des früheren Nordischen Top-Kombinierers Ronny Ackermann verliert die Heim-WM in Oberstdorf auch ohne Fans in den Stadien nichts an ihrem sportlichen Reiz. "Der Sportler versucht, sich zum Höhepunkt fit zu bekommen, seine Leistung abzurufen und kann das dann eigentlich relativ gut ausblenden", sagte der 43-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

Natürlich fände er es schade, dass eine Weltmeisterschaft mit Zuschauern derzeit wegen der Coronavirus-Pandemie nicht möglich sei. Der Wert der WM verringere sich dadurch aber nicht. "In ein paar Jahren fragt keiner mehr, ob da Zuschauer waren oder nicht. Dann ist eher wichtig, ob man seine sportlichen Ziele erreichen konnte."

Ackermann erlebte als aktiver Sportler im Jahr 2005 die Weltmeisterschaften im Allgäu und gewann damals zweimal Gold und einmal Silber. "Die schönsten Momente waren abends auf der Medals Plaza, als die Medaillen übergeben wurden. Da war eine einzigartige Stimmung im Zentrum", berichtete er.

Update, 22 Februar, 18:50 Uhr: Die Ski-WM in Oberstdorf kämpft mit dem warmen Wetter

Bei Temperaturen um 20 Grad genießen die Menschen die Sonne. Doch die Organisatoren der Nordischen Ski-WM stellt das warme Wetter vor schwierige Aufgaben. Wie sie den Schnee auf der Schanze und in den Loipen vor dem Dahinchmelzen bewahren, lesen Sie hier.

Update, 22. Februar, 16.40 Uhr: Nach Turbulenzen bei Tournee: PCR-Tests bei Ski-WM im Mundraum

Nach den Corona-Testturbulenzen bei der Skisprung-Vierschanzentournee sind die Organisatoren der Nordischen Ski-WM wieder zu PCR-Tests im Mundraum zurückgekehrt. Dies gelte zunächst für alle durchgeführten PCR-Tests, hieß es am Montag in Oberstdorf. Bei der Tournee rund um den Jahreswechsel waren zunächst Abstriche im Mund genommen worden. Nachdem es rund um das Auftaktspringen in Oberstdorf massive Turbulenzen um widersprüchliche Testergebnisse eines polnischen Athleten gab, stellten die Verantwortlichen kurzfristig um und nahmen zwischen Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen nur noch Abstriche in der Nase.

Bei der WM (bis 7. März) sollen die Beteiligten engmaschig getestet werden. Neben PCR-Tests sollen dabei auch regelmäßig Antigen-Tests zum Einsatz kommen. Das Hygienekonzept war bis kurz vor dem Start der Titelkämpfe im Allgäu immer wieder nachgeschärft worden.

Update, 22. Februar, 14 Uhr: Fotos aus Oberstdorf

Trainings, Corona-Tests, Einkleidung und Papp-Aufsteller auf der Tribüne: Vor der offiziellen Eröffnung der Nordischen Ski WM am Mittwochabend ist am Montag in Oberstdorf schon einiges los. Unser Fotograf Ralf Lienert hat die Fotos des Tages:

Update, 22. Februar: 4500 Personen aus über 60 Nationen bei Ski-WM in Oberstdorf erwartet

Trotz des coronabedingten Zuschauerausschlusses werden in den kommenden Tagen bei der Nordischen Ski-WM tausende Menschen in Oberstdorf erwartet. Insgesamt sollen 4500 Beteiligte für die Titelkämpfe ins Allgäu reisen, wie die Organisatoren der Weltmeisterschaft auf Anfrage schrieben. Darunter sind 750 Athleten aus über 60 Ländern. Von 23. Februar bis 7. März stehen in den drei Sportarten Skispringen, Langlauf und Nordische Kombination insgesamt 24 WM-Entscheidungen an.

