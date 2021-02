Nordische Ski-WM 2021: Norweger Halvor Egner Granerud Top-Favorit im Skispringen

Nordische Ski-WM 2021: Trotz Corona geht es in Oberstdorf um Medaillen im Skisprung, Langlauf und in der Kombination. Unser Nachrichten-Blog zu Oberstdorf 2021.

22.02.2021 | Stand: 15:13 Uhr

Update, 22. Februar, 14 Uhr: Fotos aus Oberstdorf

Trainings, Corona-Tests, Einkleidung und Papp-Aufsteller auf der Tribüne: Vor der offiziellen Eröffnung der Nordischen Ski WM am Mittwochabend ist am Montag in Oberstdorf schon einiges los. Unser Fotograf Ralf Lienert hat die Fotos des Tages:

Nordische Ski WM in Oberstdorf: Fotos von Montag, 22. Februar

22.02.2021, Deutschland, Oberstdorf, FIS Nordische Ski Weltmeisterschaften 2021, Ski nordisch, Nordische Ski WM 2021, Wintersport, NWM - Langlauf Training Langläufer - hier ein deutsches Trio - Prio 1 Bild: Ralf Lienert

Update, 22. Februar: 4500 Personen aus über 60 Nationen bei Ski-WM in Oberstdorf erwartet

Trotz des coronabedingten Zuschauerausschlusses werden in den kommenden Tagen bei der Nordischen Ski-WM tausende Menschen in Oberstdorf erwartet. Insgesamt sollen 4500 Beteiligte für die Titelkämpfe ins Allgäu reisen, wie die Organisatoren der Weltmeisterschaft auf Anfrage schrieben. Darunter sind 750 Athleten aus über 60 Ländern. Von 23. Februar bis 7. März stehen in den drei Sportarten Skispringen, Langlauf und Nordische Kombination insgesamt 24 WM-Entscheidungen an.

Sportler, Funktionäre und Journalisten sollen engmaschig mit PCR- und Antigen-Tests auf das Coronavirus getestet worden. Das Hygienekonzept war bis kurz vor Beginn der Veranstaltung immer wieder nachgeschärft worden. Auch das Hotelpersonal in dem 10 000-Einwohner-Örtchen direkt an der Grenze zu Österreich soll regelmäßig getestet werden.

Update, 21. Februar: Nordische Ski-WM in Oberstdorf: Deutsche Skispringer starten nicht als Topfavoriten

Die Formkurze zeigte zwar zuletzt bei Karl Geiger nach oben. Doch Top-Favorit auf Gold bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf sind weder Geiger noch Markus Eisenbichler. Dafür ist der souveräne Gesamtweltcupführende Halvor Egner Granerud aus Norwegen einfach zu konstant und die internationale Konkurrenz insgesamt zu stark. Das Ziel, in jedem Wettkampf um das Podest mitzuspringen, ist realistisch. Ein Medaillen-Festival wie in Tirol ist es eher nicht - viermal Gold und zweimal Silber holten die deutschen Skispringerinnen und Skispringer damals. Mehr über die Erwartungen im deutschen Skisprung-Team lesen Sie hier.

Update, 20. Februar: Deutsches Team im Skisprung-Mixed auf Rang fünf

Die deutschen Skispringer haben es bei der WM-Generalprobe nicht auf das Podest geschafft. Karl Geiger, Pius Paschke, Anna Rupprecht und Luisa Görlich belegten im Mixed-Wettbewerb im rumänischen Rasnov den fünften Platz. Den Sieg sicherte sich am Samstag das Team aus Norwegen vor Slowenien und Österreich. Aus dem deutschen Quartett gelang Skiflug-Weltmeister Geiger mit einem Satz auf 96 Meter der weiteste Sprung.

Für die Frauen steht bereits am Mittwoch die Qualifikation zum Weltmeisterschafts-Einzel von der Normalschanze an. Am Sonntag der kommenden Woche geht es dann im Allgäu im Mixed um WM-Ehren.

Update, 20. Februar: Skisprung-Coach Werner Schuster bereut Abschied in Deutschland nicht

Der frühere Skisprung-Bundestrainer Werner Schuster bereut seinen freiwilligen Rückzug im Jahr 2019 nicht. "Seefeld war ein Abschluss von dieser Deutschland-Story, wie man ihn sich nur in Träumen ausmalen konnte. Ich trauere dem nicht nach", sagte der 51-Jährige der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf die Heim-WM in Oberstdorf, die am kommenden Dienstag beginnt. Schuster stammt aus dem Kleinwalsertal und kennt Oberstdorf schon aus der Jugend. Bei den Titelkämpfen in Tirol, wo Schuster inzwischen seine Heimat gefunden hat, holten Markus Eisenbichler, das Männer-Team und das Mixed jeweils Goldmedaillen.

Die WM im Allgäu begleitet der Österreicher nun als Experte und Co-Kommentator bei Eurosport.

Update, 19. Februar: Skispringer Eisenbichler und Granerud in Rasnov disqualifiziert

Skisprung-Weltmeister Markus Eisenbichler und der Gesamtweltcup-Führende Halvor Egner Granerud sind beim Weltcup im rumänischen Rasnov disqualifiziert worden. Zunächst war nur der 29 Jahre alte Deutsche wegen eines nicht regelkonformen Anzugs aus dem Wettbewerb genommen worden, teilte der Weltverband Fis mit. Kurz nach Ende des Springens, das Granerud eigentlich gewonnen hatte, erwischte es auch noch den Norweger, dessen Anzug ebenfalls nicht regelkonform war.

Als bester Deutscher rückte Vorjahressieger Karl Geiger, der 94,5 und 96,5 Meter sprang, auf den dritten Rang vor. Pius Paschke schaffte es auf Rang sieben.

Update, 19. Februar: Landrätin "schärft" Hygienekonzept der WM in Oberstdorf nach

In einer Videoschalte hat jetzt die Oberallgäuer Landrätin Indra Baier-Müller die Oberstdorfer Hoteliers auf die anstehende WM eingeschworen. Vor dem Hintergrund der Verbreitung der neuen Viren-Mutationen sei das bisherige Hygienekonzept für die WM kurzfristig nochmals komplett auf Herz und Nieren überprüft und in Abstimmung mit allen Beteiligten nachgeschärft worden.

Wieso die Landrätin vom "vielleicht schärfsten Corona-Hygienekonzept Bayerns“ spricht, lesen Sie hier.

Update, 19. Februar: Der Trainer der Skispringerinnen steht bei der Heim-WM vor einer großen Herausforderung

Andreas Bauer steht vor seiner dritten Heim-WM in Oberstdorf. Die Wettkämpfe werden für den 57-jährigen Bundestrainer der Skispringerinnen eine besondere Herausforderung. 2021 soll für ihn der Höhepunkt werden: Als Architekt eines Medaillentraums für die in den vergangenen Jahren so erfolgsverwöhnte Skisprung-Nation. Mehr dazu lesen Sie hier.

Update, 19. Februar: Verstärkte Polizeikontrollen bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf

Am Montag startet die Nordische Ski-WM 2021 in Oberstdorf, weshalb es laut Polizei in den kommenden zwei Wochen dort nur begrenzt öffentliche Parkplätze geben wird. Wer nach Oberstdorf fahren möchte, soll im Voraus überlegen, ob die Fahrt dorthin wirklich notwendig ist, heißt es von der Polizei. Insbesondere bei Tagesausflügen an den beiden Wettkampfwochenenden sollen Besucher auf andere Ziele ausweichen.

