Wie Johannes Rydzek seine Leidenschaft zum Sport wiedergefunden hat

26.02.2021 | Stand: 18:03 Uhr

Er hat beinahe alle Facetten erlebt. Johannes Rydzek hat nur wenig ausgelassen. Mit 29 Jahren – in der Hochphase seines Leistungsvermögens. Deutschlands langjähriger Vorzeige-Athlet der Nordischen Kombination blickt auf bewegte Jahre, auf eine Achterbahnfahrt mit körperlichen und emotionalen Ausschlägen, zurück. Da ist die glorreiche Zeit ab 2016, in deren Folge Rydzek als Zugpferd der „nordischen Dominierer“ vorwegmarschierte.

Da ist seine Rekord-Show mit vier WM-Titeln 2017 in Lahti und da ist das Doppel-Olympia-Gold 2018 in Pyeongchang: im Glanz des Ruhms. An der Weltspitze. Rasant. Aber kurzlebig. Was folgte, war ein Knick. Schrittweise. Himmelhochbejubelt, in der Erfolglosigkeit ignoriert. Heute, pünktlich zur Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf ist Johannes Rydzek wieder da. Daran änderte aus Sicht des Oberstdorfers auch der 28. Rang der ersten Medaillenentscheidung der Kombinierer am Freitag nichts.

Johannes Rydzeks beschwerlicher Weg zurück in die Weltspitze

Und dieser Weg Rydzeks zurück in die Weltspitze war beschwerlich. „Wenn das ganze Konstrukt ins Stocken kommt, schaut man natürlich ab und zu zurück, wie es damals gelaufen ist. Da sucht man vor allen Dingen bei der Technik, bei Details im Training und nicht direkt im Spirit, in der Moral“, sagt Johannes Rydzek. „Aber es gehört dazu, dass man erkennt, dass jede Saison anders ist. Alles verändert sich und es hilft wenig, in die Vergangenheit zu schauen. Außer, man nimmt die Lehren daraus mit.“ Und das hat Rydzek getan.

Nach erwähntem Höhenflug bis 2018 ereilte den Oberstdorfer ein Einbruch, von dem er sich fast zwei Jahre nicht erholte – und den er noch heute zu überwinden versucht. Erste Ermüdungserscheinungen hatte schon der 2018er Winter hinterlassen, in dessen Folge Rydzek „vielleicht auch mal zu viel gewollt“ hatte und die Regeneration entsprechend kurz kommen ließ.

Im Sommer 2019 wuchs die kausale Kette, Rydzek erlitt einen Ermüdungsbruch, war zwei Monate außer Gefecht und startete mit entsprechendem Rückstand in die Saison.

Schwierigkeiten in der Saison 2019/2020

„Ich habe lange Zeit für mich persönlich versucht, Schritt für Schritt nach vorne zu gehen – das ist mir gelungen, auch wenn es keine großen Durchbrüche gab“, erinnert sich Rydzek. „Schwierig war es in der Saison 2019/2020, als ich gemerkt habe, dass meine Leistungsfähigkeit im Sprung nicht gut war. Nach drei immens intensiven Jahren waren Körper und Kopf so weit, dass es eine Phase geben kann, in der eine Schwäche aufkommt.“ Der sechsfache Weltmeister war mitten im Tal.

Das Fluggefühl hatte den 29-Jährigen im Stich gelassen – wenn auch nicht von heute auf morgen, aber doch komplex in der Ursachenforschung. „Im Springen ist viel intuitiv, da kann man nicht immer alles vorprogrammieren. Wenn es sich manchmal nicht verkehrt anfühlt und trotzdem 15 Meter fehlen, fragt man sich, ob man es jemals wieder schafft, nach vorne zu kommen“, erinnert sich Rydzek an die Zeit des Zweifelns.

Zeit des Zweifelns

„Da hat es mir gutgetan, einen Schritt zurückzugehen. Zu erkennen, dass ich mich auf mich besinnen muss.“ Dabei hat es Deutschlands Sportler des Jahres 2017 gar nicht allzu sehr gestört, dass er jäh aus dem Rampenlicht verschwand. „Es ist verständlich, dass sich Medien in ihrer Arbeit auf den Erfolg konzentrieren, das liegt in der Natur der Sache und hat mich deshalb auch nicht getroffen“, sagt Johannes Rydzek.

„Es war für mich schön, weil ich gespürt habe, dass viele Menschen im Allgäu mich durchaus begleitet und mir gut zugesprochen haben. Das tut gut, wenn man spürt, dass die Leute zuhause hinter einem stehen.“ Dieser Rückhalt gab Rydzek Kraft.

Oberstdorfer Johannes Rydzek: "in den leistungsorientierten Modus zurückkehren"

Der Oberallgäuer hinterfragte nicht die körperliche Arbeit. Sondern die mentale. Hinterfragte Antrieb, Motivation und den Grund, warum er seinen Sport ausübte. Das ergebnisorientierte Arbeiten hat das Hamsterrad, in dem die Weltcup-Topathleten nach Titeln hecheln, beschleunigt.

Rydzek stattdessen wollte „in den leistungsorientierten Modus zurückkehren. Wenn das Hauptaugenmerk nicht nur auf dem Ergebnis liegt, sondern man ein positives Trainingserlebnis als solches erkennt, dann kann auch das ein intensives Erlebnis sein. Und ein Schritt in die richtige Richtung.“

Allgäuer Kombinierer Rydzek 2017 nahe an der Perfektion

Der Musterathlet, auch in der Schwächephase läuferisch immer einer der Weltbesten, stellte sein emotionales Grundgerüst auf neue Beine. Rydzek, der 2017 so nahe an der Perfektion war, wie kein anderer Kombinierer vor ihm, hat sich von vielen Fesseln des Zirkus’ gelöst.

„Ich habe gelernt, den Sport wieder aus dem Antrieb meiner Passion zu machen und nicht für Rekorde, nicht mehr nur für Resultate. Es ist die Leidenschaft an dem Sport, die ich mir bei all den Ergebnissen wiedergeholt habe“, sagt Johannes Rydzek.

„Auch wenn ich an die größten Erfolge zurückdenke, geht es nicht um Statistiken. Sondern um Gefühle und Emotionen, die solche Rennen in mir ausgelöst haben. Ich weiß heute wieder, dass es die Leidenschaft ist, die mich antreibt.“