Sportler, Funktionäre und Journalisten sollen engmaschig mit PCR- und Antigen-Tests auf das Coronavirus getestet worden. Das Hygienekonzept war bis kurz vor Beginn der Veranstaltung immer wieder nachgeschärft worden. Auch das Hotelpersonal in dem 10 000-Einwohner-Örtchen direkt an der Grenze zu Österreich soll regelmäßig getestet werden.

Update, 21. Februar: Nordische Ski-WM in Oberstdorf: Deutsche Skispringer starten nicht als Topfavoriten

Die Formkurze zeigte zwar zuletzt bei Karl Geiger nach oben. Doch Top-Favorit auf Gold bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf sind weder Geiger noch Markus Eisenbichler. Dafür ist der souveräne Gesamtweltcupführende Halvor Egner Granerud aus Norwegen einfach zu konstant und die internationale Konkurrenz insgesamt zu stark. Das Ziel, in jedem Wettkampf um das Podest mitzuspringen, ist realistisch. Ein Medaillen-Festival wie in Tirol ist es eher nicht - viermal Gold und zweimal Silber holten die deutschen Skispringerinnen und Skispringer damals. Mehr über die Erwartungen im deutschen Skisprung-Team lesen Sie hier.

Update, 20. Februar: Deutsches Team im Skisprung-Mixed auf Rang fünf

Die deutschen Skispringer haben es bei der WM-Generalprobe nicht auf das Podest geschafft. Karl Geiger, Pius Paschke, Anna Rupprecht und Luisa Görlich belegten im Mixed-Wettbewerb im rumänischen Rasnov den fünften Platz. Den Sieg sicherte sich am Samstag das Team aus Norwegen vor Slowenien und Österreich. Aus dem deutschen Quartett gelang Skiflug-Weltmeister Geiger mit einem Satz auf 96 Meter der weiteste Sprung.

Für die Frauen steht bereits am Mittwoch die Qualifikation zum Weltmeisterschafts-Einzel von der Normalschanze an. Am Sonntag der kommenden Woche geht es dann im Allgäu im Mixed um WM-Ehren.

Update, 20. Februar: Skisprung-Coach Werner Schuster bereut Abschied in Deutschland nicht

Der frühere Skisprung-Bundestrainer Werner Schuster bereut seinen freiwilligen Rückzug im Jahr 2019 nicht. "Seefeld war ein Abschluss von dieser Deutschland-Story, wie man ihn sich nur in Träumen ausmalen konnte. Ich trauere dem nicht nach", sagte der 51-Jährige der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf die Heim-WM in Oberstdorf, die am kommenden Dienstag beginnt. Schuster stammt aus dem Kleinwalsertal und kennt Oberstdorf schon aus der Jugend. Bei den Titelkämpfen in Tirol, wo Schuster inzwischen seine Heimat gefunden hat, holten Markus Eisenbichler, das Männer-Team und das Mixed jeweils Goldmedaillen.

Die WM im Allgäu begleitet der Österreicher nun als Experte und Co-Kommentator bei Eurosport.

Update, 19. Februar: Skispringer Eisenbichler und Granerud in Rasnov disqualifiziert

Skisprung-Weltmeister Markus Eisenbichler und der Gesamtweltcup-Führende Halvor Egner Granerud sind beim Weltcup im rumänischen Rasnov disqualifiziert worden. Zunächst war nur der 29 Jahre alte Deutsche wegen eines nicht regelkonformen Anzugs aus dem Wettbewerb genommen worden, teilte der Weltverband Fis mit. Kurz nach Ende des Springens, das Granerud eigentlich gewonnen hatte, erwischte es auch noch den Norweger, dessen Anzug ebenfalls nicht regelkonform war.

Als bester Deutscher rückte Vorjahressieger Karl Geiger, der 94,5 und 96,5 Meter sprang, auf den dritten Rang vor. Pius Paschke schaffte es auf Rang sieben.