In den kommenden zwei Wochen werde die Polizei verstärkt in Oberstdorf sein und neben der Einhaltung der Parkregeln auch die der Corona-Regeln kontrollieren.

Update, 19. Februar: WM-Start von Skisprung-Olympiasiegerin Vogt wegen Knieproblemen noch offen

Skispringerin Carina Vogt ist nach 22 Monaten Pause zwar zurück im Weltcup und auch für die Heim-WM nominiert, muss aber weiter um einen Start in Oberstdorf bangen. Dies sagte Bundestrainer Andreas Bauer der Deutschen Presse-Agentur. Die 29-Jährige, die in ihrer Laufbahn Olympiagold und fünf WM-Titel gewonnen hat, hat wieder Probleme mit ihrem Knie.

Update, 18. Februar: Zwei Unterallgäuer sind bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf dabei

Nur noch wenige Tage, dann ist das Allgäu der Nabel des Wintersports: Am 23. Februar wird die Nordische Ski-Weltmeisterschaft in Oberstdorf eröffnet. Bis zum 7. März werden dann Langläufer, Skispringer und Kombinierer um Medaillen kämpfen. Vor leeren Rängen. Denn die Corona-Pandemie zwang die Veranstalter zu Geisterspielen. Trotzdem werden einige Wintersport-Fans aus dem Unterallgäu bei der WM vor Ort sein – als Helfer. Zwei von ihnen sind Mirko Loleit und Marcus Barnstorf. Was genau ihre Aufgaben vor Ort sind, erfahren Sie hier.

Update, 17. Februar: Keine Skisprung-Pause für Skispringer Karl Geiger vor der WM

Die sportlich schwächelnden Skispringer Markus Eisenbichler und Karl Geiger bekommen unmittelbar vor der Heim-WM in Oberstdorf keine Wettkampfpause mehr. Beide wurden von Bundestrainer Stefan Horngacher für den Weltcup im rumänischen Rasnov berufen, wie der Deutsche Skiverband (DSV) am Mittwoch mitteilte. Neben Weltmeister Eisenbichler und dem Tournee-Zweiten Geiger sind auch Severin Freund, Martin Hamann, Pius Paschke und Constantin Schmid für die Wettbewerbe am Freitag (Einzel) und Samstag (Mixed Team) auf der Normalschanze nominiert.

Frauen-Bundestrainer Andreas Bauer wählt vor den nächste Woche im Allgäu beginnenden Titelkämpfen einen anderen Ansatz. Die drei Top-Athletinnen Katharina Althaus, Carina Vogt und Juliane Seyfarth reisen nicht zum Weltcup nach Rumänien und werden stattdessen in Garmisch-Partenkirchen trainieren.

Update, 17. Februar: Olympiasieger Johannes Rydzek: WM ohne Fans für Hotels "eine Katastrophe"

Doppel-Olympiasieger Johannes Rydzek leidet vor der Nordischen Ski-WM in seiner Heimat Oberstdorf mit den vom coronabedingten Fanausschluss betroffenen Unternehmen. "Hotels, Vermieter, Einzelhändler, Restaurants, für alle ist eine WM ohne Zuschauer eine Katastrophe", sagte der 29 Jahre alte Nordische Kombinierer in einem von seinem Management verbreiteten Interview. "Das ist die große Tragik an der Geschichte. Kein Veranstalter und kein Athlet konnte sich das vorstellen, dass es mal soweit kommen wird", sagte er.

Trotz der alles andere als optimalen Umstände hält Rydzek es für richtig, "die WM auch in dieser Form durchzuführen. Das Organisationskomitee in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Skiverband und den örtlichen Behörden werden alles dafür tun, dass die Sicherheit der Teilnehmer, Helfer aber auch Bürger gewährleistet ist", sagte der Allgäuer, der bei den Olympischen Winterspielen 2018 Gold im Einzel von der Großschanze und im Team gewann.

Update, 16. Februar: Ist das Tauwetter ein Problem für die Nordische Ski-WM in Oberstdorf?

Joachim Schug ist offizieller meteorologischer Berater der Nordischen Ski-WM. Er schätzt ein, wie sich die aktuelle Wetterlage auf die Veranstaltung auswirkt.

Update, 16. Februar: Bundestrainer Weinbruch will "Lagerkoller vermeiden"

Bundestrainer Hermann Weinbuch wird bei der Ski-WM in Oberstdorf in der kommenden Woche den Kontakt zu den anderen deutschen Teilnehmern vermissen. "Untereinander können wir uns in der deutschen Mannschaft diesmal kaum sehen", sagte der Coach der Nordischen Kombinierer der "Augsburger Allgemeinen Zeitung" (Mittwoch). "Wir werden mit den Langläufern oder Springern nicht in Kontakt sein, wie es sonst bei einer WM war. Das war immer ein schöner Nebeneffekt, das ist leider nicht möglich."

Wichtig werde es sein, einen Lagerkoller zu vermeiden, sagte Weinbuch: "Wir können in eine Halle gehen, um Fußball zu spielen. Im Hotel haben wir Krafträume, ein Spielzimmer, in dem man Darts, Tischtennis oder Billard spielen kann." Die Titelkämpfe im Allgäu beginnen am 23. Februar und dauern bis zum 7. März.

Update, 15. Februar: Söder stellt klar - WM in Oberstdorf findet statt

Das ist wohl das endgültige "Go" für die Nordische Ski-WM 2021 in Obertdorf. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder lässt auf Nachfrage unserer Redaktion ausrichten, dass er an der WM festhalten will.

Lesen Sie hier, weshalb Söder auf das Hygienekonzept vertraut und einen Kommentar unseres Autors.

Update, 15. Februar: Katharina Althaus verbringt Valentinstag auf der Langlauf-Loipe

Knapp eine Woche vor der WM zeigt sich die Oberstdorfer Skispringerin Katharina Althaus auf Instagram auf der Loipe statt auf der Schanze. Den Valentinstag verbrachte die 24-Jährige sportlich mit ihrem Partner beim Langaufen.

Update, 14. Februar: Granerud gewinnt Skispringen in Polen - Eisenbichler auf Rang zwölf

Die deutschen Skispringer sind eineinhalb Wochen vor Beginn der Heim-WM weit von ihrer Bestform entfernt. Markus Eisenbichler (130,5 und 133 Meter) belegte am Sonntag im polnischen Zakopane als Bester Rang zwölf. Auch Karl Geiger (22.), Martin Hamann (24.) und Pius Paschke (30.) holten Weltcup-Punkte.

Update, 14. Februar: Karl Geiger in Polen nur auf Platz 23

Markus Eisenbichler ließ seinen Ärger frei heraus. "Am liebsten würde ich irgendwas kaputtmachen gerade", sagte der emotionale Bayer nach dem verkorksten Weltcup der deutschen Skispringer in Zakopane. Die DSV-Adler können zehn Tage vor dem Start der Heim-WM in Oberstdorf nicht mit der absoluten Weltspitze mithalten. Beim Sieg des Japaners Ryoyu Kobayashi waren EisenUpdtaebichler und Pius Paschke, die punktgleich nur auf Platz 14 landeten, die besten Springer aus dem Team von Bundestrainer Stefan Horngacher.

Trotz seines Ärgers ist der 29 Jahre alte Eisenbichler derzeit noch der konstanteste DSV-Adler und am ehesten in der Lage, mit den Besten zu konkurrieren. Skiflug-Weltmeister Karl Geiger erging es am Samstag in Polen noch deutlich schlechter. Er erreichte nur Rang 23.