Update, 19. Februar: Landrätin "schärft" Hygienekonzept der WM in Oberstdorf nach

In einer Videoschalte hat jetzt die Oberallgäuer Landrätin Indra Baier-Müller die Oberstdorfer Hoteliers auf die anstehende WM eingeschworen. Vor dem Hintergrund der Verbreitung der neuen Viren-Mutationen sei das bisherige Hygienekonzept für die WM kurzfristig nochmals komplett auf Herz und Nieren überprüft und in Abstimmung mit allen Beteiligten nachgeschärft worden.

Wieso die Landrätin vom "vielleicht schärfsten Corona-Hygienekonzept Bayerns“ spricht, lesen Sie hier.

Update, 19. Februar: Der Trainer der Skispringerinnen steht bei der Heim-WM vor einer großen Herausforderung

Andreas Bauer steht vor seiner dritten Heim-WM in Oberstdorf. Die Wettkämpfe werden für den 57-jährigen Bundestrainer der Skispringerinnen eine besondere Herausforderung. 2021 soll für ihn der Höhepunkt werden: Als Architekt eines Medaillentraums für die in den vergangenen Jahren so erfolgsverwöhnte Skisprung-Nation. Mehr dazu lesen Sie hier.

Update, 19. Februar: Verstärkte Polizeikontrollen bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf

Am Montag startet die Nordische Ski-WM 2021 in Oberstdorf, weshalb es laut Polizei in den kommenden zwei Wochen dort nur begrenzt öffentliche Parkplätze geben wird. Wer nach Oberstdorf fahren möchte, soll im Voraus überlegen, ob die Fahrt dorthin wirklich notwendig ist, heißt es von der Polizei. Insbesondere bei Tagesausflügen an den beiden Wettkampfwochenenden sollen Besucher auf andere Ziele ausweichen.

In den kommenden zwei Wochen werde die Polizei verstärkt in Oberstdorf sein und neben der Einhaltung der Parkregeln auch die der Corona-Regeln kontrollieren.

Update, 19. Februar: WM-Start von Skisprung-Olympiasiegerin Vogt wegen Knieproblemen noch offen

Skispringerin Carina Vogt ist nach 22 Monaten Pause zwar zurück im Weltcup und auch für die Heim-WM nominiert, muss aber weiter um einen Start in Oberstdorf bangen. Dies sagte Bundestrainer Andreas Bauer der Deutschen Presse-Agentur. Die 29-Jährige, die in ihrer Laufbahn Olympiagold und fünf WM-Titel gewonnen hat, hat wieder Probleme mit ihrem Knie.

Update, 18. Februar: Zwei Unterallgäuer sind bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf dabei

Nur noch wenige Tage, dann ist das Allgäu der Nabel des Wintersports: Am 23. Februar wird die Nordische Ski-Weltmeisterschaft in Oberstdorf eröffnet. Bis zum 7. März werden dann Langläufer, Skispringer und Kombinierer um Medaillen kämpfen. Vor leeren Rängen. Denn die Corona-Pandemie zwang die Veranstalter zu Geisterspielen. Trotzdem werden einige Wintersport-Fans aus dem Unterallgäu bei der WM vor Ort sein – als Helfer. Zwei von ihnen sind Mirko Loleit und Marcus Barnstorf. Was genau ihre Aufgaben vor Ort sind, erfahren Sie hier.

Update, 17. Februar: Keine Skisprung-Pause für Skispringer Karl Geiger vor der WM

Die sportlich schwächelnden Skispringer Markus Eisenbichler und Karl Geiger bekommen unmittelbar vor der Heim-WM in Oberstdorf keine Wettkampfpause mehr. Beide wurden von Bundestrainer Stefan Horngacher für den Weltcup im rumänischen Rasnov berufen, wie der Deutsche Skiverband (DSV) am Mittwoch mitteilte. Neben Weltmeister Eisenbichler und dem Tournee-Zweiten Geiger sind auch Severin Freund, Martin Hamann, Pius Paschke und Constantin Schmid für die Wettbewerbe am Freitag (Einzel) und Samstag (Mixed Team) auf der Normalschanze nominiert.

Frauen-Bundestrainer Andreas Bauer wählt vor den nächste Woche im Allgäu beginnenden Titelkämpfen einen anderen Ansatz. Die drei Top-Athletinnen Katharina Althaus, Carina Vogt und Juliane Seyfarth reisen nicht zum Weltcup nach Rumänien und werden stattdessen in Garmisch-Partenkirchen trainieren.

Update, 17. Februar: Olympiasieger Johannes Rydzek: WM ohne Fans für Hotels "eine Katastrophe"

Doppel-Olympiasieger Johannes Rydzek leidet vor der Nordischen Ski-WM in seiner Heimat Oberstdorf mit den vom coronabedingten Fanausschluss betroffenen Unternehmen. "Hotels, Vermieter, Einzelhändler, Restaurants, für alle ist eine WM ohne Zuschauer eine Katastrophe", sagte der 29 Jahre alte Nordische Kombinierer in einem von seinem Management verbreiteten Interview. "Das ist die große Tragik an der Geschichte. Kein Veranstalter und kein Athlet konnte sich das vorstellen, dass es mal soweit kommen wird", sagte er.

Trotz der alles andere als optimalen Umstände hält Rydzek es für richtig, "die WM auch in dieser Form durchzuführen. Das Organisationskomitee in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Skiverband und den örtlichen Behörden werden alles dafür tun, dass die Sicherheit der Teilnehmer, Helfer aber auch Bürger gewährleistet ist", sagte der Allgäuer, der bei den Olympischen Winterspielen 2018 Gold im Einzel von der Großschanze und im Team gewann.

Update, 16. Februar: Ist das Tauwetter ein Problem für die Nordische Ski-WM in Oberstdorf?

Joachim Schug ist offizieller meteorologischer Berater der Nordischen Ski-WM. Er schätzt ein, wie sich die aktuelle Wetterlage auf die Veranstaltung auswirkt.

Update, 16. Februar: Bundestrainer Weinbruch will "Lagerkoller vermeiden"

Bundestrainer Hermann Weinbuch wird bei der Ski-WM in Oberstdorf in der kommenden Woche den Kontakt zu den anderen deutschen Teilnehmern vermissen. "Untereinander können wir uns in der deutschen Mannschaft diesmal kaum sehen", sagte der Coach der Nordischen Kombinierer der "Augsburger Allgemeinen Zeitung" (Mittwoch). "Wir werden mit den Langläufern oder Springern nicht in Kontakt sein, wie es sonst bei einer WM war. Das war immer ein schöner Nebeneffekt, das ist leider nicht möglich."

Wichtig werde es sein, einen Lagerkoller zu vermeiden, sagte Weinbuch: "Wir können in eine Halle gehen, um Fußball zu spielen. Im Hotel haben wir Krafträume, ein Spielzimmer, in dem man Darts, Tischtennis oder Billard spielen kann." Die Titelkämpfe im Allgäu beginnen am 23. Februar und dauern bis zum 7. März.

Update, 15. Februar: Söder stellt klar - WM in Oberstdorf findet statt

Das ist wohl das endgültige "Go" für die Nordische Ski-WM 2021 in Obertdorf. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder lässt auf Nachfrage unserer Redaktion ausrichten, dass er an der WM festhalten will.

Lesen Sie hier, weshalb Söder auf das Hygienekonzept vertraut und einen Kommentar unseres Autors.

Update, 15. Februar: Katharina Althaus verbringt Valentinstag auf der Langlauf-Loipe

Knapp eine Woche vor der WM zeigt sich die Oberstdorfer Skispringerin Katharina Althaus auf Instagram auf der Loipe statt auf der Schanze. Den Valentinstag verbrachte die 24-Jährige sportlich mit ihrem Partner beim Langaufen.

Update, 14. Februar: Granerud gewinnt Skispringen in Polen - Eisenbichler auf Rang zwölf

Die deutschen Skispringer sind eineinhalb Wochen vor Beginn der Heim-WM weit von ihrer Bestform entfernt. Markus Eisenbichler (130,5 und 133 Meter) belegte am Sonntag im polnischen Zakopane als Bester Rang zwölf. Auch Karl Geiger (22.), Martin Hamann (24.) und Pius Paschke (30.) holten Weltcup-Punkte.