Update, 14. Februar: Nordische Ski-WM in Oberstdorf: Keine Zuschauer, aber Fahnen

Es ist, als würde man fürs Arbeiten im Homeoffice Make-up auflegen: Tourismus Oberstdorf hat die Bürger und Geschäftsleute dazu aufgerufen, für die Nordische Ski-Weltmeisterschaft, die Ende Februar beginnt, die Häuser zu schmücken. Dabei sind wegen des Lockdowns gar keine Touristen im Ort. Unsere Redakteurin Sibylle Mettler sprach mit Gästedirektorin Petra Genster darüber, wozu der Schmuck dennoch gut ist.

Update, 13. Februar: Die Oberstdorfer WM-Loipen im Strecken-Check

In 10 Tagen beginnt die Nordische Ski-WM in Oberstdorf. Höchste Zeit, um die Loipen unter die Lupe zu nehmen. Lesen Sie exklusiv mit AZ Plus, was die Athleten erwartet.

Update, 12. Febraur: Auch Sportler aus Tirol dürfen wie geplant teilnehmen

Für Österreichs Skisportler ergeben sich aus den seit Freitag gültigen Corona-Ausreisebeschränkungen in Tirol keine Komplikationen hinsichtlich der Ski-WM in Oberstdorf. Sie müssen sich wie geplant einem PCR-Test bei der Einreise unterziehen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Update, 12. Februar: So bereitet sich die Polizei auf die Nordische Ski WM in Oberstdorf vor

In Oberstdorf laufen die Vorbereitungen auf die Nordische Ski WM in Oberstdorf. Auch die Polizei rüstet sich für das Sportereignis. Der Fokus wird dabei auf den Corona-Regeln liegen, heißt es in einer Mitteilung. Auch eine "moderne Videoüberwachung" ist geplant. Mit was die Polizei sonst noch rechnet.

Update, 12. Februar: Corona-Beschränkungen: Keine Ski-Weltcups in Norwegen

Der Ski-Weltcup wird in diesem Winter nicht Station in Norwegen machen. Aufgrund der verschärften Corona-Richtlinien in dem nordeuropäischen Land können die traditionellen Wintersport-Events nicht ausgetragen werden. Das teilte der Weltverband Fis mit. Betroffen sind die alpinen Skirennfahrer, die Langläufer, die Nordischen Kombinierer sowie die Skispringer. Betroffen sind u.a. die Ski-nordisch-Weltcups in Oslo (11. bis 14. März) und Lillehammer (19. bis 21. März) sowie die weiteren Skispringen der Raw-Air-Tour in Trondheim und Vikersund. Über mögliche Ersatz-Veranstaltungen hat die Fis noch nicht entschieden.

Update, 11. Februar: Oberstdorfer Hoteliers: „Wir stehen hinter der Ski-WM“

Die Forderung des Hoteliers Jürnjakob Reisigl, die Nordische Ski-WM abzusagen, sorgt in Oberstdorf weiter für Diskussionen. Jetzt erhält Reisigl Gegenwind aus der eigenen Branche: „Wir stehen geschlossen hinter der Nordischen Ski-WM“, sagt Jörg King, Ortsvorsitzender des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes. „Wir hätten die WM auch gerne verschoben, aber jetzt ziehen wir die Veranstaltung professionell durch.“

Update, 11. Februar: Wirbel um Skispringerin Juliane Seyfarth geht weiter

Skispringerin Juliane Seyfarth zeigt sich kurz vor der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf nackt im "Playboy". Das kam bei ihrem Team in Oberstdorf aber nicht gut an - aus einem Grund. Ob die Nacktfotos ein Nachspiel für Juliane Seyfarth haben, lesen Sie hier.

Update, 10. Februar: Skispringerin vor der Nordischer Ski-WM mit Nacktfotos im Playboy

Kurz vor der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf sorgt Juliane Seyfarth (30) für Gesprächsstoff. Die zweifache Skisprung-Weltmeisterin mit der Mannschaft zeigt sich nackt im "Playboy". Ihre Begründung laut Bild: „Das Leben ist wie ein Poesie-Album und wir sollten es mit tollen Geschichten füllen. Der ‚Playboy‘ ist eine tolle Gelegenheit, Bilder für die Ewigkeit zu schaffen, und eine unvergessliche Geschichte.“ Geschichte will sie auch in Oberstdorf schreiben. Sie freut sich auf den ersten WM-Wettkampf der Frauen von der Großschanze. Mehr über ihr Shooting lesen Sie hier.

Update, 9. Februar: Wie sieht es zwei Wochen vor WM Start in Oberstdorf aus?

In zwei Wochen ist Eröffnungsfeier bei der Nordischen Ski-WM. Corona macht ein rauschendes Sportfest unmöglich. Wir machten uns trotzdem auf Euphorie-Suche.

Update, 9. Februar: Virtuelles Treffen vor der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf

Die Organisatoren bereiten die Nordische Ski-WM in Oberstdorf mit Ressort- und Bereichsleitern großteils über das Internet vor. Was für Überraschungen sorgte, lesen Sie hier.

Update, 8. Februar: Eisenbichler auf Platz drei beim Weltcup in Klingenthal

Der deutsche Skispringer Markus Eisenbichler belegt beim Heimweltcup in Klingenthal den dritten Platz vor Weltcup-Spitzenreiter Halvor Egner Granerud aus Norwegen und dem Slowenen Bor Pavlovcic.

Auch der Deutsche Skiverband freut sich über Eisenbichlers Platz auf dem Treppchen und teilt seinen Sprung auf Instagram.

Update, 8. Februar: Rang sieben für die deutschen Skilanglauf-Männer beim Weltcup in Ulricehamn

Die deutschen Skilanglauf-Männer haben nach der nächsten schweren Sprint-Niederlage immerhin einen Achtungserfolg im Teamsprint erzielt. Das Duo Maxim Cervinka und Sebastian Eisenlauer schaffte es am Sonntag im schwedischen Ulricehamn ins Finale und belegte dort den siebten Rang. Die beiden Deutschen hielten dabei bis zum Zielsprint mit der Spitzengruppe mit und landeten 3,37 Sekunden hinter dem italienischen Siegerduo Francesco de Fabiani und Federico Pellegrino. Die Schweiz und die zweite Vertretung der Schweden komplettierten das Podest beim Männer-Rennen.

Bei den Frauen schaffte es kein deutsches Team ins Finale. Der Sieg ging an das slowenische Duo Eva Urevc und Anamarija Lampic. Schweden landete auf Rang zwei, die Schweiz wurde Dritter.

In den Sprintentscheidungen am Tag zuvor hatte die Mannschaft von Teamchef Peter Schlickenrieder ebenfalls nichts mit den Top-Rängen zu tun. Sofie Krehl war als Beste im Halbfinale ausgeschieden. Die Siege hatten sich Maja Dahlqvist aus Schweden sowie ihr Landsmann Oskar Svensson gesichert.

Update, 7. Februar: So gut sind die Deutschen für die Nordische Ski-WM gerüstet

Wir haben uns einmal die Form der deutschen Athleten angeschaut. Die ganze Analyse finden Sie hier.

Update, 7. Februar: Skispringer Karl Geiger ist in der Krise

Der Vierschanzentournee-Zweite Karl Geiger steckt im Skisprung-Weltcup in einem richtigen Formtief. Nach seinem 32. Platz vom Samstag schaffte es der Skiflug-Weltmeister auch am Sonntag in Klingenthal nicht in den zweiten Durchgang und landete diesmal sogar auf Rang 38. Geiger sprang nur 123,5 Meter und war damit der schlechteste Athlet der sechs Deutschen.