Update, 14. Februar: Karl Geiger in Polen nur auf Platz 23

Markus Eisenbichler ließ seinen Ärger frei heraus. "Am liebsten würde ich irgendwas kaputtmachen gerade", sagte der emotionale Bayer nach dem verkorksten Weltcup der deutschen Skispringer in Zakopane. Die DSV-Adler können zehn Tage vor dem Start der Heim-WM in Oberstdorf nicht mit der absoluten Weltspitze mithalten. Beim Sieg des Japaners Ryoyu Kobayashi waren EisenUpdtaebichler und Pius Paschke, die punktgleich nur auf Platz 14 landeten, die besten Springer aus dem Team von Bundestrainer Stefan Horngacher.

Trotz seines Ärgers ist der 29 Jahre alte Eisenbichler derzeit noch der konstanteste DSV-Adler und am ehesten in der Lage, mit den Besten zu konkurrieren. Skiflug-Weltmeister Karl Geiger erging es am Samstag in Polen noch deutlich schlechter. Er erreichte nur Rang 23.

Update, 14. Februar: Nordische Ski-WM in Oberstdorf: Keine Zuschauer, aber Fahnen

Es ist, als würde man fürs Arbeiten im Homeoffice Make-up auflegen: Tourismus Oberstdorf hat die Bürger und Geschäftsleute dazu aufgerufen, für die Nordische Ski-Weltmeisterschaft, die Ende Februar beginnt, die Häuser zu schmücken. Dabei sind wegen des Lockdowns gar keine Touristen im Ort. Unsere Redakteurin Sibylle Mettler sprach mit Gästedirektorin Petra Genster darüber, wozu der Schmuck dennoch gut ist.

Update, 13. Februar: Die Oberstdorfer WM-Loipen im Strecken-Check

In 10 Tagen beginnt die Nordische Ski-WM in Oberstdorf. Höchste Zeit, um die Loipen unter die Lupe zu nehmen. Lesen Sie exklusiv mit AZ Plus, was die Athleten erwartet.

Update, 12. Febraur: Auch Sportler aus Tirol dürfen wie geplant teilnehmen

Für Österreichs Skisportler ergeben sich aus den seit Freitag gültigen Corona-Ausreisebeschränkungen in Tirol keine Komplikationen hinsichtlich der Ski-WM in Oberstdorf. Sie müssen sich wie geplant einem PCR-Test bei der Einreise unterziehen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Update, 12. Februar: So bereitet sich die Polizei auf die Nordische Ski WM in Oberstdorf vor

In Oberstdorf laufen die Vorbereitungen auf die Nordische Ski WM in Oberstdorf. Auch die Polizei rüstet sich für das Sportereignis. Der Fokus wird dabei auf den Corona-Regeln liegen, heißt es in einer Mitteilung. Auch eine "moderne Videoüberwachung" ist geplant. Mit was die Polizei sonst noch rechnet.

Update, 12. Februar: Corona-Beschränkungen: Keine Ski-Weltcups in Norwegen

Der Ski-Weltcup wird in diesem Winter nicht Station in Norwegen machen. Aufgrund der verschärften Corona-Richtlinien in dem nordeuropäischen Land können die traditionellen Wintersport-Events nicht ausgetragen werden. Das teilte der Weltverband Fis mit. Betroffen sind die alpinen Skirennfahrer, die Langläufer, die Nordischen Kombinierer sowie die Skispringer. Betroffen sind u.a. die Ski-nordisch-Weltcups in Oslo (11. bis 14. März) und Lillehammer (19. bis 21. März) sowie die weiteren Skispringen der Raw-Air-Tour in Trondheim und Vikersund. Über mögliche Ersatz-Veranstaltungen hat die Fis noch nicht entschieden.

Update, 11. Februar: Oberstdorfer Hoteliers: „Wir stehen hinter der Ski-WM“

Die Forderung des Hoteliers Jürnjakob Reisigl, die Nordische Ski-WM abzusagen, sorgt in Oberstdorf weiter für Diskussionen. Jetzt erhält Reisigl Gegenwind aus der eigenen Branche: „Wir stehen geschlossen hinter der Nordischen Ski-WM“, sagt Jörg King, Ortsvorsitzender des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes. „Wir hätten die WM auch gerne verschoben, aber jetzt ziehen wir die Veranstaltung professionell durch.“

Update, 11. Februar: Wirbel um Skispringerin Juliane Seyfarth geht weiter

Skispringerin Juliane Seyfarth zeigt sich kurz vor der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf nackt im "Playboy". Das kam bei ihrem Team in Oberstdorf aber nicht gut an - aus einem Grund. Ob die Nacktfotos ein Nachspiel für Juliane Seyfarth haben, lesen Sie hier.

Update, 10. Februar: Skispringerin vor der Nordischer Ski-WM mit Nacktfotos im Playboy

Kurz vor der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf sorgt Juliane Seyfarth (30) für Gesprächsstoff. Die zweifache Skisprung-Weltmeisterin mit der Mannschaft zeigt sich nackt im "Playboy". Ihre Begründung laut Bild: „Das Leben ist wie ein Poesie-Album und wir sollten es mit tollen Geschichten füllen. Der ‚Playboy‘ ist eine tolle Gelegenheit, Bilder für die Ewigkeit zu schaffen, und eine unvergessliche Geschichte.“ Geschichte will sie auch in Oberstdorf schreiben. Sie freut sich auf den ersten WM-Wettkampf der Frauen von der Großschanze. Mehr über ihr Shooting lesen Sie hier.

Update, 9. Februar: Wie sieht es zwei Wochen vor WM Start in Oberstdorf aus?

In zwei Wochen ist Eröffnungsfeier bei der Nordischen Ski-WM. Corona macht ein rauschendes Sportfest unmöglich. Wir machten uns trotzdem auf Euphorie-Suche.

Update, 9. Februar: Virtuelles Treffen vor der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf

Die Organisatoren bereiten die Nordische Ski-WM in Oberstdorf mit Ressort- und Bereichsleitern großteils über das Internet vor. Was für Überraschungen sorgte, lesen Sie hier.

Update, 8. Februar: Eisenbichler auf Platz drei beim Weltcup in Klingenthal

Der deutsche Skispringer Markus Eisenbichler belegt beim Heimweltcup in Klingenthal den dritten Platz vor Weltcup-Spitzenreiter Halvor Egner Granerud aus Norwegen und dem Slowenen Bor Pavlovcic.

Auch der Deutsche Skiverband freut sich über Eisenbichlers Platz auf dem Treppchen und teilt seinen Sprung auf Instagram.

{element27}

Update, 8. Februar: Rang sieben für die deutschen Skilanglauf-Männer beim Weltcup in Ulricehamn

Die deutschen Skilanglauf-Männer haben nach der nächsten schweren Sprint-Niederlage immerhin einen Achtungserfolg im Teamsprint erzielt. Das Duo Maxim Cervinka und Sebastian Eisenlauer schaffte es am Sonntag im schwedischen Ulricehamn ins Finale und belegte dort den siebten Rang. Die beiden Deutschen hielten dabei bis zum Zielsprint mit der Spitzengruppe mit und landeten 3,37 Sekunden hinter dem italienischen Siegerduo Francesco de Fabiani und Federico Pellegrino. Die Schweiz und die zweite Vertretung der Schweden komplettierten das Podest beim Männer-Rennen.

Bei den Frauen schaffte es kein deutsches Team ins Finale. Der Sieg ging an das slowenische Duo Eva Urevc und Anamarija Lampic. Schweden landete auf Rang zwei, die Schweiz wurde Dritter.