Gut zwei Wochen vor der WM in seinem Heimatort Oberstdorf hat der Allgäuer seine Leichtigkeit, die ihm in diesem Winter schon den Flug-WM-Titel und einen Einzelsieg bei der Vierschanzentournee bescherte, vollkommen verloren. Am kommenden Wochenende sind die Skispringer in Zakopane in Polen dran. Alle weiteren deutschen Springer schafften es im Vogtland in den zweiten Durchgang.

Update, 7. Februar: Nordischer Kombinierer Vinzenz Geiger gewinnt auch zweiten Wettbewerb in Klingenthal

Der deutsche Nordische Kombinierer Vinzenz Geiger hat auch den zweiten Wettbewerb beim Weltcup-Heimspiel in Klingenthal gewonnen. Am Sonntag setzte sich der 23 Jahre alte Allgäuer nach einem Großschanzensprung und dem folgenden Zehn-Kilometer-Lauf vor dem Japaner Akito Watabe und Lukas Greiderer aus Österreich durch.

Update, 6. Februar: Deutsche Kombinierer um Geiger erfolgreich in Klingenthal

Der Allgäuer Vinzenz Geiger hat in Klingenthal erneut einen Einzelsieg errungen. Mit auf dem Podest standen seine Teamkollegen.

Update, 5. Februar: Oberstdorfer Groß-Hotelier fordert kurzfristige Absage der WM

Aufregung in Oberstdorf: Groß-Hotelier Jürnjakob Reisigl, der fünf Hotels in Oberstdorf führt, fordert eine kurzfristige Absage der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf. Welche Argumente er nennt, lesen Sie hier.

Was Passanten über die WM in Corona-Zeiten in Oberstdorf denken, erfahren Sie hier.

Update, 4. Februar: Oberstdorf denkt über Bonus-WM nach

Update, 3. Februar: Am Tiefpunkt: Wellingers Reise von Olympiagold an den Jugendtisch

In Oberstdorf ist die Enttäuschung über die Corona-WM groß: Deshalb wollen die Organisatoren über weitere Nordische Ski-Weltmeisterschaften nach 2021 verhandeln. Die Organisatoren um den Aufsichtsratsvorsitzenden Franz Steinle haben zugesagt, sich für eine solche „ Bonus-WM “ einzusetzen, ohne dass weitere Investitionen nötig wären. Die Erfolgsaussichten seien derzeit aber seriös nicht abzuschätzen. Spätestens im Frühjahr sollen beim Kongress des Internationalen Skiverbandes erste Gespräche geführt werden. Frühestmöglich könnte Oberstdorf im Jahr 2027 zum Zug kommen.

Die Fernsehpräsenz von Andreas Wellinger ist ungebrochen. Zuletzt war in verschiedenen ARD-Filmen für ein Millionenpublikum zu sehen, wie der Olympiasieger in herrlicher Bergkulisse Plastikbecher hüpfen ließ, akrobatisch Limbo tanzte, ein Kleinflugzeug steuerte oder Zuckerwürfel auf einem Löffel stapelte, den er falsch herum im Mund hielt. Vom Skispringer Wellinger hingegen war 2021 noch gar nichts zu sehen. Sein bisher letzter Weltcup-Sprung war an Silvester in Garmisch ein Hüpfer auf 118 Meter, mit dem er als 53. die Qualifikation für das Neujahrsspringen verpasste. Für die Nordische Ski-WM 2021 in Oberstdorf sieht es schlecht für ihn aus. Wie es soweit kommen konnte, erfahren Sie hier.

Update, 1. Februar: Große Sorgen in Oberstdorf wegen Einreiseverboten

In drei Wochen beginnt die Ski-WM in Oberstdorf. Eine Firma aus England musste bereits absagen. Auch Sportlern droht das Aus. Mehr dazu lesen Sie hier.

Update, 31. Januar: Deutsche Skispringerinnen weiter hinterher - Nächster Sieg für Kramer

Die deutschen Skispringerinnen um die Olympia-Zweite Katharina Althaus (Oberstdorf) warten in diesem Winter weiter auf die großen Erfolge. Am Sonntag kam die 24 Jahre alte Allgäuerin nach Sprüngen auf 128 und 126,5 Meter nicht über Rang zwölf in Titisee-Neustadt hinaus. Am Samstag hatte Althaus noch den neunten Platz belegt. Die weiteren deutschen Starterinnen um Juliane Seyfarth sind derzeit weit von den Top-Rängen entfernt. Seyfarth schaffte es im Schwarzwald am Sonntag auf Rang 28, auch Agnes Reisch (29.) holte noch Punkte für den Weltcup.

Der Sieg ging wie schon am Samstag an Österreichs Marita Kramer, der auf der Hochfirstschanze Sprünge auf 137,5 und 135 Meter gelangen. Sara Takanashi aus Japan und Silje Opseth aus Norwegen komplettierten das Podest. Vor der WM in Oberstdorf (ab 23. Februar) stehen für die Frauen noch Wettbewerbe in Hinzenbach (Österreich) und im rumänischen Rasnov auf dem Programm.

Update, 31. Januar: Deutsche Langläufer im Sprint schwach - Hennig schon in WM-Form

Das deutsche Langlauf-Team hat über die kurze Distanz weiter große Probleme. Bei den Sprints in der klassischen Technik schafften es sowohl die Frauen als auch die Männer aus dem Team von Bundestrainer Peter Schlickenrieder nicht in die Halbfinals. Sofie Krehl, Laura Gimmler und Anne Winkler verabschiedeten sich in den Viertelfinal-Läufen, bei den Männern kam Sebastian Eisenlauer in der Qualifikation nicht über Rang 53 hinaus. Janosch Brugger konnte wegen einer Verletzung, die er bei einem Sturz erlitten hatte, nicht an den Start gehen.

Die Sprint-Siege am Sonntag sicherten sich die Schwedin Linn Svahn und der Norweger Johannes Kläbo. Am Samstag hatte der umstrittene Russe Alexander Bolschunow den Klassik-Massenstart gewonnen. Erst vor einer Woche war der 24-Jährige mit einem Wutausbruch und einem Bodycheck gegen den Finnen Joni Mäki negativ aufgefallen. Gesperrt worden war Bolschunow vom Ski-Weltverband Fis aber nicht.

Katharina Hennig hatte über zehn Kilometer in der klassischen Technik Rang vier belegt und sich Norwegens Dominatorin Therese Johaug, die auf Rang drei lief, nur knapp geschlagen geben müssen. Die 24 Jahre alte Hennig ist derzeit Deutschlands größte Langlauf-Hoffnung mit Blick auf die Heim-WM in Oberstdorf (ab 23. Februar).

Update, 30. Januar: Deutsche Skispringer beim Heimspiel nicht ganz vorne - Granerud siegt

Skispringer Markus Eisenbichler hat beim Weltcup-Heimspiel in Willingen den achten Platz belegt und war damit bester Deutscher. Der 29 Jahre alte Bayer sprang am Samstag 137,5 und 139,5 Meter weit. Den Sieg sicherte sich der Norweger Halvor Egner Granerud vor seinem Landsmann Daniel-André Tande und Tournee-Sieger Kamil Stoch aus Polen. Karl Geiger landete auf dem elften Platz.

Neben Eisenbichler und Geiger holte einzig Pius Paschke als 24. noch Weltcuppunkte für die Adler des Deutschen Skiverbandes. Severin Freund, Constantin Schmid und Martin Hamann schieden bereits nach dem ersten Durchgang aus.

Update, 30. Januar: Kombinierer Vinzenz Geiger verpasst Podest beim Weltcup in Seefeld

Kombinierer Vinzenz Geiger hat beim Weltcup am Samstag im österreichischen Seefeld den fünften Platz belegt. Der Oberstdorfer verdarb sich beim Skispringen noch bessere Chancen. Wie es weiter geht und wie sich die anderen deutschen Kombinierer und Langläufer geschlagen haben, erfahren Sie hier.

Update, 28. Januar: Andreas Bauer: "Eine Ski-WM ohne Norwegen geht gar nicht!"

Auch Frauen-Skisprung-Trainer Andreas Bauer macht sich Sorgen: "Titelkämpfe ohne Norwegen, das geht gar nicht." Der 57-jährige Vollblut-Oberstdorfer hat eine klare Meinung: "Das Fehler einer jeden Nation würde den Stellenwert dieser WM schon arg schmälern." Unterdessen kommt aus Norwegen eine erste, durchaus optimistische Stimme: Auf Anfrage unserer Redaktion zu einem möglichen WM-Aus des Norge-Teams schrieb Claes-Tommy Herland vom norwegischen Skiverband am Donnerstagabend: "No. Everything o.k.. We are ready for Oberstdorf. (Nein, alles okay. Wir sind bereit für Oberstdorf.) Garniert hat Herland seine Whats-App-Nachricht mit drei norwegischen Fahnen...

28. Januar: Kommen die Norweger nicht zur Ski-WM nach Oberstdorf?

Um die Verbreitung von mutierten Virus-Varianten zu vermeiden schließt die Wintersportnation Norwegen ab dem 29. Januar für zwei Wochen ihre Grenzen. Damit müssen auch die Ski-Weltcup-Veranstaltungen der Nordischen Kombination und des Frauen-Skispringens ausfallen, die von 12. bis 14. Februar in Lillehammer geplant waren. Diese Grenzschließung könnte auch massive Auswirkungen auf die Nordische Ski-WM in Oberstdorf haben, die am 23. Februar, beginnt. Verlängert die norwegische Regierung diese Maßnahme und schafft für Profisportler keine Ausnahmeregelung, könnte die erfolgreichste Nation im nordischen Wintersport bei den Titelkämpfen in Oberstdorf fehlen. Mehr dazu lesen Sie hier.

26. Januar: Wie stehen die Medaillen-Chancen der Allgäuer Athleten bei der Ski-WM in Oberdorf?

Johannes Rydzek, Vinzenz Geiger, Karl Geiger oder Katharina Althaus - einen Monat vor Start der Nordischen Ski-Weltmeisterschaften 2021 checkt die Allgäuer Zeitung die Leistungskurve der Allgäuer Medaillen-Hoffnungen.

Update, 24. Januar: Rydzek und Karl Geiger melden sich in Lahti eindrucksvoll zurück

Einen Monat vor Beginn der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf sind die Allgäuer Wintersportler in Topform.

Kombinierer Johannes Rydzek aus Oberstdorf hat sich eindrucksvoll im Weltcup zurückgemeldet. Im finnischen Lahti, wo der heute 29-Jährige bei der Weltmeisterschaft 2017 alle vier möglichen Goldmedaillen abgesahnt hatte, belegte Rydzek überraschend den vierten Platz. Das Podest verpasste der Oberstdorfer nur knapp um vier Sekunden. Es siegte der Japaner Akito Watabe vor dem Weltcup-Gesamtführenden Jarl Magnus Riiber und Ryota Yamamoto, ebenfalls aus Japan. Rydzeks Teamkollege vom Skiclub Oberstdorf, Vinzenz Geiger , wurde hinter Fabian Rießle (Breitnau) Sechster.

aus Oberstdorf hat sich eindrucksvoll im Weltcup zurückgemeldet. Im finnischen Lahti, wo der heute 29-Jährige bei der Weltmeisterschaft 2017 alle vier möglichen Goldmedaillen abgesahnt hatte, belegte Rydzek überraschend den vierten Platz. Das Podest verpasste der Oberstdorfer nur knapp um vier Sekunden. Es siegte der Japaner Akito Watabe vor dem Weltcup-Gesamtführenden Jarl Magnus Riiber und Ryota Yamamoto, ebenfalls aus Japan. Rydzeks Teamkollege vom Skiclub Oberstdorf, , wurde hinter Fabian Rießle (Breitnau) Sechster. Auch der zuletzt hadernde Skispringer Karl Geiger ist wieder in der Erfolgsspur. In Lahti, wo vor einem Jahr gewonnen hatte, belegte er im Einzelspringen am Sonntag hinter dem Norweger Robert Johansson und seinem Teamkollegen Markus Eisenbichler Rang drei. Der Halbzeitführende Halvor Egner Granerud fiel nach einem Sturz bei der Landung auf Rang vier zurück.

ist wieder in der Erfolgsspur. In Lahti, wo vor einem Jahr gewonnen hatte, belegte er im Einzelspringen am Sonntag hinter dem Norweger Robert Johansson und seinem Teamkollegen Markus Eisenbichler Rang drei. Der Halbzeitführende Halvor Egner Granerud fiel nach einem Sturz bei der Landung auf Rang vier zurück. Die deutschen Langlauf-Staffeln schlugen sich in Lahti achtbar: Die Männer mit Schlussläufer Friedrich Moch vom WSV Isny wurden Fünfte, die Frauen mit Laura Gimmler (Oberstdorf), Katharina Hennig und Pia Fink (bd. Sonthofen) Sechste. Wie zu erwarten standen bei beiden Staffeln die Norweger/-innen ganz oben auf dem Podest.

vom WSV Isny wurden Fünfte, die Frauen mit (Oberstdorf), und (bd. Sonthofen) Sechste. Wie zu erwarten standen bei beiden Staffeln die Norweger/-innen ganz oben auf dem Podest. Beim Frauen-Skispringen in Ljubno (Slowenien) landete Katharina Althaus als beste Deutsche auf Rang sechs. Olympiasiegerin Carina Vogt landete nach langer Pause bei ihrem Comeback auf Platz 22.

Nordische Ski WM in Oberstdorf 2021 - Rückblick: Das waren die Highlights 2005

Update, 23. Januar: Podestplätze von Vinzenz und Karl Geiger sowie ein überraschender Top-Ten-Platz für Friedrich Moch

Die Heim-WM im Allgäu, die in gut einem Monat beginnt, scheint die Allgäuer Wintersportler zu beflügeln. Kombinierer Vinzenz Geiger vom Skiclub Oberstdorf gelang beim Teamsprint im finnischen Lahti zusammen mit Fabian Rießle Platz zwei (mehr dazu hier), sein Namenskollege Karl Geiger rehabilitierte sich an gleicher Stätte mit seinen Skisprung-Kollegen für die Schmach von Zakopane und landete nach zwei starken Sprüngen mit dem deutschen Team auf Rang drei. Zwar nicht gar so weit vorn landete Langläufer Friedrich Moch vom WSV Isny. Sein zehnter Platz beim Skiathlon in Lahti war bei der starken norwegischen und russischen Konkurrenz aber fast schon eine Sensation. Wie es dazu kam, lesen Sie hier. Enttäuschend war lediglich das Abschneiden der deutschen Skispringerinnen. Beim Teamspringen in Ljubno (Slowenien) landeten Katharina Althaus & Co. hinter Gastgeber Slowenien, Norwegen, Österreich und Japan auf einem ungewohnt schlechten fünften Platz.

Update, 19. Januar: Jetzt ist es fix: Nordische Ski-WM in Oberstdorf ohne Zuschauer

Nordische Ski-WM vom 23. Februar bis 7. März dieses Jahres findet pandemiebedingt ohne Zuschauer statt. Das erfuhr unsere Redaktion am Dienstagmorgen exklusiv aus Oberstdorf. Am frühen Nachmittag kam die endgültige Bestätigung vom Aufsichtsrat der WM-GmbH, Dr. Franz Steinle. Weitere Reaktionen lesen Sie hier.

Update, 19. Januar: Kommt heute das Aus für die Fans?

Die Chancen, dass die Nordische Ski-WM mit einer begrenzten Zahl an Zuschauern stattfinden wird, schätzte Geschäftsführer Moritz Beckers-Schwarz vor einer Woche noch auf unter zehn Prozent. Nun deutet alles darauf hin, dass die WM tatsächlich vor leeren Rängen stattfindet. Wie am späten Montagabend aus Oberstdorf zu erfahren war, sei die Entscheidung im Aufsichtsrat der WM-GmbH bereits gefallen: gegen Fans auf den Tribünen und für mehr Sicherheit in der Pandemie. Zunächst sei der engste interne Zirkel darüber informiert worden, am Dienstag soll die Öffentlichkeit über eine Pressemitteilung informiert werden. Selbstverständlich halten wir Sie hier auf dem Laufenden.

Update, 18. Januar: Online-Petition für eine baldige weitere WM läuft laut Initiatoren "enttäuschend"

Mitte Dezember hatte der 73-jährige frühere Oberstdorfer Gemeinderat Gustav Stempfle eine Online-Petition gestartet. Sein Ziel ist es, 1500 Unterschriften zu bekommen, um für eine baldige zweite Nordische Ski-WM in Oberstdorf zu kämpfen. Von einer derzeit drohenden Geister-WM Ende Februar/Anfang März würde die Marktgemeinde nicht ausreichend profitieren. Gut einen Monat nach dem Start bezeichnete Stempfle das Zwischenergebnis aber selbst als "enttäuschend". Bis Montag, 18. Januar, hatten sich erst 570 Unterstützer gefunden. Stempfle wundert sich vor allem, dass er vonseiten des Skiclubs bislang so wenig Unterstützung bekam. Mehr dazu lesen Sie hier.

Update, 17. Januar: Kombinierer-Duo Frenzel und Geiger im Fotofinish Zweiter und Dritter

Die Kombinierer Eric Frenzel und Vinzenz Geiger sind im italienischen Val di Fiemme nur haarscharf an einem Weltcupsieg im Einzel vorbeigeschrammt. In einem Fotofinish landete der Norweger Jarl Magnus Riiber am Sonntag mit 0,1 Sekunden ganz knapp vor den Olympiasiegern Frenzel und Geiger, die auf der Zielgeraden beeindruckend aufgeholt hatten.

Update, 16. Januar: Ausrufezeichen vor der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf: Sieg für deutsche Kombinierer

Eric Frenzel und Fabian Rießle haben den Teamsprint der Nordischen Kombinierer in Val di Fiemme gewonnen. Das deutsche Duo setzte sich am Samstag in Italien vor Österreich und Finnland durch. Das zweite deutsche Team mit Johannes Rydzek und Julian Schmid musste sich im Schlussspurt um den dritten Platz knapp geschlagen geben und belegte den vierten Rang. Mehr dazu lesen Sie hier.

Update, 14. Januar: Vor WM - Nordische Kombinierer bei Weltcup in Val di Fiemme

Die letzten Wettkämpfe der Nordischen Kombinierer liegen schon fast einen Monat zurück. In Ramsau lieferte der Oberstdorfer Vinzenz Geiger ein blitzsauberes Wochenende ab und gewann zweimal. Am kommenden Samstag und Sonntag greifen Geiger und Team-Kollege Johannes Rydzek aus Oberstdorf wieder an. Was sie sich vom Weltcup in der Nordischen Kombination in Val di Fiemme erhoffen, erfahren sie hier.

Update, 13. Januar: Nordische Ski-WM Oberstdorf: Chance auf Zuschauer im Stadion schwindet

Die Nordische Ski WM Oberstdorf soll vom 23. Februar bis 7. März im Allgäu stattfinden. Das betonen die WM-Macher vor Ort immer wieder - trotz der Corona-Krise. Doch: „Die Chancen auf eine WM mit Fans sinken von Tag zu Tag, eigentlich sogar von Stunde zu Stunde“, sagt WM-Geschäftsführer Moritz Beckers-Schwarz. Es droht also eine reine Geister-WM, die jedoch im Fernsehen (ARD und ZDF) übertragen wird.

Update, 11. Januar: DOSB-Präsident Alfons Hörmann: WM-Verschiebung kommt nicht infrage

Nordische Ski-WM 2021: In Obersdorf könnte Karl Geiger eines der Gesichter der Weltmeisterschaft werden. Bild: Ralf Lienert (Archiv)

Update, 29. Dezember: Organisatoren planen Nordische Ski-WM weiter mit Zuschauern

Eine Verschiebung der Nordischeninkommt laut DOSB-Präsident"schlichtweg nicht infrage, weil das Jahr 2022 durch dieinzeitlich belegt und 2023 die nächste Weltmeisterschaft bereits an Planica vergeben ist." Das sagte der Allgäuer Funktionär in einem Interview mit der Augsburger Allgemeinen/Allgäuer Zeitung . "Wenn man das ganze Vertragswerk kennt und sich den möglichen wirtschaftlichen Schaden vor Augen führt, der bei einer Absage drohen würde, ist für mich das Konzept mit wenigen oder im schlechtesten Fall gar keinen Zuschauern unterm Strich immer noch das kleinere Übel."

Knapp zwei Monate vor Beginn planen die Organisatoren der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf weiterhin mit Zuschauern. Dies sagte Geschäftsführer Moritz Beckers-Schwarz am Dienstag in einer extra einberufenen Video-Runde in Oberstdorf.

Das Event, bei dem Skispringer, Nordische Kombinierer und Langläufer ihre Weltmeister suchen, findet von 23. Februar bis 7. März 2021 im Allgäu statt. Beckers-Schwarz sagte, man setze in den Planungen auf eine Maskenpflicht auf dem Veranstaltungsgelände. Derzeit kalkuliere man mit 2500 Zuschauern in der Skisprung-Arena und 2000 Fans im Langlaufstadion.

Update, 28. Oktober 2020: Wie wirkt sich Corona auf die Nordische Ski-WM 2021 in Oberstdorf aus - Projektleiter gibt Auskunft

Auf über 42 Millionen Euro summieren sich nach aktueller Prognose die Baukosten für die Nordische Ski-WM 2021 in Oberstdorf. Vor dem Oberallgäuer Kreistag gab Florian Speigl, Projektleiter für das Bauprogramm, auch Auskunft auf die Frage, wie sich die Corona-Pandemie auf die Nordische Ski-WM auswirken könnte.

Nach aktueller Planung könne man im Skisprungstadion 2.500 Sitzplätze anbieten und im Langlaufstadion 2.000. Für einzelne Tage seien schon alle Tickets verkauft. Und wenn die Pandemie allem doch noch einen Strich durch die Rechnung macht? Dann werden die Tickets erstattet, sagte Speigl. Die WM-GmbH, über die auch der Kartenverkauf läuft, habe einen „relativ guten Versicherungsschutz“ für die Veranstaltung, hieß es weiter.

Update, 11. Oktober 2020: Paukenschlag: Internationaler Skiverband feuert Generalsekretärin Sarah Lewis - was bedeutet das für die Nordische Ski-WM 2021 in Oberstdorf?

Der Internationale Skiverband (Fis) mit Sitz in Oberhofen (Schweiz) hat am Freitag seine einflussreichste Mitarbeiterin im operativen Geschäft gefeuert. Die Suspendierung von Generalsekretärin Sarah Lewis wurde auf der Homepage mit einem einzigen Satz verkündet: „Auf seiner heutigen Sitzung hat das FIS-Council, einschließlich der Mitglieder der „Marc Hodler Foundation“, aufgrund eines völligen Vertrauensverlusts mit großer Mehrheit entschieden, dass Sarah Lewis mit Wirkung zum 9. Oktober nicht mehr als Generalsekretärin der FIS fungieren wird.“

Doch was bedeutet das für die Nordische Ski-WM 2021 in Oberstdorf? Bis zum Wahlkongress im Juni 2021 in Portoroz (Slowenien) wird Präsident Gian Franco Kasper mit den zuständigen Direktoren der Fis das Tagesgeschäft koordinieren. Dazu gehört auch die finale Vorbereitung auf die Nordischen Ski-Weltmeisterschaften Ende Februar in Oberstdorf, teilte Fis-Vorstandsmitglied Alfons Hörmann mit. „Die Organisation ist glücklicherweise nicht auf Einzelpersonen ausgerichtet. Sowohl bei der Fis als auch in Oberstdorf arbeiten seit vielen Monaten gut funktionierende Teams. Die Trennung von Sarah Lewis wird die WM-Vorbereitung nicht weiter beeinflussen“, sagte Hörmann der Allgäuer Zeitung. Mehr dazu lesen Sie hier.

Update: 1. Oktober 2020 Alle 2500 Tickets für dem Auftakt weg

Trotz ungewisser Corona-Lage: Die Skisprungfans scheinen heiß zu sein auf den kommenden Winter. Am Donnerstag in der Früh um 8 Uhr jedenfalls glühten bei der Skisport- und Veranstaltungs-GmbH in Oberstdorf alle Glasfaserkabel und Telefonleitungen. Innerhalb von nur 15 Minuten waren alle für das Auftaktspringen der Vierschanzentournee 2020/2021verfügbaren Tickets vergeben. Mehr hier.

Update 27. Juli 2020: Katharina Althaus absolviert Premierensprung auf umgebauter Schanze

Bei Temperaturen von knapp 30 Grad hat Katharina Althaus den ersten Sprung auf der umgebauten Schattenbergschanze absolviert. Die Allgäuer Doppel-Weltmeisterin genoss die Premiere vor der in gut 200 Tagen beginnenden Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf. Nach den umfassenden Umbauarbeiten in der Audi-Arena sprang sie von der Großschanze auf 120 Meter. „Ich bin stolz, dass ich als Erste da runter darf“, sagte sie in die Mikrofone. Aber noch glücklicher mache sie der Umstand, dass sie und ihre Kolleginnen aus der Nationalmannschaft jetzt wieder regelmäßig am Oberstdorfer Stützpunkt trainieren und sich auf die Heim-WM vorbereiten können. „Am Schanzenprofil“, stellt die 24-Jährige Oberstdorferin noch einmal klar, „hat sich durch den Umbau ja nichts verändert. Drumrum aber ist es für uns Athleten jetzt deutlich besser geworden.“

Update: 13. Juli 2020: Veranstalter planen Ski-Nordisch-WM mit voller Zuschauerkapazität

Die Veranstalter der Nordischen Ski-Weltmeisterschaft 2021 inplanen trotz derderzeit mit Wettkämpfen vor vollen Rängen. Auf die Frage, ob die WM stattfinden werde, sagte, einer der Geschäftsführer der NordischenGmbH, der "/Allgäuer Zeitung" (zum Artikel): "Ja, definitiv. Momentan planen wir mit der Kapazität von 100 Prozent." Das Wintersport-Großereignis soll am 24. Februar kommenden Jahres beginnen.

Ein Datum, wann die Oberstdorfer oder der Internationale Skiverband eine endgültige Entscheidung treffen werde, gebe es nicht, sagte Beckers-Schwarz. Ob die Zahl der Zuschauer in den Stadien reduziert werden müsse, sei eine Entscheidung der Behörden oder der bayerischen Staatsregierung.

Sollte die Ski-WM ausfallen, könnte eine Versicherung greifen. "Bei einer Absage oder bei Kapazitätsbeschränkungen werden die Ticketkosten netto zurückerstattet", kündigte Beckers-Schwarz an. Der Vorverkauf sei gut angelaufen. Etwa 25 000 Kartenbestellungen, darunter teilweise Mehrtagestickets für mehrere Wettkämpfe, seien bereits abgearbeitet. (dpa)

Update 19. Juni 2020: Nordische Ski-WM 2021 in Oberstdorf mit Frauen-Wettbewerb von der Großschanze

Bei der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf dürfen Frauen zum ersten Mal bei einer Weltmeisterschaft von der Großschanze springen. Das hat das Fis-Council, die Versammlung der ranghöchsten Vertreter des Internationalen Skiverbands, bestätigt. "Das ist für die Frauen ein große Sache. 2009 ging es für sie zum ersten Mal um WM-Medaillen, nächstes Jahr haben sie gleich vier Mal die Chance auf Gold, Silber und Bronze. Die Freude über diese Entscheidung war natürlich bei allen riesig", kommentierte Frauen-Skisprungtrainer Andreas Bauer die Entscheidung gegenüber der Allgäuer Zeitung.

Organisatoren: WM wird stattfinden!

5. Mai 2020: Durch die Corona-Krise häufen sich auch bei den Veranstaltern die Fragen nach der Nordischen Ski-WM 2021. Die klare Botschaft der Macher in Oberstdorf: Die WM findet statt. Bis Ende September arbeiten die Organisatoren ihre "normalen" To-Do-lIsten ab. Spätestens dann müssen sie konkret wissen, was sie für die weitere Planung an möglichen Auflagen berücksichtigen müssen. Das berichtet die Allgäuer Zeitung. Zum Artikel geht es hier.

Die Nordische Ski-WM 2021 des internationalen Skiverbandes (FIS) findet vom 23. Februar bis 7. März in Oberstdorf (Allgäu) statt. Der Countdown läuft! Seit Dienstag, 25. Februar 2020, erinnert daran eine WM-Uhr am Bahnhofsplatz in Oberstdorf. Die großen Fragen lauten:

Spielt das Wetter mit?

Wer wird Weltmeister?

Wer wird im Medaillenspiegel vorne liegen?

Die sportlichen Ergebnisse werden von den Fans schon heute herbeigesehnt. Zur Erinnerung: Bei der Nordischen Ski-Weltmeisterschaft 2019 in Seefeld (Österreich) holten Norwegen die meisten Medaillen. Im Medaillenspiegel folgte Deutschland vor Schweden.

Nordische Ski-WM 2021: Für Skispringerin Katharina Althaus wäre es die erste Heim-WM. Bild: Ralf Lienert

WM 2021: Heimspiel für Geiger, Rydzek und Althaus

Nordische Ski-WM 2021: Kombination erstmals mit Frauen-Wettkampf

Bei der Nordischen2021 inwollen die Allgäuer), Katharina Althaus ) sowie die Kombiniererundihren Heimvorteil nutzen. Dazu müssen sie sich mit starken Ergebnissen im Weltcup 2020/2021 qualifizieren. Dazu zählt bei den Skispringern auch die. Dasfindet vom 27. bis 29. Dezember instatt.Egal ob Liveticker, Live-Stream oder TV-Übertragung (die genauen Termine stehen noch nicht fest): Für Fans ist und bleibt das Größte live im Stadion dabei zu sein. Karten buchen können Fans schon heute im Vorverkauf hier . Für die Nordische2021 Ingibt es Tickets für die Wettbewerbe imvon der Normalschanze und imvon der(jeweils in der Audi-Arena). Die Wettbewerbe im Ski-Langlauf werdenausgetragen. Und die haben es in sich: "Das sind die schwersten Strecken, die die Welt je gesehen hat", sagte Bundestrainernach der "WM-Generalprobe" im Interview mit der. In der Nordischenfolgt auf dasin der Audi-Arena der Start im Ski-Langlauf im neuen Stadion.

Bei der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf werden erstmals Medaillen in der Nordischen Kombination der Frauen vergeben. Insgesamt werden Weltmeister in 22 Wettbewerben gekürt. Die Entscheidungen fallen im Skispringen (sechs Wettbewerbe), in der Nordischen Kombination (fünf Wettbewerbe) sowie im Langlaufen (zwölf Wettbewerbe). Im Skisprung der Frauen werden die Medaillen von der Normalschanze vergeben. Entscheidungen von der Großschanze stehen - anders als bei den Männern - nicht auf dem Programm. Dies könnte sich bei künftigen Weltmeisterschaften indes ändern (zum Stand der Diskussion geht es hier).





1600 Volunteers werden als Helfer im Einsatz sein

In der Marktgemeinde Oberstdorf im Oberallgäu fand bereits 2005 und 1989 jeweils die Nordische Ski-Weltmeisterschaft statt. Bei den Weltmeisterschaften 2005 bejubelten die fairen Fans die Ergebnisse von allen Sportlern. Sieger und Exoten wurden genauso gefeiert. Das meist strahlende Wetter sowie reichlich Schnee sorgten dafür, dass die WM im Allgäu als „Wintermärchen“ in Erinnerung. Auch was Unterkunft, Anreise und Verkehr betrifft, ist Oberstdorf gerüstet und kann auf reichlich Erfahrung zurückgreifen.



Oberstdorf für WM gerüstet

Kombination

Skiflug-Weltmeisterschaft

Oberstdorf

Ski-WM

Kombination

Alle Infos zu Programm, Zeitplan und Wettbewerben

(Skispringen, Nordische Kombination und Ski-Langlauf).



Nordische Ski-WM 2021 Programm





Mittwoch, 24.02.2021

12.30 Ski-Langlauf Qualifikation Frauen 5 km F

14.30 Ski-Langlauf Qualifikation Männer 10 km F

20.00 Eröffnungsfeier im Skisprungstadion





12.30 Ski-Langlauf Qualifikation Frauen 5 km F 14.30 Ski-Langlauf Qualifikation Männer 10 km F 20.00 Eröffnungsfeier im Skisprungstadion Donnerstag, 25.02.2021

15.15 Ski-Langlauf Sprint Finals Frauen 1,4 km C

15.15 Ski-Langlauf Sprint Finals Männer 1,6 km C

17.00 Skispringen Einzel Frauen HS 106





15.15 Ski-Langlauf Sprint Finals Frauen 1,4 km C 15.15 Ski-Langlauf Sprint Finals Männer 1,6 km C 17.00 Frauen HS 106 Freitag, 26.02.2021

10.15 Nordische Kombination Einzel Männer HS 106

16.00 Nordische Kombination Einzel Männer 10 km F

17.15 Skispringen Team-Wettbewerb Frauen HS 106





10.15 Nordische Männer HS 106 16.00 Nordische Männer 10 km F 17.15 Team-Wettbewerb Frauen HS 106 Samstag, 27.02.2021

10.00 Nordische Kombination Einzel Frauen HS 106

11.45 Ski-Langlauf Skiathlon Frauen 15 km C+F

13.30 Ski-Langlauf Skiathlon Männer 30 km C+F

15.30 Nordische Kombination Einzel Frauen 5 km F

16.30 Skispringen Einzel Männer HS 106





Sonntag, 28.02.2021

10.00 Nordische Kombination Teamwettbewerb Männer HS 106

13.00 Ski-Langlauf Teamsprint Finals Frauen F

13.00 Ski-Langlauf Teamsprint Finals Männer F

15.00 Nordische Kombination Teamwettbewerb Männer 4x5 km F

17.00 Skispringen Mixed Teamwettbewerb HS 106





Dienstag, 02.03.2021

13.15 Ski-Langlauf Einzel Frauen 10 km F





13.15 Ski-Langlauf Frauen 10 km F Mittwoch, 03.03.2021

13.15 Ski-Langlauf Einzel Männer 15 km F





13.15 Ski-Langlauf Männer 15 km F Donnerstag, 04.03.2021

11.00 Nordische Kombination Einzel Männer HS 137

13.15 Skispringen Staffel Frauen 4x5 km C+F

15.15 Nordische Kombination Einzel Männer 10 km F





11.00 Nordische Männer HS 137 13.15 Staffel Frauen 4x5 km C+F 15.15 Nordische Männer 10 km F Freitag, 05.03.2021

13.15 Ski-Langlauf Staffel Männer 4x10 km C+F

17.00 Skispringen Einzel Männer HS 137





13.15 Ski-Langlauf Staffel Männer 4x10 km C+F 17.00 Männer HS 137 Samstag, 06.03.2021

10.00 Nordische Kombination Teamsprint Männer HS 137

12.30 Ski-Langlauf Einzel Frauen 30 km C

15.00 Nordische Kombination Teamsprint Männer 2x7,5 km F

16.30 Skispringen Teamwettbewerb Männer HS 137





10.00 Nordische Männer HS 137 12.30 Ski-Langlauf Frauen 30 km C 15.00 Nordische Männer 2x7,5 km F 16.30 Männer HS 137 Sonntag, 07.03.2021

12.30 Ski-Langlauf Einzel Männer 50 km C anschl. Schlussfeier



Bedeutung:

HS 137 = Großschanze

HS 106 = Normalschanze

C = Klassische Technik

F = Freie Technik



12.30 Ski-Langlauf Männer 50 km C anschl. Schlussfeier Bedeutung: = = Normalschanze = Klassische Technik = Freie Technik So werden Sie Volunteer bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf





Schanzen in Oberstdorf: Oft werden sie verwechselt. Ein Überblick





In dem Tourismusort findet jährlich dasstatt. Neben Weltcup-Veranstaltungen im Ski-Langlauf und in der Nordischensteht der Ort auch immer wieder beim Skifliegen im Fokus. Schon sechs Mal wurde dieinausgetragen. Bei der Nordischen2021 wird mit einem Helfer-Rekord gerechnet: 1600 Volunteers sind im Einsatz. Die Generalprobe 2019,, mit Weltcup-Veranstaltungen im Ski-Langlauf und in der Nordischenklappte reibungslos. Auch derwar organisatorisch gelungen, wenngleich den DSV-Frauen erneut kein Heimsieg gelang.