In den Sprintentscheidungen am Tag zuvor hatte die Mannschaft von Teamchef Peter Schlickenrieder ebenfalls nichts mit den Top-Rängen zu tun. Sofie Krehl war als Beste im Halbfinale ausgeschieden. Die Siege hatten sich Maja Dahlqvist aus Schweden sowie ihr Landsmann Oskar Svensson gesichert.

Update, 7. Februar: So gut sind die Deutschen für die Nordische Ski-WM gerüstet

Wir haben uns einmal die Form der deutschen Athleten angeschaut. Die ganze Analyse finden Sie hier.

Update, 7. Februar: Skispringer Karl Geiger ist in der Krise

Der Vierschanzentournee-Zweite Karl Geiger steckt im Skisprung-Weltcup in einem richtigen Formtief. Nach seinem 32. Platz vom Samstag schaffte es der Skiflug-Weltmeister auch am Sonntag in Klingenthal nicht in den zweiten Durchgang und landete diesmal sogar auf Rang 38. Geiger sprang nur 123,5 Meter und war damit der schlechteste Athlet der sechs Deutschen.

Gut zwei Wochen vor der WM in seinem Heimatort Oberstdorf hat der Allgäuer seine Leichtigkeit, die ihm in diesem Winter schon den Flug-WM-Titel und einen Einzelsieg bei der Vierschanzentournee bescherte, vollkommen verloren. Am kommenden Wochenende sind die Skispringer in Zakopane in Polen dran. Alle weiteren deutschen Springer schafften es im Vogtland in den zweiten Durchgang.

Update, 7. Februar: Nordischer Kombinierer Vinzenz Geiger gewinnt auch zweiten Wettbewerb in Klingenthal

Der deutsche Nordische Kombinierer Vinzenz Geiger hat auch den zweiten Wettbewerb beim Weltcup-Heimspiel in Klingenthal gewonnen. Am Sonntag setzte sich der 23 Jahre alte Allgäuer nach einem Großschanzensprung und dem folgenden Zehn-Kilometer-Lauf vor dem Japaner Akito Watabe und Lukas Greiderer aus Österreich durch.

Update, 6. Februar: Deutsche Kombinierer um Geiger erfolgreich in Klingenthal

Der Allgäuer Vinzenz Geiger hat in Klingenthal erneut einen Einzelsieg errungen. Mit auf dem Podest standen seine Teamkollegen.

Update, 5. Februar: Oberstdorfer Groß-Hotelier fordert kurzfristige Absage der WM

Aufregung in Oberstdorf: Groß-Hotelier Jürnjakob Reisigl, der fünf Hotels in Oberstdorf führt, fordert eine kurzfristige Absage der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf. Welche Argumente er nennt, lesen Sie hier.

Was Passanten über die WM in Corona-Zeiten in Oberstdorf denken, erfahren Sie hier.

Update, 4. Februar: Oberstdorf denkt über Bonus-WM nach

Oberstdorf

Franz Steinle

Skiverbandes

Oberstdorf

Update, 1. Februar: Große Sorgen in Oberstdorf wegen Einreiseverboten

Inist die Enttäuschung über die Corona-WM groß: Deshalb wollen die Organisatoren über weitere Nordische Ski-Weltmeisterschaften nach 2021 verhandeln. Die Organisatoren um den Aufsichtsratsvorsitzendenhaben zugesagt, sich für eine solche „ Bonus-WM “ einzusetzen, ohne dass weitere Investitionen nötig wären. Die Erfolgsaussichten seien derzeit aber seriös nicht abzuschätzen. Spätestens im Frühjahr sollen beim Kongress des Internationalenerste Gespräche geführt werden. Frühestmöglich könnteim Jahr 2027 zum Zug kommen.

In drei Wochen beginnt die Ski-WM in Oberstdorf. Eine Firma aus England musste bereits absagen. Auch Sportlern droht das Aus. Mehr dazu lesen Sie hier.

Lesen Sie hier Teil 2 unseres News-Blogs zur Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf.